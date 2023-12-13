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Глава ОКР Поздняков назвал самого известного русофоба в спорте

Глава ОКР Поздняков назвал самого известного русофоба в спорте
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу является самым известным русофобом в мире спорта.

«Себастьян Коу — самый известный русофоб в спортивном мире, поэтому другой реакции от него не следовало ожидать», — приводит слова Позднякова «РИА Новости Спорт».

Напомним, 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Коу в тот же день заявил, что позиция World Athletics по отстранению россиян остаётся прежней. Таким образом, российские легкоатлеты не примут участия в Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

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