Наши конькобежцы застряли в Амстердаме и не могут попасть на ключевые этапы Кубка мира с точки зрения отбора на Олимпиаду.

Российских спортсменов опять не пускают на турнир в США. Честной конкуренции больше нет?

Что ни упоминание американцев, применительно к российскому спорту, то скандал.

Наши конькобежцы не могут вылететь в США на этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, который является отборочным на Олимпиаду-2022. Всё дело в том, что в Америке действуют жёсткие правила для въезда иностранцев, а организационный комитет соревнований и международная федерация не согласовали приезд российской команды в США с местными госорганами. Сейчас российская команда просто застряла в Амстердаме и вынуждена ждать развития ситуации.

И, честно говоря, мало кто удивится, если наших спортсменов в итоге не пустят.

Увы, но подобное происходит уже не в первый раз. Честной конкуренции больше нет?

«Ситуация с вылетом в США на плачевном этапе»

Из-за отсутствия разрешения на въезд в США команда не попала на свой рейс в Амстердаме, другая часть команды не смогла вылететь из Москвы. О причинах произошедшего рассказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева:

«Ситуация с вылетом в США находится на плачевном этапе. Организационный комитет и международная федерация не согласовали въезд в страну в качестве исключения для нашей команды. По понятным причинам мы не привиты вакцинами, которые одобрены в США. Такое согласование требуется с центром по контролю за заболеваемостью при департаменте здравоохранения США. Пока мы не получим от них разрешение, не сможем вылететь в США».

Уже в конце октября было известно, что с 8 ноября попасть на территорию США смогут только вакцинированные одобренными в Северной Америке препаратами. И российские вакцины «Спутник» и «КовиВак» в список одобренных не попали. И уже тогда возник вопрос, а как в таком случае на американские этапы попадут российские спортсмены?

Отбор на Олимпийские игры

Неужели за всё это время нельзя была согласовать въезд российской команды в страну? Кто допустил эту ошибку? Организационный комитет соревнований и международная федерация, или это американская сторона так сильно не хочет впускать россиян?

Судя по словам Барышевой, получить специальное разрешение на въезд для россиян должен был оргкомитет этапа Кубка мира. Однако в аэропорту команду на рейс в США не посадили. Спортсменам пришлось покинуть транзитную зону и ночевать в отеле в Амстердаме.

Усугубляет ситуацию и то, что этапы Кубка мира в Северной Америке являются частью отбора на Олимпийские игры. А судя по результатам наших конькобежцев, которые на прошедшем в феврале чемпионате мира завоевали 11 наград, шансы на медали в Пекине у них точно есть.

«Это один из ключевых этапов отбора как для формирования состава на Олимпиаду, так и для завоевания олимпийских путёвок. Ребята мотивированы, и такие сложности должны положительно повлиять на командный дух», – передаёт слова Барышевой «РИА Новости».

Позитивный настрой, конечно, радует. Но разве, помимо борьбы за олимпийские путёвки, спортсмены должны биться ещё и за право физически выступить на отборе?

И как в таком случае можно говорить о честной спортивной конкуренции, если одна из сильнейших сборных просто не может попасть на отбор? И почему, учитывая все трудности въезда в Северную Америку, нельзя было перенести такие важные старты в другое место?

Кубка мира в Солт-Лейк-Сити пройдёт с 3 по 5 декабря. То есть время для того, чтобы добраться до США, у российской команды ещё есть. Однако сейчас команда России просто застряла в Амстердаме, и вместо подготовки к стартам российская делегация вынуждена решать организационные вопросы и просто ждать разрешения ситуации, повлиять на которую никак не может.

А не пора ли наказывать американцев?

Кстати, а почему с трудностями, связанными со въездом в Северную Америку на соревнования, постоянно сталкиваются именно наши спортсмены? Ранее с большим трудом на этапы Гран-при в Канаде смогли попасть российские фигуристы. А российские легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова после успешного выступления на Олимпиаде и вовсе не смогли поехать на этап Бриллиантовой лиги в США из-за проблем с получением виз.

В сезоне-2021/2022 три этапа Кубка мира по сноуборду пройдут в России, два из которых будут проведены до Олимпиады. И очень трудно представить, что на эти этапы не допустят спортсменов с неугодными для России вакцинами – в этом случае, скорее всего, этапы просто перенесут в другие страны. Однако с США такое не работает, да и представить, что американские спортсмены будут несколько дней ждать разрешения на въезд в Россию где-то в Амстердаме, просто невозможно.

Хотя, может, пора уже наказать американцев? Хотя бы разок, показательно.

Впрочем, вряд ли кто-то на это пойдёт. В международных спортивных федерациях российских чиновников, имеющих силу, осталось мало. А остальных, видимо, всё устраивает.