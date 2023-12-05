Губерниев: ничего страшного, если бы мы выступили на Олимпиаде в нейтральном статусе

Спортивный комментатор, ведущий Дмитрий Губерниев высказался о возможных выступлениях российских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я считаю, что не было бы ничего страшного, если бы мы поехали выступать на соревнования в нейтральном статусе, тем более мы уже были нейтральными на трёх Олимпиадах. Меня возмущает, когда спортсмены, уже выигравшие олимпийские награды, больше всех начинают вопить, что ситуация изменилась, сейчас никуда ехать не надо. Я усматриваю в этом эгоизм и издевательское отношение к стране и спортсменам. То есть вы, ребята, свои медали уже выиграли, а остальным что, не надо? И причём так говорят даже люди, которые выиграли награды в нейтральном статусе — на трёх Олимпиадах, напоминаю», — сказал Губерниев в интервью «Газете.Ru».

Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа в столице Франции. МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Сегодня, 5 декабря, в Лозанне прошёл саммит МОК.