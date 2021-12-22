«Здесь есть своя Вяльбе, только строже». Русский тренер рассказал о лыжных гонках в Китае

Про сборную Китая по лыжным гонкам мир услышал, наверное, только тогда, когда в Поднебесную с местными спринтерами уехал работать олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира Никита Крюков. А потом за ним же отправилась целая группа спортсменов и специалистов. Но что представляют собой лыжные гонки в стране, где в феврале 2022 года пройдёт Олимпиада? Есть ли у них хоть какие-то шансы на медали?

На эти и другие вопросы «Чемпионата» ответил старший тренер дистанционной сборной Китая Максим Волков. Ещё в прошлом сезоне он был аналитиком в группе Юрия Бородавко, а теперь уже готовит к Олимпиаде уникального парня, который родился в Тибете.

«Работать со сборной России нужно в «поле», а не удалённо»

— Почему, работая с Юрием Бородавко, вы ушли в сборную Китая?

— Действительно, я был аналитиком в группе Юрия Викторовича, но так получилось, что в прошлом сезоне у меня возникли проблемы с оформлением шенгенской визы, которые решить не удалось. Я достаточно долго работал дома, помогал ребятам удалённо.



— Когда вы узнали о проблемах с визой?

— До сентября 2020 года даже и не подозревал о них. Ведь мы к прошлому сезону готовились в России из-за пандемии, в Европу не выезжали. А когда подал документы, мне отказали. Мне не удалось получить визу ни к началу сезона, ни позже.



— Не было варианта остаться в сборной России?

— Продолжать работать удалённо можно было, но та работа, которой я занимался, предполагает нахождение в «полях» в большей степени. Да и мой контракт истёк.

Фото: из личного архива Максима Волкова

— Когда поступило предложение из Китая?

— В апреле 2021 года. Я обдумал и согласился, потому что это очень интересный вызов, интересное предложение. Мне хотелось попробовать свои силы в должности старшего тренера лыжной группы.



— Такое предложение не делается просто так, правильно? Вряд ли руководители китайских лыж подумали, что есть такой хороший парень Макс Волков, без дела сидит, а пусть у нас работает.

— Конечно. Руководству китайской команды меня рекомендовал старший тренер спринтерской группы олимпийский чемпион Никита Крюков, с которым давно знакомы. Я работал в сборной России с 2011 года, а с 2015 по 2017 год конкретно в группе Юрия Михайловича Каминского – с Крюковым, Александром Панжинским, Алексеем Петуховым. В Китае как раз искали тренера на дистанционную группу, и рекомендация Крюкова была очень кстати.

— Никаких сомнений не было? Работа аналитиком и тренером – разные вещи, хотя Егор Сорин тоже прошёл подобный путь.

— Образование у меня тренерское, я закончил РГУФКСМиТ, получал и перенимал опыт и знания от разных тренеров. Да и научный бэкграунд у меня был достаточный. Самостоятельная работа не смущала и не пугала. Смущало другое: отъезд в другую страну на 10 месяцев без возможности выезда, без всего того, что привычно дома.



— Ну а уровень спортсменов не смущал?

— Конечно, за 10 лет в сборной России я привык, что работаю с одними из лучших лыжников в мире, но возможность самостоятельной работы перевесила всё.



— Контракт у вас заключен на сезон?

— Да, до завершения олимпийского сезона.

«В лыжную сборную набирали из гребли и лёгкой атлетики»

— Самое большое потрясение, когда прилетели в Китай?

— Да это вообще другой мир. Обязательный карантин я провёл в Шанхае – очень красивый город, на который, к сожалению, можно было смотреть только из окна отеля. Меня потрясло дисциплинированное отношение китайцев к соблюдению антиковидных мер.



— Когда вы познакомились со своей командой?

— В 20-х числах мая, когда закончился карантин. В моей дистанционной группе было 20 спортсменов. Меня сразу впечатлило, насколько целеустремлёнными, дисциплинированными и исполнительными оказались китайские лыжники. А также то, что команда очень и очень молодая: большей части спортсменов 20-21 год.

