Лидеры стран Балтии ожидают отмены решения МОК по допуску российских атлетов на ОИ-2024

Президенты Эстонии, Литвы и Латвии заявили, что ожидают отмены решения Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в нейтральном статусе.

«Это решение разочаровывает. Я всё ещё надеюсь, что его можно будет пересмотреть и исправить. Мы уже видим реакцию различных федераций. Олимпийские принципы не имеют ничего общего с террором. Поэтому обидно видеть подобные решения сейчас, на критическом этапе конфликта на Украине», — приводит слова президента Литвы Гитанаса Науседы LRT.

«Я считаю решение МОК неприемлемым как гражданин и как человек, любящий спорт», — отметил президент Эстонии Алар Карис.

«Решение МОК подрывает ключевые принципы олимпийского движения. Если ничего не изменится, мы вряд ли увидим на Олимпиаде украинских или латвийских спортсменов. Но это решение должно быть принято правительствами и спортивными федерациями каждой страны. Наши действия должны быть хорошо скоординированы и продуманы со странами-единомышленниками, включая Украину, страны Балтии и другие европейские государства, которые недовольны этим решением», — заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.