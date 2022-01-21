Всего один снайпер и набор домоседов. Кого везёт Финляндия на Олимпиаду в Пекин

Опубликован состав ещё одной сборной на олимпийский хоккейный турнир: на этот раз из тени вышла Финляндия. Удивительно, но там есть неожиданности. И да: выбить Россию у них шансы вполне реальные.

Если взглянуть на групповой этап Олимпиады, то можно уснуть со скуки. Россия, попав в группу к Швейцарии, Дании и Чехии, гарантировала себе выход в плей-офф с первого места. В соседних группах ситуация не менее скучная. В группе А, куда попали Канада, США, Германия и Китай, самыми смешными будут игры с участием китайцев. Вряд ли стоит ждать каких-то сверхъестественных результатов. Хотя, пока живы слухи, что на Олимпиаду приедет Джереми Смит, всё остаётся загадкой.

Если вы скажете, что Канада и США могли бы устроить зарубу масштабного уровня, то тут тоже огорчим: Штаты уже везут на Олимпиаду студентов, у Канады тоже выбора особого нет. Остаётся группа С – Финляндия, Швеция, Словакия и Латвия. В этой группе будет единственный действительно интересный матч группового этапа: Финляндия и Швеция вполне способны порадовать зрителя боевым хоккеем, пусть одни и любят сидеть в обороне, а другие – фанаты вязкости. Но эти две команды — главные преграды России на пути к золоту. Сегодня поподробнее рассмотрим финнов.

Суоми с 2021 года занимают вторую строчку в рейтинге ИИХФ, сместив оттуда Россию. Но при этом, как ни удивительно, сборная Финляндии по хоккею никогда не побеждала на Олимпийских играх. В призёры попадала почти всегда, но в Пхёнчхане провалилась и оказалась на шестом месте, хотя казалось, что благодаря отсутствию НХЛ финнам будет легче забраться повыше. Тогда не получилось. Но и состав их был откровенно слабее. Сейчас всё разворачивается на 180 градусов, и у финнов абсолютно новая сборка.

Состав сборной Финляндии по хоккею на ОИ-2022



Вратари:



Защитники: Микко Лехтонен (СКА), Атте Охтамаа («Карпят», Финляндия), Никлас Фриман, Петтери Линдбом (оба – «Йокерит»), Вилле Покка («Авангард»), Сами Ватанен («Женева-Серветт», Швейцария), Валттери Кемиляйнен («Витязь»), Юусо Хиетанен («Амбри-Пиотта», Швейцария).



Нападающие: Теэму Хартикайнен, Сакари Маннинен, Маркус Гранлунд (все – «Салават Юлаев»), Валттери Филппула («Женева-Серветт», Швейцария), Миро Аалтонен, Нико Оямяки (оба – «Витязь»), Леонид Комаров, Юхо Олкинуора («Металлург»), Харри Сятери («Сибирь»), Франс Туохимаа («Нефтехимик»).Микко Лехтонен (СКА), Атте Охтамаа («Карпят», Финляндия), Никлас Фриман, Петтери Линдбом (оба – «Йокерит»), Вилле Покка («Авангард»), Сами Ватанен («Женева-Серветт», Швейцария), Валттери Кемиляйнен («Витязь»), Юусо Хиетанен («Амбри-Пиотта», Швейцария).Теэму Хартикайнен, Сакари Маннинен, Маркус Гранлунд (все – «Салават Юлаев»), Валттери Филппула («Женева-Серветт», Швейцария), Миро Аалтонен, Нико Оямяки (оба – «Витязь»), Леонид Комаров, Йоонас Кемппайнен (оба – СКА), Харри Песонен («Лангнау», Швейцария), Тони Раяла («Биль», Швейцария), Ханнес Бьёрнинен, Марко Анттила , Ииро Пакаринен (все – «Йокерит»), Саку Мяеналанен («Карпят», Финляндия).

