МОК раскрыл полный список требований для допуска россиян на Олимпиаду-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) огласил список требований к российским спортсменам для допуска на Олимпиаду-2024 в Париже (Франция).

1. Квалифицировавшиеся спортсмены с российским или белорусским паспортом будут соревноваться как индивидуальные нейтральные спортсмены;

2. Команды спортсменов с российским или белорусским паспортом к участию в ОИ рассматриваться не будут;

3. Спортсмены, которые активно поддерживают военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), не будут допущены к участию в соревнованиях. То же самое касается волонтёров и различных тренеров;

4. Спортсмены, заключившие контракт с российскими или белорусскими военными или органами национальной безопасности, не будут допущены к участию в соревнованиях;

5. Для допуска к соревнованиям любой спортсмен должен соответствовать всем антидопинговым требованиям, применимым к ним в преддверии и во время Олимпийских игр в Париже 2024 года.