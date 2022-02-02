Падали и смеялись. Что творилось на первой тренировке российских фигуристок в Пекине

Валиева, Трусова и Щербакова не обошлись без ошибок, но выглядели очень уверенно.

Накануне сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин, а сегодня уже прошли первые тренировки. В отличие от спортсменов, вылетавших из Москвы, фигуристы начали своё путешествие из Красноярска, где проводили последние предолимпийские сборы, и проблем с акклиматизацией испытывать не должны – разница во времени с Пекином всего час.

Наши девушки – главные звёзды мирового фигурного катания, и на Capital Indoor Stadium царил ажиотаж. Репортёры не только из России, но и Китая, Японии, Канады, США, Европы – все пришли посмотреть на первую пробу олимпийского льда Камилой Валиевой, Александрой Трусовой и Анной Щербаковой.

Россиянки вышли на тренировку в четвёртой группе в сопровождении Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова. Третьего члена тренерского штаба Даниила Глейхенгауза не было – накануне он в Пекин не вылетел.

Все три наши девушки исполнили свои произвольные программы. Первой была Валиева, она летала по льду как пушинка и показала пусть не совсем идеальный, но уверенный прогон – три четверных прыжка – сальхов, тулуп (с помаркой при приземлении) и тулуп в каскаде с тройным тулупом, каскад тройной флип – ойлер – тройной сальхов, каскад тройной лутц – тройной тулуп и ещё одну помарку допустила на тройном акселе.

В каждом её движении, как и всегда, чувствуется непререкаемая уверенность, чёткость линий, невероятный магнетизм, который присущ только Валиевой. «No cheering» — предупреждает табличка на входе на пресс-трибуну, но как не хлопать девушке, которая является квинтэссенцией фигурного катания? Камила закончила программу под аплодисменты журналистов.

Второй из россиянок программу исполняла Щербакова – начала с чистого четверного лутца, который никак не хотел получаться на разминке, но с четверного флипа упала. Остальные прыжки были тройными – каскад флип-тулуп, лутц-риттбергер, флип-ойлер-сальхов, лутц и двойной аксель. Чистые прыжки сопровождались аплодисментами, и даже с высоты пресс-трибуны было заметно, что настроение у Ани улучшается с каждой секундой.

Трусова попыталась сделать пять четверных, сделала четыре, из них чисто – флип и лутц в каскаде с тройным тулупом. На сальхове и ещё одном лутце упала, хотя на разминке получалось. Всё равно огненная программа огненной Саши, которую, естественно, журналисты тоже не оставили без оваций.

В микст-зоне девочки не остановились – улучили момент, когда с журналистами общалась Анастасия Губанова, выступающая сейчас за Грузию, и со смехом прошмыгнули мимо. «Ещё 20 дней тут будем», — объяснили свой отказ девушки.