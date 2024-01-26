CAS рассмотрит апелляцию ОКР на временное отстранение от международных соревнований

Спортивный арбитражный суд (CAS) в пятницу, 26 января, рассмотрит апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на временное отстранение, которое было наложено Международным олимпийским комитетом (МОК) в октябре прошлого года.

«У меня ожидания скептические. В основе любого третейского суда заложено доверие, но его нет. Предполагаю, что решение будет вынесено быстро, и это говорит об ангажированности. В основе проблем, существующих на сегодняшний день между ОКР и МОК, лежит геополитическая направленность, давление», — сказал глава ОКР Станислав Поздняков.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским атлетам выступать на Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. При этом спортсмены из России и Беларуси должны соблюсти ряд условий для получения лицензии на выступление, в том числе пройти квалификацию в своих видах спорта. Согласно официальному пресс-релизу МОК, ни один представитель российского или белорусского правительства или государственный чиновник не будет приглашён или аккредитован на Олимпийские игры.