Из предыдущего олимпийского состава остались лишь семь игроков: Лехтонен, Охтамаа, Хиетанен, Кемппайнен, Анттила, Маннинен и Хартикайнен. В декабре, после того как НХЛ официально отказалась от Олимпиады, распространилось мнение, в Пекин поедут не кто иные, как участники Кубка Первого канала. Всё, в общем, верно, кроме одного небольшого дополнения: это был всё-таки Евротур и всё-таки смотрины. И на этих смотринах финны довольно серьёзно провалили вбрасывания: особенно плачевная ситуация была в матче с Канадой. Но тогда это было, в принципе, ожидаемо: на турнир приехало много центров из финской лиги, и Ялонен проверял, стоит ли кого-то из них взять на Олимпиаду. Но раз мы не видим в составе имён центрфорвардов из Лииги, то очевидно, что главного тренера не удовлетворил никто, кроме хорошо известных нашей лиге Маннинена и Кемппайнена.

Марко Анттила – уже самый настоящий талисман сборной. Известен финский Мёркё не своей статистикой, а, скорее, своими размерами. Про габариты Марко рассказывают при каждом удобном случае, ну и мы для порядка напомним: рост 203 см, а вес 104 кг. За размеры и стиль игры болельщики и прозвали его Мёркё: существо, внушающее страх, из книжек Туве Янссон о «Муми-троллях». С огромной клюшкой, соответствующим ростом и взрывным характером Анттила действительно не сулит соперникам ничего хорошего. Теперь к нему присоединился Лео Комаров. Пока что у него не выходит забивать много и отдавать красиво, но зато пылкого характера Лео не утратил. А высказать мнение на любом уровне вежливости, если что, он сможет аж на трёх языках.

РИА Новости Фото: Саку Мяэналанен, Ханнес Бьёрнинен и Марко Анттила

Если мы посмотрим на голую статистику, то увидим, что перед нами собралась команда распасовщиков. В качестве главного снайпера команды можно признать подольскую находку Нико Оямяки. В сезоне он уже набрал 43 очка в 48 играх, забросив шайбу при этом 29 раз, разбив на льдинки рекорд Хартикайнена. Партнёром Нико наверняка останется Миро Аалтонен, который тоже получил вызов в сборную. Но если рассуждать про снайперов глобальнее, то почему бы не обратить внимание на Песонена и даже Маннинена. Что касается уфимской тройки, то про неё можно много говорить. Во время прошлой Олимпиады её как таковой ещё не существовало, но к этой она подходит почти в полной боевой готовности. Неплохо забивает в этом году Сакари Маннинен, обычно не отличающийся большим количеством голов, а больше играющий в пас. А вот Гранлунд своим традициям не изменяет: при восьми голах у него тридцать передач.

Но всё-таки остаётся одно «почти» – волнует состояние Хартикайнена. Может, ему поможет перезагрузка в родном клубе? Всё-таки в «КалПа», где начинал свой путь Теэму, другой уровень хоккея и другое отношение к нему. Может, ради разгрузки собственной головы он и бегает в майке финской команды на их же тренировке. Но в любом случае: за один абзац мы уже нашли два готовых звена сборной, которые не один месяц сыгрывались друг с другом. Далеко не каждая сборная может похвастаться подобным достижением.

Новость по теме Хартикайнен провёл тренировку с финским клубом «КалПа» в форме этой команды

Состав у финнов получился тяжёлый: средний возраст почти 30,5 года – пока что это самая старая команда на предстоящей Олимпиаде, и вряд ли кто-то решится побить этот рекорд в отсутствие НХЛ. Чего стоит один только Валттери Филппула, выдернутый из швейцарской лиги – ему 37 лет. Но справедливости ради стоит сказать: «пассажиров» в команде нет. У Филппулы 35 очков в 35 матчах, пускай и в швейцарской лиге. Даже Анттила, забивающий не так чтобы часто, точно пригодится команде. Но за что стоит любить финнов, так это за большое количество игроков с правым хватом. В этом году набрались семь человек: четверо защитников, что очень разнообразит большинство Суоми, и трое нападающих.

