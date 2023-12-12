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В Оргкомитете ОИ-2024 поприветствовали допуск российских и белорусских спортсменов

В Оргкомитете ОИ-2024 поприветствовали допуск российских и белорусских спортсменов
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Глава оргкомитета летней Олимпиады 2024 года в Париже Тони Эстанге заявил, что приветствует решение о допуске российских и белорусских спортсменов.

«Как оргкомитет мы принимаем и уважаем это решение. И мы будем приветствовать участие спортсменов в соответствии с указанными правилами, то есть без флагов, гимнов, должностных лиц и командных видов спорта.
Хоть эти делегации будут очень небольшими, их будут приветствовать в Париже», – приводит слова Эстанге Reuters.

Ранее МОК допустил спортсменов из России и Беларуси на предстоящую летнюю Олимпиаду в нейтральном статусе при соблюдении ряда дополнительных критериев. Кроме того, согласно официальному пресс-релизу МОК 8 декабря, ни один представитель российского или белорусского правительства или государственный чиновник не будет приглашён или аккредитован на Олимпийские игры.

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