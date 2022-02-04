Американец незаметно ударил нашу фигуристку по голове. Подлый поступок разозлил Кацалапова

Первый день командного турнира фигуристов начался с сенсации. Действующие чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов проиграли в ритм-танце американскому дуэту Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью. Последние два года россияне находились на одной недосягаемой высоте с французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. А сегодня позволили судьям в них усомниться.

Помимо мелких ошибок, одной из причин поражения Вики и Никиты мог стать странный инцидент. Донохью незаметно ударил Синицину по голове, из-за чего наша фигуристка почувствовала дискомфорт.

А после проката Кацалапов признался, что такое происходит уже не первый раз. Никита жёстко ответил на подлый поступок соперника.

Американцы борются с россиянами грязными методами?

Танцы на льду — одна из двух дисциплин, в которых американцы могли навязать борьбу России в олимпийском командном турнире. Тем не менее однозначными фаворитами до последнего считались действующие чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Перед стартом Олимпиады казалось, что подопечные Александра Жулина однозначно принесут в копилку команды максимальные баллы. Но и американцы сдаваться не собирались. Хаббелл и Донохью подошли к Играм в прекрасной форме. Однако бороться с россиянами они, кажется, собирались не только с помощью отличной физической готовности. На разминке перед ритм-танцем произошёл странный эпизод, который многие посчитали провокацией. В том числе и Кацалапов.

Во время раскатки российская и американская пара столкнулись друг с другом. Донохью задел голову Синициной, проезжая мимо. Кацалапов заступился за партнёршу, крикнув что-то американцу вслед. Судя по кадрам с трансляции, девушка почувствовала дискомфорт. Тем не менее в прокате на ней это не отразилось. Виктория была безупречна, а грубые ошибки, лишившие дуэт лидерства, допускал Никита.

Сыграла ли роль злость на соперника или это последствия травмы спины Кацалапова — неясно. Факт остаётся фактом — откататься на максимуме у него не получилось. Но неидеальны были и американцы, поэтому шанс на лидерство оставался.

«Это продолжается весь сегодняшний день. Накопилось, накипело»

Судьи долго выставляли российской паре оценки, а потом объявили о поражении Вики и Никиты американцам. Ребята были заметно расстроены — они очень хотели принести команде максимум. Но винить в своём поражении никого не собирались — общались с журналистами Вика с Никитой довольно сдержанно. Только после вопроса о том, что же произошло на раскатке, Кацалапов позволил себе проявить эмоции.

«Не помню, что конкретно ему сказал. Не помню даже на английском или на русском, но что-то сказал. Дело в том, что это продолжается весь сегодняшний день. Как-то накопилось, накипело. Просто пять пар на льду на пятиминутке – это достаточно много. И мы все в раздевалке, в танцах, всегда из-за этого ругаемся. Но здесь уже немного на личное перешло. Перешло конкретно в отношении Донохью? Да, потому что началось с утра. Но это всё остаётся только на льду, вне его никаких проблем нет, они классные ребята. Это этика такая на льду – мы первые начали делать свою связку, они заезжали и видели нас. Надо уступить», — сказал Кацалапов.

Американцы повели себя неуважительно. Судя по словам Никиты, такое происходит уже не в первый раз. Конечно, мы не можем утверждать, что это была спланированная провокация. Но поведение американцев по отношению к нашим фигуристам выглядит как минимум некорректно.

Такой ли ценой Хаббелл и Донохью хотят принести своей команде долгожданную победу?