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МОК категорически против демонстрации российской символики на любых мероприятиях ОИ-2024

МОК категорически против демонстрации российской символики на любых мероприятиях ОИ-2024
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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) занял принципиальную позицию касательно демонстрации российский и белорусской символики на летних Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

«На ОИ-2024 ни на одном официальном объекте и ни на каких официальных мероприятиях не будут демонстрироваться флаг, гимн, цвета или любая другая символика России или Беларуси», — говорится в официальном пресс-релизе организации, выпущенном сегодня, 8 декабря.

Напомним, МОК принял решение допустить до Олимпиады-2024 российских и белорусских спортсменов, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта. Они приедут на соревнования как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом у МОК есть подробный список требований к спортсменам для допуска, он не ограничивается лишь спортивными результатами.

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