Хоккейный турнир Олимпиады летом — вовсе не фантастика. Но что даст этот перенос?

МОК примет то решение, которое удобнее ему. И совсем не факт, что он будет подстраиваться под игроков НХЛ.

Чем меньше дней остаётся до олимпийского хоккейного турнира, тем сильнее ощущение, что он мало кому интересен. Это не сравнить даже с предыдущей Олимпиадой — там сразу было понятно, что сборные будут набраны без НХЛ, поэтому все более-менее понимали, чего ожидать. Сейчас хоккейных фанатов поманили морковкой, журналисты чуть ли не каждую неделю клепали составы дримтим-фаворитов — и буквально в последний момент эту морковку от носа отдёрнули.

Сейчас в Пекин поедут люди, которым сразу дали понять, что они просто замена. Они будут играть непонятно перед кем — и в Пхёнчхане-то трибуны были полупустыми в решающих играх, а здесь они будут или совсем пустыми, или заполнены китайскими ударниками социального рейтинга. Всё это удовольствие будет дополнено драконовскими карантинными правилами и другими милыми китайскими особенностями.

Кроме этого, Олимпиада параллельно рушит календарь КХЛ — а усреднённому российскому хоккейному болельщику (именно тому, что следит за игрой более-менее постоянно) в последнее время явно ценнее своя родная команда, а не та непонятная, которая не приедет в его город, да и игроков из его клуба там нет. Что делать с календарём, в офисе лиги так и не придумали.

Проходил слух о переносе всех Игр на год, как это было в Токио — но с логистической точки зрения невозможно себе представить сдвиг огромной олимпийской махины за полтора месяца до церемонии открытия. А вот какие-то локальные сдвиги, возможно, будут — и в телеграм-каналах вчера распространили информацию о том, что хоккейный турнир Олимпиады могут сдвинуть на лето.

Мотивировка простая — групповые виды спорта способствуют распространению коронавируса, поэтому на лето перенесут не только хоккей, но ещё и кёрлинг. Правда, с практической точки зрения все спортсмены все равно будут находиться в одинаковых условиях и жить в одной олимпийской деревне. С другой стороны, хоккеистов обоих полов на Игры приедет столько же, сколько хватит на несколько индивидуальных дисциплин.

Хоккей когда-то и дебютировал на летней Олимпиаде 1920 года — только турнир с шайбой прошёл за полгода до основной части Игр (в апреле, сами Игры проходили в августе, как и сейчас). Потом НХЛ неоднократно предлагала перенести хоккейный турнир игр на лето, чтобы не ломать календарь, но это не было осуществлено.

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Можно догадаться почему — календарь Олимпиады и так невероятно насыщен, одновременно часто идут несколько видов, и хоккей просто потеряется на фоне всех видов лёгкой атлетики, других игровых видов спорта и многочисленных новомодных дисциплин. К тому же рейтинги сезона НХЛ в «пузыре», который прошёл в августе, показали, что зритель банально не привык к хоккею летом — цифры телепоказа были ужасающе низкими.

В принципе, первые Олимпиады вообще были очень протяжёнными по времени. Например, довольно кавардачная Олимпиада-1900 была совмещена со Всемирной выставкой в Париже, поэтому её соревнования растянулись аж с мая по октябрь. Игры 1908-го заняли время с июля по октябрь. Понятно, что всё изменило появление телевидения, но даже сейчас Олимпиады занимают чуть больше времени, чем в официальных справочниках — матчи футбольного турнира и предварительные соревнования в некоторых других видах спорта идут до церемонии открытия.

Вообще Олимпиады в нынешнем виде — это чуть ли не последний осколок античной культуры в чистом виде. Понятно, что в начале прошлого века никакой системы спортивных турниров не было, но в начале XXI века двухнедельная потогонка с невероятно плотной программой выглядит анахронизмом. Конечно, такой формат помогает привлечь внимание к видам спорта, которые во время четырёхлетки вряд ли привлекут внимание вне Игр — например, к условному тхэквондо или бадминтону.

Хоккею, однако, эта олимпийская прокачка не нужна. Более того, вообще часто есть ощущение, что игра с шайбой — скорее, пасынок для МОК. В ссоре между НХЛ, МОК и ИИХФ вокруг Пхёнчхана самой упёртой стороной был именно олимпийский комитет, который не давал права на использование видео Игр и не готов был жертвовать ни копейки на страховки игроков (в отличие от той же ИИХФ).

Хоккейные турниры Олимпиад часто проходят на аренах-полувремянках. Если к чемпионатам мира обычно принято строить новые дворцы с иголочки (большинство крупных европейских арен возведено именно к ЧМ), то на Олимпиадах всё намного хуже. Россия и Канада в Турине, например, играли в зальчике на 4,5 тысячи зрителей, который переделали из конференц-зала.

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Перенос на лето, если он вообще состоится, позволит хоккею выйти на первый план, откинуть от себя окружение информационной гипернасыщенности двух олимпийских недель. Конечно, тогда он даст возможность поехать на турнир и игрокам НХЛ — но вопрос в сроках. Невозможно представить, что хоккеисты поедут на турнир в условном июле — плей-офф только-только кончится, и большинство игроков будет залечивать травмы или просто восстанавливаться после тяжёлого сезона. Идеальный вариант в таком сценарии — сентябрь, привычные сроки Кубка мира. Но пойдёт ли на такие сроки МОК?

Олимпийский комитет в последние годы показал — ему наплевать, приедут игроки НХЛ или нет. Процесс переговоров с американской лигой обычно очень утомителен, а бренд «Олимпиада» приносит прибыль при любом составе участников. Поэтому олимпийский хоккейный турнир пройдёт тогда, когда будет удобно спортивным бюрократам — и не факт, что это понравится болельщикам.