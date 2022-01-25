«Безумно жаль Михаила». Сборная России по фигурному катанию несёт потери из-за ковида

До Олимпийских игр полторы недели, но сборную России по фигурному катанию уже потрясают потери. Одиночник Михаил Коляда получил положительный тест на коронавирус и теперь в Пекин не поедет. Его заменит коллега по группе Алексея Мишина Евгений Семененко.



Все подробности — в нашем материале.

Коляда — самый опытный одиночник сборной

Михаил Коляда является лидером сборной России уже на протяжении нескольких лет. 26-летний фигурист прошёл Олимпиаду в Пхёнчхане и успел заработать большое количество медалей, среди которых бронза чемпионата мира и две бронзы чемпионатов Европы. Помимо этого, он выделяется поразительным уровнем катания, за что его очень любят судьи. Даже с ошибками Михаил набирает хорошие баллы и занимает высокие места. Такой человек был просто необходим нам на Играх. Но, видимо, не судьба. Прямо перед предолимпийскими сборами Коляду сразил коронавирус. При всём желании восстановиться к Пекину Миша уже не успеет. Его место на Олимпиаде займёт коллега по группе Мишина Евгений Семененко.

Чёрная полоса Коляды

В этом сезоне Михаила будто настигла чёрная полоса. Он долго не мог накатать олимпийские программы, из-за чего постоянно совершал ошибки. Чемпионат России Коляда, будучи безоговорочным лидером сборной, проиграл 18-летнему Марку Кондратюку. А на чемпионат Европы и вовсе не попал из-за травмы. Но, несмотря на это, в состав сборной на Олимпиаду его включили. В федерации уверяли, что у Коляды не очень серьёзное повреждение и он быстро восстановится.



Ещё 22 января Мишин утверждал, что у его подопечного всё хорошо.



«Миша выздоравливает! Мы стараемся, чтобы он успел к Олимпиаде. Чувствует себя хорошо. Экипировку он получил», – сказал Алексей Николаевич «Спорт-экспрессу».



Переживать за Коляду не было смысла.

Коляда пропал из списков участников Олимпиады

Но спустя три дня после оптимистичных новостей от Мишина грянула бомба — Михаила нет в списках участников Олимпийских игр. Зато есть Семененко, который числился запасным. Сначала казалось, что это просто грубая ошибка, которые свойственно совершать нашей федерации. Совсем недавно чиновники включили в состав запасных на чемпионат Европы юную Софью Муравьёву, которая не проходит на турнир по возрасту. Хотелось верить, что и с Колядой тот самый случай.



Ещё больше вводили в заблуждение расплывчатые высказывания Мишина о ситуации.



«Прерогатива и право объявления состава олимпийской сборной принадлежит федерации и Олимпийскому комитету России. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова Алексея Николаевича «Спорт-экспресс».



Федерация не сразу прокомментировала неожиданную замену фигуриста. Только после шума, появившегося в СМИ, чиновники объяснили отсутствие Михаила в списках.



«Коляда сдал положительный тест на коронавирус, поэтому в срочном порядке пришлось заменить его на Евгения Семененко. Сейчас в мире такая ситуация, что никто не застрахован от вируса. Мы очень сожалеем, но ничего не поделаешь», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Мир фигурного катания сочувствует Коляде

Снятие Коляды с Игр из-за коронавируса — настоящая трагедия для фигуриста. Михаил находится на закате карьеры, Олимпиада могла бы стать яркой точкой его спортивной истории. Но всё обернулось иначе. Весь мир фигурного катания сочувствует беде Миши.



«Очень жаль, что Коляда не попал в окончательный состав на Олимпийские игры. Миша попадал на Олимпиаду, но здоровье ему помешало. Так бывает, это спорт», — сказала Татьяна Тарасова.

«У Коляды положительный тест на коронавирус. Спортсмены ведут дневник здоровья за две недели перед отъездом в Китай. Теперь, когда стало известно о положительном тесте, Михаил не сможет туда поехать. Очень жаль. Это очень грустная новость», — сказала Наталья Бестемьянова.



«Михаила безумно жаль. Олимпийские игры — это особенный турнир для каждого спортсмена. После игр в Корее весь олимпийский цикл Михаила был нацелен на подготовку к Олимпиаде в Пекине: вся подготовка, выбор музыки, подбор программ.



Хочется поддержать Мишу, пожелать ему скорейшего выздоровления. Надеюсь, он найдёт в себе силы на новый олимпийский цикл, потому что Миша ещё может завоевать медаль и показать своё катание зрителям. Катание Коляды, его владение коньком — они особенные. Искренне желаю Мише терпения и не унывать, двигаться дальше к своим целям. К сожалению, сейчас никто не застрахован от болезни», — сказал Александр Энберт.