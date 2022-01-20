Хартикайнен провёл тренировку с финским клубом «КалПа» в форме этой команды

Финский нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен провёл тренировку с финским клубом «КалПа» в форме этой команды. Об этом сообщил официальный инстаграм-аккаунт «КалПа».

Напомним, на данный момент в чемпионате КХЛ пауза. Хартикайнен – один из игроков, вызванных сборной Финляндии на предстоящую Олимпиаду.

В текущем сезоне Хартикайнен провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 24 очка: забросил 13 шайб и отдал 11 результативных передач. Хоккеист играет за «Салават» с сезона-2013/2014.

Сборная Финляндии на Олимпиаде сыграет в одной группе с командами Словакии, Латвии и Швеции.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Игры предварительного этапа пройдут с 9 по 13 февраля.