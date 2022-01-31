Полное расписание соревнований Олимпиады-2022 в Пекине. Все финалы и медали

С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут XXIV зимние Олимпийские игры. На протяжении двух с лишним недель в Китае спортсмены разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта.
В нашей команде — 176 спортсменов. Россияне будут представлены во всех видах спорта.
Сборная нашей страны на Олимпиаде-2022 будет бороться за попадание в топ-3 общекомандного зачёта. По разным оценкам, российские спортсмены могут завоевать около 30 медалей.
Россияне традиционно будут претендовать на самые высокие места в фигурном катании, лыжных гонках, биатлоне и хоккее. Также стоит ждать медалей от конькобежцев, фристайлистов и сноубордистов. Есть существенные шансы на награды в бобслее, скелетоне и санном спорте.
Разумеется, вся борьба за медали будет распределена равномерно: в среднем в день будет разыграно по 8 комплектов наград. Биатлонисты и лыжники будут радовать болельщиков на протяжении всего турнира. Фигуристы используют первые дни Игр для проведения командного турнира и только потом перейдут к личным медалям, а в хоккее первого выхода мужской сборной на лёд придётся подождать – сначала свои награды разыграют женские сборные.
Расписание всех финалов Олимпиады-2022 в Пекине
- Расписание всех финалов Олимпиады-2022 в Пекине
- 5 февраля, суббота. День первый – 6 комплектов наград
- 6 февраля, воскресенье. День второй – 7 комплектов наград
- 7 февраля, понедельник. День третий – 8 комплектов наград
- 8 февраля, вторник. День четвёртый – 10 комплектов наград
- 9 февраля, среда. День пятый – 6 комплектов наград
- 10 февраля, четверг. День шестой – 8 комплектов наград
- 11 февраля, пятница. День седьмой – 7 комплектов наград
- 12 февраля, суббота. День восьмой – 6 комплектов наград
- 13 февраля, воскресенье. День девятый – 7 комплектов наград
- 14 февраля, понедельник. День десятый – 5 комплектов наград
- 15 февраля, вторник. День одиннадцатый – 9 комплектов наград
- 16 февраля, среда. День двенадцатый – 7 комплектов наград
- 17 февраля, четверг. День тринадцатый – 6 комплектов наград
- 18 февраля, пятница. День четырнадцатый – 4 комплекта наград
- 19 февраля, суббота. День пятнадцатый – 9 комплектов наград
- 20 февраля, воскресенье. День шестнадцатый – 4 комплекта наград
5 февраля, суббота. День первый – 6 комплектов наград
10:45. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон, 2х7,5 км
11:30. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м
12:00. Биатлон. Смешанная эстафета, 4x6 км
14:35. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109. Финал
15:40. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 3
16:18. Шорт-трек. Смешанная эстафета. Финал
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
6 февраля, воскресенье. День второй – 7 комплектов наград
04:30. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Финал
06:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск
10:00. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон, 2x15 км
11:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м
15:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
15:40. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 3
16:15. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
7 февраля, понедельник. День третий – 8 комплектов наград
07:00. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Финал
07:30. Фигурное катание. Командные соревнования. Итог
08:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
11:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м
12:00. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км
15:41. Шорт-трек. Женщины. 500 м. Финал
15:51. Прыжки с трамплина. Командные соревнования. Финал
15:52. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. Финал
8 февраля, вторник. День четвёртый – 10 комплектов наград
05:45. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 3
06:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант
09:05. Кёрлинг. Микст. Матч за 3-е место
10:36. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
10:41. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
10:43. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
10:48. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
11:30. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км
13:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м
14:47. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
15:00. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
15:05. Кёрлинг. Микст. Финал
16:35. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Фото: Millo Moravski/Getty Images
9 февраля, среда. День пятый – 6 комплектов наград
06:45. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал 3
08:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. 2-я попытка
10:45. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
10:50. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал
14:00. Лыжное двоеборье. Мужчины. HS-109 + гонка 10 км
16:13. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал
16:35. Санный спорт. Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
10 февраля, четверг. День шестой – 8 комплектов наград
04:30. Сноуборд. Женщины. Хафпайп. Финал
04:38. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа
