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В НОК Беларуси назвали имена четырёх спортсменов, допущенных на Олимпиаду в Париже

В НОК Беларуси назвали имена четырёх спортсменов, допущенных на Олимпиаду в Париже
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Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси сообщил, что располагает информацией о четырёх спортсменах, которые получили лицензии на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Нам известно о четырёх спортсменах, завоевавших олимпийские лицензии», — приводит ТАСС слова представителя НОК Беларуси.

Там сообщили, что речь идёт о борце греко-римского стиля Абубакаре Хаслаханове и представительнице женской борьбы Ванессе Колодинской. Ещё две лицензии получили пловчиха Анастасия Шкурдай и участник команды по академической гребле Евгений Золотой.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал обновлённые данные о допущенных на Олимпиаду в Париже российских и белорусских атлетах. Сообщалось, что допуск на Игры 2024 года получили шестеро россиян и пятеро белорусов.

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