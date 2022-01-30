Фигурное катание на Олимпиаде-2022: медали сборной России, главные соперники и расписание

Последние годы российское фигурное катание находится на невероятном подъёме. С Олимпиады-2018 в Пхёнчхане наша сборная окрепла настолько, что победы и рекорды нас уже не удивляют — они стали данностью. Поэтому и ожидания от предстоящих Игр в Пекине колоссальные — наши фигуристы претендуют аж на семь наград!
Сколько же из них могут оказаться золотыми?
Расписание соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
Соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине будут идти на протяжении всех Игр — с 4 по 20 февраля. Фигуристы разделят пять комплектов наград: один — в командном турнире; четыре — в личном, состоящем из мужского и женского одиночного катания, танцев на льду и парного катания.
4 февраля
5:02 мск — командные соревнования, мужчины, короткая программа.
6:41 — командные соревнования, танцы на льду, ритм-танец.
8:22 — командные соревнования, спортивные пары, короткая программа.
6 февраля
4:37 — командные соревнования, женщины, короткая программа.
6:57 — командные соревнования, спортивные пары, произвольная программа.
7 февраля
4:22 — командные соревнования, мужчины, произвольная программа.
5:31 — командные соревнования, танцы на льду, произвольный танец.
6:37 — командные соревнования, женщины, произвольная программа.
8 февраля
4:22 — мужчины, короткая программа.
10 февраля
4:38 — мужчины, произвольная программа.
12 февраля
14:07 — танцы на льду, ритм-танец.
14 февраля
4:22 — танцы на льду, произвольный танец
15 февраля
13:08 — женщины, короткая программа.
17 февраля
13:08 — женщины, произвольная программа.
18 февраля
13:38 — спортивные пары, короткая программа.
19 февраля
14:08 — спортивные пары, произвольная программа.
20 февраля
7:00 — показательные выступления.
Первый канал и «Россия-1» поделили показ фигурного катания поровну. На «Матч ТВ» фигурного катания не будет.
Где пройдут соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
Олимпийские игры — 2022 примут три региона: Пекин, Чжанцзякоу и Яньцин. Соревнования по фигурному катанию пройдут в Пекине в столичном дворце спорта, построенном ещё в 1968 году. Помимо фигурного катания, на арене состоятся соревнования по шорт-треку. Для всех спортсменов в городе оборудована Олимпийская деревня.
Состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде
Российская команда представлена на Олимпийских играх — 2022 максимально возможным составом – три одиночника, три одиночницы, три спортивные пары и три танцевальные пары.
Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.
Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко.
Запасные: Пётр Гуменник, Михаил Коляда.
Спортивные пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Запасные: Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.
Танцевальные дуэты: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Запасные: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Аннабель Морозов и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.
Запасные в Пекин с командой не летят, но при этом все замены в случае необходимости будут оперативно осуществлены.
Для всей сборной, за исключением Синициной и Кацалапова, а также Тарасовой и Морозова, эти Олимпийские игры будут первыми в карьере. Никита участвовал на Олимпиаде-2014: в Сочи он завоевал золото в командном турнире и стал бронзовым призёром в личном в дуэте с Еленой Ильиных. Виктория ездила на Олимпиаду-2014 в дуэте с Русланом Жиганшиным — они заняли 16-е место в личном турнире. Евгения и Владимир были нашими представителями на Олимпиаде-2018: в Пхёнчхане они стали серебряными призёрами в командном турнире и оказались на четвёртом месте в личном.
Сколько медалей будет у российских фигуристов на Олимпиаде-2022
В нынешней ситуации, когда положительный тест на коронавирус может лишить шанса на участие в Олимпиаде любого спортсмена, прогнозы делать опасно. Тем более российская сборная по фигурному катанию уже понесла потери — в Пекин точно не поедет Михаил Коляда. Но если предположить, что все выступят, как и планировалось, можно рассчитывать на семь медалей сборной России, три из которых могут оказаться золотыми.
В Пхёнчхане наши фигуристы всего взяли три медали, а золотой из них оказалась только одна. Но за последние годы россияне настолько спрогрессировали, что и спрос с них стал больше.
Главные фавориты и соперники на Олимпиаде-2022
Главными соперниками россиян на Олимпиаде-2022 будут спортсмены из США, Японии, Китая и Франции.
В командном турнире победа наших фигуристов практически гарантирована. Со времён Олимпиады в Пхёнчхане, где Россия оказалась второй, наша сборная окрепла во всех видах, в то время как сильных соперников у нас не появилось. Лишить наших фигуристов золота могут только они сами, если не справятся с нервами. В таком случае бороться за победу будут американцы и японцы.
В женском одиночном катании Россия находится в шаге от исторического успеха — наши девушки претендуют на весь пьедестал почёта. Однозначной фавориткой соревнований является мировая рекордсменка Камила Валиева. Составят ей конкуренцию и поборются за медали чемпионка мира Анна Щербакова и призёр чемпионата мира Александра Трусова. Равносильных конкуренток у наших девушек сейчас нет, так что вполне вероятно повторение сценария чемпионата мира — 2021, где наши фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал почёта.
В парном катании наши фигуристы претендуют как минимум на две медали. Фаворитами соревнований являются мировые рекордсмены, по совместительству действующие чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Однако солидную конкуренцию им составят двукратные чемпионы мира из Китая Вэньцзин Суй и Цун Хань, выступающие на родной земле. За медали поборются и две другие российские пары — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
В танцах на льду огромные шансы на медали у действующих чемпионов мира Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, но взять золото им будет очень сложно, ведь противостоять им будут мировые рекордсмены из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Также за медали будут бороться дуэты из Канады и США.
В мужском одиночном катании Россия на награды не претендует. В этом виде развернётся борьба между фигуристами из США и Японии.
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