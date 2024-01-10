Организаторы ОИ-2024 назвали участников эстафеты олимпийского огня во Франции
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Оргкомитет летних Олимпийских игр 2024 года в Париже озвучил имена некоторых участником эстафеты олимпийского огня во Франции.
По сообщению Le Monde, 3000 человек примут участие в коллективных эстафетах, организованных спортивными федерациями в период с 8 мая, когда огонь прибудет в город Марсель из Греции, до 26 июля, дня проведения церемонии открытия Игр. В каждой из эстафет примет участие команда из 24 человек, возглавляемая известным капитаном.
Среди известных факелоносцев пловец Камиль Лакур, фехтовальщица Лаура Флессель-Коловиц, тхэквондист Паскаль Жантиль, а также комик Жамель Деббуз, астронавт Тома Песке и шеф-повар Тьерри Маркс.
Напомним, летние Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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