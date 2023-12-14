В НОК Беларуси назвали имена четырёх спортсменов, допущенных на Олимпиаду в Париже

Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси сообщил, что располагает информацией о четырёх спортсменах, которые получили лицензии на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Нам известно о четырёх спортсменах, завоевавших олимпийские лицензии», — приводит ТАСС слова представителя НОК Беларуси.

Там сообщили, что речь идёт о борце греко-римского стиля Абубакаре Хаслаханове и представительнице женской борьбы Ванессе Колодинской. Ещё две лицензии получили пловчиха Анастасия Шкурдай и участник команды по академической гребле Евгений Золотой.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал обновлённые данные о допущенных на Олимпиаду в Париже российских и белорусских атлетах. Сообщалось, что допуск на Игры 2024 года получили шестеро россиян и пятеро белорусов.