Фото: из личного архива Максима Волкова

— Каковы перспективы этих лыжников?

— Моё мнение, что у них огромные перспективы. Если Китай продолжит развивать лыжные гонки так, как делает это сейчас, то у них фантастический, абсолютно фантастический потенциал.

— Они настолько одарённые физически? Или настолько чётко следуют указаниям тренера, что все планы воплощаются?

— И то и другое. В лыжную сборную спортсменов отбирали из других циклических видов спорта – лёгкой атлетики, гребли. В Китае был разработан специальный проект развития, по которому из других видов спорта нужно было отобрать в лыжные гонки самых перспективных.



— Когда лыжники сборной Китая впервые на лыжи встали?

— Года три назад. Конечно, сложно от них ждать уровня Йоханнеса Клебо или Александра Большунова в техническом плане. Но я изучал данные их тестирования, и это внушало и сейчас внушает в меня оптимизм. Когда лыжник готов физически, его технику изменить гораздо проще, чем у слабого спортсмена. Если мышцы не готовы к определённой работе и изменениям, техника не поменяется никогда.

Фото: из личного архива Максима Волкова

«Слово нашего тим-лидера — закон»

— До того, как Пекин получил право провести зимнюю Олимпиаду, в каком состоянии были лыжные гонки?

— Они были, но развивались медленно. Далеко не во всех провинциях были команды, да и количество лыжников оставляло желать лучшего. С Россией и Норвегией не сравнить, конечно. Сейчас в чемпионате Китая участвуют около сотни лыжников – все, кто есть. Немного для страны с населением почти в два миллиарда человек, но до Пекина-2022 фокус был исключительно на летних видах спорта. Сейчас же зимняя Олимпиада служит трамплином для развития всех зимних видов спорта и зимнего туризма в стране.



— Сколько человек в тренерской бригаде сборной Китая?

— Никита Крюков – старший тренер спринтерской группы, норвежец Кристиан Бьюне Свеен (Kristian Bjune Sveen) отдельно работает с двумя сильными девушками, я возглавляю дистанционную группу, а ещё один норвежец Уле Мариус Бах (Ole Marius Bach) также отдельно работает с несколькими спортсменами. Но в каждой группе есть ещё и китайский тренер. Мы работаем в плотном контакте по организационным моментам. Например, нам нужно поработать в туннеле или в тренажёрном зале. Эти задачи ложатся на наших китайских помощников.

— А кто контролирует все процессы? Главный тренер?

— Да, у нас есть главный тренер, хотя здесь принято называть тим-лидер. Её зовут Жанг Бей (Zhang Bei). Она занимается всем, что касается организационного процесса, и контролирует работу тренеров. Все тренеры согласовывают с ней свои планы.



— Насколько Жанг Бей можно сравнить с Еленой Вяльбе?

— В каких-то моментах они очень похожи, если не учитывать спортивный бэкграунд. Но тут с Еленой Валерьевной никто не сравнится. Правда, «китайская Вяльбе» строже. Слово нашего тим-лидера – закон, за ней всегда финальное решение. Если её что-то не устраивает в наших планах или тренировочном процессе, то нужно либо убедительно доказать свою правоту, либо делать так, как она скажет.



— Возникали ситуации, когда ваше мнение не совпадало с мнением вашего тим-лидера?

— Практически нет. Но тут просто очень жёсткая вертикаль управления. В лыжной сборной Китая есть обязательные вещи, которые должны быть сделаны вне зависимости ни от чего. Например, командное собрание вместо отдыха или какие-то выступления спортсменов. Ты понимаешь, что им отдых необходим, но, с другой стороны, все эти обязательные вещи направлены на популяризацию лыжных гонок. Я бы сказал так, что Елена Валерьевна гораздо более демократична. Но она и работает в других условиях.

