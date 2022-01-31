Разбираемся, когда смотреть трансляции финалов Олимпийских игр по всем видам спорта.

Полное расписание соревнований Олимпиады-2022 в Пекине. Все финалы и медали

С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут XXIV зимние Олимпийские игры. На протяжении двух с лишним недель в Китае спортсмены разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта.

В нашей команде — 176 спортсменов. Россияне будут представлены во всех видах спорта.

Сборная нашей страны на Олимпиаде-2022 будет бороться за попадание в топ-3 общекомандного зачёта. По разным оценкам, российские спортсмены могут завоевать около 30 медалей.

Россияне традиционно будут претендовать на самые высокие места в фигурном катании, лыжных гонках, биатлоне и хоккее. Также стоит ждать медалей от конькобежцев, фристайлистов и сноубордистов. Есть существенные шансы на награды в бобслее, скелетоне и санном спорте.

Разумеется, вся борьба за медали будет распределена равномерно: в среднем в день будет разыграно по 8 комплектов наград. Биатлонисты и лыжники будут радовать болельщиков на протяжении всего турнира. Фигуристы используют первые дни Игр для проведения командного турнира и только потом перейдут к личным медалям, а в хоккее первого выхода мужской сборной на лёд придётся подождать – сначала свои награды разыграют женские сборные.

Расписание всех финалов Олимпиады-2022 в Пекине

5 февраля, суббота. День первый – 6 комплектов наград

10:45. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон, 2х7,5 км

11:30. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м

12:00. Биатлон. Смешанная эстафета, 4x6 км

14:35. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109. Финал

15:40. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 3

16:18. Шорт-трек. Смешанная эстафета. Финал

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

6 февраля, воскресенье. День второй – 7 комплектов наград

04:30. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Финал

06:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск

10:00. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон, 2x15 км

11:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м

15:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109. Финал

15:40. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 3

16:15. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка

7 февраля, понедельник. День третий – 8 комплектов наград

07:00. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Финал

07:30. Фигурное катание. Командные соревнования. Итог

08:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка

11:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м

12:00. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

15:41. Шорт-трек. Женщины. 500 м. Финал

15:51. Прыжки с трамплина. Командные соревнования. Финал

15:52. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. Финал

8 февраля, вторник. День четвёртый – 10 комплектов наград

05:45. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 3

06:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант

09:05. Кёрлинг. Микст. Матч за 3-е место

10:36. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)

10:41. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал

10:43. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)

10:48. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал

11:30. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

13:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м

14:47. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал

15:00. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал

15:05. Кёрлинг. Микст. Финал

16:35. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка

Фото: Millo Moravski/Getty Images

9 февраля, среда. День пятый – 6 комплектов наград

06:45. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал 3

08:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. 2-я попытка

10:45. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)

10:50. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал

14:00. Лыжное двоеборье. Мужчины. HS-109 + гонка 10 км

16:13. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал

16:35. Санный спорт. Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка

10 февраля, четверг. День шестой – 8 комплектов наград

04:30. Сноуборд. Женщины. Хафпайп. Финал

04:38. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа

09:15. Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. Слалом

10:00. Лыжные гонки. Женщины. Классический стиль, 10 км

10:15. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)

10:20. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал

14:50. Фристайл. Микст. Акробатика. Финал 2

15:00. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м

16:30. Санный спорт. Смешанная эстафета

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

11 февраля, пятница. День седьмой – 7 комплектов наград

04:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финал

06:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант

10:00. Лыжные гонки. Мужчины. Классический стиль, 15 км

11:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 10 000 м

12:00. Биатлон. Женщины. Спринт, 7,5 км

15:37. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Финал

16:55. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка

12 февраля, суббота. День восьмой – 6 комплектов наград

05:50. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)

05:55. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал

10:30. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета смешанная, 4х5 км

11:53. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м

12:00. Биатлон. Мужчины. Спринт, 10 км

15:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140. Финал

16:55. Скелетон. Женщины. 4-я попытка

13 февраля, воскресенье. День девятый – 7 комплектов наград

08:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка

10:00. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета смешанная, 4х10 км

12:00. Биатлон. Женщины. Гонка преследования, 10 км

13:45. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

14:35. Шорт-трек. Женщины. Эстафета, 3000 м. Финал

15:09. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал

16:56. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м

14 февраля, понедельник. День десятый – 5 комплектов наград

04:22. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец

04:30. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал

06:00. Бобслей. Женщины. Одиночки. 4-я попытка

15:00. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал 2

15:06. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. Финал

15 февраля, вторник. День одиннадцатый – 9 комплектов наград

04:30. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал

04:30. Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Финал

06:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск

08:00. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финал

11:28. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал A

11:47. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A

12:00. Биатлон. Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км

14:00. Лыжное двоеборье. Мужчины. HS-140 + гонка 10 км

16:50. Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-я попытка

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

16 февраля, среда. День двенадцатый – 7 комплектов наград

08:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 2-я попытка

10:45. Биатлон. Женщины. Эстафета, 4х6 км

14:00. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Финал

14:30. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Финал

14:30. Хоккей. Женщины. Матч за 3-е место

15:00. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 2

15:32. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета, 5000 м. Финал

16:11. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал

17 февраля, четверг. День тринадцатый – 6 комплектов наград

07:10. Хоккей. Женщины. Финал

09:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Слалом

10:10. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)

10:20. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Большой финал

11:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м

13:08. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа

14:00. Лыжное двоеборье. Мужчины. Командные соревнования. HS-140 + эстафета 4х5 км

18 февраля, пятница. День четырнадцатый – 4 комплекта наград

04:30. Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп. Финал

09:05. Кёрлинг. Мужчины. За 3-е место

10:55. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)

11:05. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Большой финал

11:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м

12:00. Биатлон. Мужчины. Масс-старт, 15 км

19 февраля, суббота. День пятнадцатый – 9 комплектов наград

04:30. Фристайл. Мужчины. Ски-хафпайп. Финал

07:46. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. Большой финал

09:00. Лыжные гонки. Мужчины. Свободный стиль. Масс-старт, 50 км

09:05. Кёрлинг. Мужчины. Финал

11:30. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. Финал

12:00. Биатлон. Женщины. Масс-старт, 12,5 км

12:00. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. Финал

14:00. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа

15:05. Кёрлинг. Женщины. За 3-е место

16:10. Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место

16:30. Бобслей. Женщины. Двойки. 4-я попытка

Фото: fhr.ru

20 февраля, воскресенье. День шестнадцатый – 4 комплекта наград

04:05. Кёрлинг. Женщины. Финал

06:20. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка

07:10. Хоккей. Мужчины. Финал

09:30. Лыжные гонки. Женщины. Свободный стиль. Масс-старт, 30 км