09:15. Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
10:00. Лыжные гонки. Женщины. Классический стиль, 10 км
10:15. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
10:20. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал
14:50. Фристайл. Микст. Акробатика. Финал 2
15:00. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м
16:30. Санный спорт. Смешанная эстафета
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
11 февраля, пятница. День седьмой – 7 комплектов наград
04:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финал
06:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант
10:00. Лыжные гонки. Мужчины. Классический стиль, 15 км
11:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 10 000 м
12:00. Биатлон. Женщины. Спринт, 7,5 км
15:37. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Финал
16:55. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка
12 февраля, суббота. День восьмой – 6 комплектов наград
05:50. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
05:55. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал
10:30. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета смешанная, 4х5 км
11:53. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м
12:00. Биатлон. Мужчины. Спринт, 10 км
15:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
16:55. Скелетон. Женщины. 4-я попытка
13 февраля, воскресенье. День девятый – 7 комплектов наград
08:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
10:00. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета смешанная, 4х10 км
12:00. Биатлон. Женщины. Гонка преследования, 10 км
13:45. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
14:35. Шорт-трек. Женщины. Эстафета, 3000 м. Финал
15:09. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал
16:56. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м
14 февраля, понедельник. День десятый – 5 комплектов наград
04:22. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец
04:30. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал
06:00. Бобслей. Женщины. Одиночки. 4-я попытка
15:00. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал 2
15:06. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. Финал
15 февраля, вторник. День одиннадцатый – 9 комплектов наград
04:30. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
04:30. Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Финал
06:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск
08:00. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финал
11:28. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал A
11:47. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A
12:00. Биатлон. Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км
14:00. Лыжное двоеборье. Мужчины. HS-140 + гонка 10 км
16:50. Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Фото: Gregory Shamus/Getty Images
16 февраля, среда. День двенадцатый – 7 комплектов наград
08:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 2-я попытка
10:45. Биатлон. Женщины. Эстафета, 4х6 км
14:00. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Финал
14:30. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Финал
14:30. Хоккей. Женщины. Матч за 3-е место
15:00. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 2
15:32. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета, 5000 м. Финал
16:11. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал
17 февраля, четверг. День тринадцатый – 6 комплектов наград
07:10. Хоккей. Женщины. Финал
09:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Слалом
10:10. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)
10:20. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Большой финал
11:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м
13:08. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
14:00. Лыжное двоеборье. Мужчины. Командные соревнования. HS-140 + эстафета 4х5 км
18 февраля, пятница. День четырнадцатый – 4 комплекта наград
04:30. Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп. Финал
09:05. Кёрлинг. Мужчины. За 3-е место
10:55. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)
11:05. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Большой финал
11:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м
12:00. Биатлон. Мужчины. Масс-старт, 15 км
19 февраля, суббота. День пятнадцатый – 9 комплектов наград
04:30. Фристайл. Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
07:46. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. Большой финал
09:00. Лыжные гонки. Мужчины. Свободный стиль. Масс-старт, 50 км
09:05. Кёрлинг. Мужчины. Финал
11:30. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. Финал
12:00. Биатлон. Женщины. Масс-старт, 12,5 км
12:00. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. Финал
14:00. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
15:05. Кёрлинг. Женщины. За 3-е место
16:10. Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место
16:30. Бобслей. Женщины. Двойки. 4-я попытка
Фото: fhr.ru
20 февраля, воскресенье. День шестнадцатый – 4 комплекта наград
04:05. Кёрлинг. Женщины. Финал
06:20. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
07:10. Хоккей. Мужчины. Финал
09:30. Лыжные гонки. Женщины. Свободный стиль. Масс-старт, 30 км
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