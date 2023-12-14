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МОК обновил информацию о количестве допущенных на ОИ-2024 российских спортсменов

МОК обновил информацию о количестве допущенных на ОИ-2024 российских спортсменов
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Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте опубликовал обновлённую информацию о количестве допущенных на Олимпийские игры 2024 года российских и белорусских спортсменов.

В релизе организации сообщается, что лицензии на участие в предстоящей летней Олимпиаде в Париже (Франция) в нейтральном статусе получили шестеро российских и пятеро белорусских атлетов. Ранее сообщалось, что на Игры 2024 года отобрались восемь россиян и трое белорусов.

Напомним, 8 декабря МОК объявил о допуске атлетов из России и Беларуси, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта, на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены должны соблюсти ряд критериев для получения лицензии на участие.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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