Фото: из личного архива Максима Волкова

«Таких условий нет ни у одной команды мира, даже у Норвегии»

— А в каких условиях работает сборная Китая?

— Условия – фантастические. Мы большую часть тренировочной работы проводим на одной базе, которая находится на высоте 1600 м. Сами понимаете, что горный стаж наработан очень хороший, да и немалая часть спортсменов – уроженцы горных районов. У меня в команде есть 18-летний парень, который родился в Тибете на высоте 5000 м. Для него горы – дом родной. Очень рассчитываю, что после Олимпиады он поедет на чемпионат мира среди юниоров и молодёжи в Норвегию, где ему по силам побороться за медаль. Очень одарённый парнишка, который бегает дистанцию и спринты, классику и конёк.

Роллерные круги – 15 км с огромным количеством вариантов. Там же лыжный туннель с трассой 2,2 км, который всегда в доступности. Четыре тредбана, обалденный реабилитационный комплекс, бассейны, тренажёрные залы, физиотерапия, массаж. В общем, всё что угодно и в любом количестве. Я бы сказал, что таких условий нет ни у одной команды мира, даже у Норвегии.

Фото: из личного архива Максима Волкова

— Неужели в такой бочке мёда ложки дегтя не найдётся? Ну не бывает же так.

— Есть определённые сложности в плане технологий подготовки лыж, да и самих лыж. Китайцы больше двух лет не были на этапах Кубка мира, подборка лыж оставляет желать лучшего. В этом вопросе у сборной Китай огромный резерв. Смазочные материалы представлены далеко не все, какие есть на сегодняшний день. А заказать из Европы достаточно сложно.

— На олимпийской трассе бегали гонки?

— Да, совсем недавно провели там тестовые соревнования. Условия очень специфичные. Снег практически полностью искусственный, но погода меняется очень быстро и резко. В разных участках трассы снег может быть совершенно разным, особенно при наличии ветра. А ветер там постоянно.

Фото: из личного архива Максима Волкова

— Можно ли сказать, что у сборной Китая будет преимущество в плане знания условий над командами России и Норвегии?

— Отчасти это справедливо, но у России и Норвегии огромное преимущество в наличии исполнителей экстра-класса. Я имею в виду не только спортсменов, но и тренеров, и сервисёров, да и вообще всего персонала. Для топ-команд не станет непреодолимой проблемой вопрос подготовки лыж и адаптации к условиям олимпийской трассы. Спортсмены экстра-класса к любым условиям адаптируются очень быстро.

— Олимпийская трасса похожа на какую-то из европейских?

— Если брать по цифрам набора высоты, то они превышают то, что в Холменколлене. А та трасса считается сложнейшей в мире. Но тут нужно учитывать, что каждая трасса уникальна. Олимпийская дистанционная трасса очень сбалансирована в плане сочетания подъёмов, спусков, равнины. Да и не бывает на Олимпиадах лёгких трасс. Спринтерский круг будет одинаковым для мужчин и для женщин, что, скорее всего, будет на руку чистым спринтерам.

Фото: из личного архива Максима Волкова

— Российские легионеры, которые приехали в Китай, чтобы снизить штрафы местных гонок, выполнили свою работу?

— Тут я бы сказал, что работу выполнили прежде всего китайские лыжники. Наверное, задачу по снижению FIS-очков можно было решить и без приглашения российских спортсменов, но это было бы значительно сложнее. Хочу поблагодарить ребят и девочек из России, которые помогли повысить статус китайских гонок. Мы выполнили все необходимые критерии. В домашних Играх будут участвовать восемь лыжников из Китая – четверо парней и четверо девушек.

— Задачи команды?

— Максимальные. Мы должны показать лучший в своей истории результат на Играх, может, и за медали побороться. Чем чёрт не шутит?

— Если задача будет решена, готовы остаться на следующий олимпийский цикл?

— А почему нет? Хотелось бы поучаствовать в Олимпиаде в Кортина-д’Ампеццо, где советские лыжники впервые выступили на Играх в 1952-м.