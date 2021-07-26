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В США требуют перенести Олимпиаду-2020 в Пекине: причины, удар по российскому фигурному катанию, позиция МИД России

Американцы требуют перенести Олимпиаду-2022. Российских фигуристок ждёт тяжёлый удар?
Екатерина Авдонина
В США требуют перенести Олимпиаду-2020
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Трусова и Щербакова могут пострадать из-за политических игр.

Российские болельщики в предвкушении нового сезона и, конечно, его главного события – Олимпийских игр в Пекине, которые обещают стать апогеем доминирования сборной России в фигурном катании. Но чем ближе заветная Олимпиада, тем больше сомнений в том, что она пройдёт в положенный срок, да и вообще будет проведена.

США прикладывают мощные усилия для того, чтобы лишить Китай Игр, а заодно оставить суперталантливое поколение российских одиночниц без заслуженных медалей.

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В чём обвиняются китайские власти?

Камнем преткновения может стать даже не пресловутый коронавирус, а непростая ситуация с правами человека в Китае. Правительство страны столкнулось с обвинениями в дискриминации коренного народа Синьцзян-Уйгурского автономного района. По информации, содержащейся в докладе экспертов комитета ООН, уйгуры находятся в «перевоспитательных лагерях». На ситуацию обратила внимание авторитетная правозащитная организация Human Rights Watch, призывающая западный мир ударить по Китаю жёсткими санкциями.

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США просит МОК перенести Олимпиаду в Пекине

Одним из рычагов влияния на власти Китая в данном конфликте может стать предстоящая зимняя Олимпиада. И больше всех усердствуют в данном вопросе американцы. В июне Сенат США одобрил законопроект, содержащий положение о дипломатическом бойкоте Пекина-2022. Также американские законодатели призвали Международный олимпийской комитет (МОК) отложить или перенести соревнования. Вместе с Америкой подобное предложение поступило от Великобритании и Австралии.

«Мы не видели никаких доказательств того, что МОК предпринял какие-либо шаги, чтобы оказать давление на правительство Китая, дабы оно изменило свое поведение. Мы просим МОК отложить зимние Олимпийские игры, которые должны пройти в КНР в феврале 2022 года, и перенести их, если правительство принимающей страны не изменит своё поведение», — говорится в письме американских сенаторов и конгрессменов президенту МОК Томасу Баху.

В Китае называют действия противников политической игрой и убеждают, что проведению Игр ничего не угрожает.

«Попытки некоторых американских политиков вмешаться во внутренние дела Китая, злоупотребляя Олимпийскими играми, обречены на провал и будут отвергнуты международным сообществом. Интересно, что заставляет американских политиков думать, будто они обладают так называемым «моральным авторитетом»? По вопросам прав человека они не занимают никакой позиции», — отметил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй.

Россия в данном вопросе поддержала китайскую сторону. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что похожую кампанию Вашингтон устроил и в отношении чемпионата мира по футболу — 2018.

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От политики США пострадают российские фигуристки?

Возможный перенос Олимпиады ударит и по американским спортсменам, которые, как и все остальные, усердно готовятся к Играм и мечтают блеснуть на главных соревнованиях в жизни. Но, видимо, американским политикам до этого нет никакого дела, тем более США вряд ли будут претендовать на победу в общекомандном зачёте.

Но ещё хуже придётся российским фигуристкам, ведь для нынешнего поколения чемпионок из группы Этери Тутберидзе Игры в Пекине вполне могут оказаться единственными в карьере. Время — главный враг российских девочек: Александре Трусовой и Анне Щербаковой уже 17 лет, а Алёне Косторной через месяц и вовсе будет 18 — возраст, в котором фигуристкам всё труднее оставаться конкурентоспособными. Никто не знает, и что будет с формой Камилы Валиевой через год или два.

Конечно, Этери Георгиевна наверняка подготовит на смену действующим лидерам новых – ещё более искусных и техничных, но в любом случае перенос Игр в Пекине по прихоти американцев станет болезненным ударом, в первую очередь, по российскому фигурному катанию. Из-за политических игр могут пострадать Трусова и Щербакова.

Скорее всего, диверсия в отношении российского фигурного катания не является ключевой целью американских политиков, ратующих за перенос Олимпиады. Но лишение суперталантливого российского поколения фигуристок шансов на олимпийские медали наверняка станет приятным дополнением к основному плану.

Остаётся надеяться, что Китаю хватит воли отстоять своё право на проведение Олимпиады. И тогда наших девочек уже ничто не остановит.

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Новости. Олимпиада 2022
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