На Олимпиаде-2022 почти нереально победить без прививки. Всё из-за жёсткого карантина

Оргкомитет Олимпиады в Пекине и МОК по сути потребовали обязательной вакцинации от участников Игр-2022. Если в Токио спортсмены могли приезжать без прививок от коронавируса, лишь сдать ПЦР-тест по прилёте, то сейчас такой номер не пройдёт. Те спортсмены, которые приедут в столицу Китая без прививок, должны будут отбыть длительный карантин. Каждый волен выбирать – сидеть на карантине или прививаться.

Однако показать высокий результат без прививки будет почти нереально.

Новость по теме Только вакцинированные спортсмены смогут участвовать в ОИ-2022 без отбывания карантина

«Я никого заставлять не буду»

Условия на Играх-2022 будут даже жёстче, чем на летней Олимпиаде в Японии. Только вакцинированные спортсмены смогут принять участие в соревнованиях без 21-дневного карантина. Тех, у кого нет прививок, закроют на карантин. Собственно, это же условие касается вообще всех, не только спортсменов. Выходит, иностранным спортсменам не оставили никаких вариантов, кроме обязательной вакцинации. При этом далеко не все горят желанием делать вакцины. Достаточно взять для примера лыжные гонки и сборную России.

Группа Юрия Бородавко, например, привилась американской вакциной Pfizer. Но не в полном составе. Есть спортсмены, которые прививки не делали. В других группах тоже не все спортсмены прошли вакцинацию даже российскими препаратами. А президент ФЛГР и главный тренер сборной России Елена Вяльбе заявила, что требовать от своих подопечных обязательной вакцинации не имеет никакого права.

«Я никого заставлять не буду и не имею никакого права на чём-то настаивать. Это дело абсолютно добровольное, каждый человек сам должен делать выбор. Сама я делала прививки в России нашей вакциной. Когда летала в Италию, меня просто просили показать QR-код и сертификат на английском языке, показывала – и никаких вопросов никто больше не задавал. На Олимпиаде в Токио оставили только ПЦР-тест. Я считаю, что это самый правильный вариант. В любом случае ни одна прививка не гарантирует того, что ты не заболеешь. А вот ПЦР-тест показывает текущее состояние, и он должен быть в любом случае сделан», – говорила Вяльбе проекту «На лыжи!» до того, как МОК принял решение об обязательной вакцинации или обязательном карантине.

Со «Спутником» в Китай пустят

Теперь ситуация изменилась. В Китае жёсткий карантин: нахождение в гостинице в течение трёх недель без возможности проводить полноценные тренировки. Даже если номер оборудован тренажёрами, то это лишь силовые упражнения, статика и растяжка. Представить себе, что кто-то сможет остаться в хорошей форме после трёх недель взаперти, почти нереально.

Да и вряд ли найдётся хоть один спортсмен, который согласится приехать в Пекин задолго до старта, провести три недели взаперти, и только потом начать полноценно работать. Если и будут единичные случаи, то приезжать в столицу Олимпиады нужно уже сейчас, а затем там же и проводить весь подготовительный период – только так есть шанс нормально подготовиться. Но все тренировочные этапы уже давно расписаны по местам пребывания и даже по дням.

К счастью для российских спортсменов, наши национальные вакцины признаны соответствующими всем требованиям, так что тем, кто со «Спутником V», например, можно будет въезжать в Китай без карантина.

ПЦР-тесты, конечно, останутся. В этом отношении отличий от Токио не будет.

Не будет в Пекине и иностранных болельщиков. Оргкомитет уже объявил, что билеты на соревнования распространяются только среди жителей Китая. Но хотя бы будут болельщики. По крайней мере, о совсем закрытых трибунах пока никто не объявлял. Пора уже привыкать к таким ограничениям. Они с нами надолго. Возможно, на всю жизнь.

Но главное, что Олимпиада состоится. С 5 октября по 31 декабря в Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине пройдут тестовые соревнования (отменённые в прошлом году), в которых ожидается участие более двух тысяч человек – спортсменов, сопровождающих, специалистов и судей.