В списке форвардов есть два имени, малоизвестных болельщикам КХЛ: Тони Раяла и Валттери Филппула. Раяла за карьеру успел засветиться даже в нашей лиге, но аж в сезоне-2014/2015, за «Югру» и всего на двадцать один матч, а потом умотал в Швецию. Задрафтованный, но так и не поднявшийся выше Западной лиги Канады форвард в этом сезоне имеет почти очко за игру. Более серьёзным усилением выглядит Филппула. Этот нападающий способен играть с любого фланга и не жаден до передач, а в бэкграунде у него 16 (!) сезонов и почти тысяча матчей в НХЛ. Кроме того, он неплохо выглядит в меньшинстве и в обороне, и это опять же отлично подходит под тактику Ялонена.

Атакующих защитников Ялонен свёл на нет. Почти все в сборной – защитники-домоседы. Исключение составляют разве что Кемиляйнен, у которого особая химия (и лучший в лиге процент точных передач) с Аалтоненом и Оямяки и которую вряд ли решится разрушить Ялонен, и Ватанен, который ещё пригодится команде Ялонена при игре в большинстве. У него в послужном списке приличные девять сезонов и 473 матча в НХЛ. Хорошим примером идеального защитника Ялонена можно считать Никласа Фримана: с показателем полезности «+16» и неплохой статистикой передач он предстаёт перед Играми в лучшем виде.

С прошлой Олимпиады вратарское трио изменилось полностью. На этих Играх мы не увидим Юху Метсолу, который с нынешней игрой вызывает вопросы даже в «Салавате». Зато вновь наступает звездный час для Юхо Олкинуоры и Харри Сятери. В «Металлурге» Олкинуора буквально задвинул в глубь скамейки запасных олимпийского чемпиона Василия Кошечкина. А Сятери после не слишком удачного прошлого сезона сейчас смотрится непобедимым монстром, и «Сибирь» своим шестым местом обязана по большей части ему. Да и новый контракт – хорошая причина идти на подвиги. Они на пару почти выиграли прошлый чемпионат мира, проиграв Канаде только в овертайме, и теперь настало время проверить себя на новом уровне.

Кстати, интересно следующее: даже если бы НХЛ отпустила игроков на Олимпиаду, вратарский состав не слишком бы отличался от нынешнего. Разве что третьим вратарём стал бы Сятери, а место основного делили между собой Юусе Сарос и Олкинуора. И ещё не известно, кто бы победил. Что касается Франса Туохимаа, то тут вопросов значительно больше. У того же Метсолы даже в не лучший период карьеры показатели намного симпатичнее, чем у дебютанта КХЛ. К тому же Туохимаа довольно много игр пропустил в середине сезона. Так что это выбор довольно сомнительный. Видимо, Ялонен надеется, что выпускать третьего ему не придётся ни при каких обстоятельствах.

Харри Сятери Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Несмотря на почти идеальный состав, вопросы всё-таки есть. Первый: где тренерский штаб потерял Оливера Каски? И второй: отсутствие Каски или всё-таки Пулккинена удивляет больше? Видимо, Ялонен предпочёл брать тех, на кого полагаются в собственных командах – а Анвар Гатиятулин уже девять игр подряд не поднимает Пулккинена выше третьего звена. Хотя — вспоминая старт сезона – всё-таки можно было дать ему шанс. Пулккинен чистый снайпер, а с финским оборонительным хоккеем такие люди всегда хорошо сочетаются.

В команде сейчас всего один серьёзный завершитель – Оямяки. И отсутствие Пулккинена вполне способно подпортить «львам» Олимпиаду. На замену тому же Анттиле Пулккинен подошёл бы очень хорошо. Не менее удивляет и отсутствие Каски – да, он атакующий защитник, но временами слишком напоминает нападающего. Единственное объяснение его отсутствия – неубедительная игра на прошлом чемпионате мира. Нет в составе Йори Лехтеря с Томи Кивистё и Теэму Туруненом. Особенно обидно за первого: он проводит довольно результативный сезон и явно надеялся на вызов в сборную. И смотрелся бы он куда органичнее, чем Бьёрнинен или Мяеналайнен.

Не стоит рассчитывать, что сборная Финляндии покажет фееричный хоккей. Мало снайперов и набор защитников-домоседов только подтверждают намерения Ялонена продолжить традицию оборонительного хоккея. Но общая дисциплина и строгая игра в обороне вполне могут дать свои плоды. Особенно если в решающем матче сборная России вновь снимет вратаря.