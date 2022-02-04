Российские фигуристы уступают американцам в олимпийском команднике. Уже пора паниковать?

Первый день командного турнира фигуристов на Олимпиаде подарил неоднозначные эмоции. Героическим выступлением и бойцовским духом восхитил 18-летний Марк Кондратюк. Фигурист выступил на своём пределе и заработал для России драгоценные восемь баллов. А вот после выступлений Синициной/Кацалапова и Мишиной/Галлямова, принёсших команде по девять баллов, осталось чувство лёгкой грусти. От фигуристов ждали лидерства в своих видах, но по-разным причинам оправдать ожидания они не смогли.

По итогам первого дня «командника» Россия уступает США два балла. Уже пора поддаваться панике?

Кондратюк сдюжил!

Командный турнир фигуристов открыли короткие программы мужчин. Начали парни неуверенно: ни немцу Паулю Фенцу, ни канадцу Роману Садовскому, ни чеху Михалу Бржезине не удалось откататься чисто. Фигуристы совершали обидные ошибки, из-за чего в «кисс-энд-край» приходили расстроенными. Не порадовал домашнюю публику и Боян Цзинь. Китаец начал с роскошного каскада четверной лутц — двойной тулуп, но затем упал с четверного тулупа. Тем не менее ему удалось получить внушительные баллы — 82,87, и по итогам выступлений первой группы участников вырваться вперёд.

Вторая разминка началась будто бы с чистого листа. Обидные ошибки остались позади и фигуристы начали выдавать одно фееричное выступление за другим. Начал серию поразительных прокатов наш Марк Кондратюк. Фигурист выходил на лёд с заметным волнением, но нервам он не поддался. Марк безукоризненно исполнил четверной тулуп, тройной аксель, и каскад четверной сальхов — тройной тулуп, борясь за каждый элемент. Только на дорожке шагов Кондратюк позволил дать волю эмоциям, расслабился и зажёг. Это был абсолютно героический прокат дебютанта Олимпиады и самого молодого участника мужских соревнований. Марк сдюжил!

За своё выступление Кондратюк получил 95,81 балла, что принесло ему третье место. А это сразу восемь очков в копилку нашей команды!

Неземной американец вывел свою сборную вперёд

Блестящим прокатом порадовал японец Сёма Уно. Безукоризненные четверной флип, четверной тулуп — тройной тулуп и тройной аксель привели фигуриста к личному рекорду. 105,46 балла набрал Сёма и обеспечил девять очков сборной Японии. Отлично выступил грузинский ученик Тутберидзе Морис Квителашвили, чисто откатавший программу с двумя четверными. Но соперничать ни с Кондратюком, ни тем более с Уно он не смог. Тем не менее Морис набрал внушительные 92,37 балла и принёс сборной Грузии семь баллов.

Неземное катание показал американец Нэйтан Чен. Трёхкратный чемпион мира хладнокровно исполнил сложнейшую программу с четверным флипом, тройным акселем и каскадом четверной лутц — тройной тулуп, чуть-чуть не дотянувшись до мирового рекорда. 111,71 балла набрал Нэйтан и принёс сборной США максимальные 10 очков.

Завершал короткую программу одиночников итальянец Даниэль Грассль. Фигурист боролся за каждый элемент, но без помарок не обошёлся. Даниэль получил 88,10 балла и его сборная замкнула пятёрку лучших.

Синицина и Кацалапов сенсационно проиграли американцам

Продолжился первый день «командника» битвой танцевальных дуэтов. В первой разминке идеальным прокатом никто не порадовал. Фигуристы совершали помарки, не дотягиваясь до своих лучших результатов. Лидерство по итогам первой группы участников захватили чехи Натали Ташлерова и Филип Ташлер с 68,99 балла.

Но основная борьба должна была состояться во второй разминке. Превосходный прокат под Элвиса Пресли выдали китайцы Ван Шиюэ и Лю Синью, превзошедшие личный рекорд. Они принесли Китаю важные шесть баллов. Прекрасно справились со свои танцем и американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, растопившие лёд под Джанет Джексон. Судьи поставили им щедрые баллы — 86,56, что стало их личным рекордом.

Зажгли и канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, но к ним судьи отнеслись достаточно строго: поставили лишь 82,72 балла, что для этого дуэта результат достаточно неудачный. А дальше произошла мини-сенсация. Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри выдали потрясающий прокат под попурри из песен Майкла Джексона и неожиданно обошли канадских призёров чемпионата мира.

Завершали выступления танцоров наши Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Ребята с настроением откатали свою программу, но без мелких помарок не обошлись. К сожалению, стоили они им очень дорого. Судьи долго выставляли оценки, а затем объявили, что Вика с Никитой занимают только второе место с 85,05 балла.

Россияне уступили американцам больше полутора баллов. Тревожный звоночек перед личным турниром, в котором Синицина и Кацалапов претендуют на победу. Тем не менее для «командника» наши фигуристы показали достаточный результат, обеспечив сборной девять баллов.

По итогам двух видов Россия шла на втором месте с трёхбалльным отставанием от американцев.

Мишина и Галлямов были идеальны, но проиграли китайцам

Завершали первый день командного турнира спортивные пары. Фигуристы из первой разминки выступили, уже по традиции, слабовато. Лучшее выступление выдали грузины Карина Сафина и Лука Берулава, но даже они не смогли дотянуться к отметке в 65 баллов. Основная борьба должна была развернуться между парами из сильных групп участников.

Открывали вторую разминку американцы Алекса Книрим и Брендон Фрейзер. Ещё недавно фигуристы переболели коронавирусом и их поездка на Олимпиаду находилась под вопросом. Но уже сегодня они выдали потрясающий прокат, установив личный рекорд — 75,00 балла. Американцы всем видом показали, что сдаваться в борьбе с Россией не собираются и будут бороться до последнего.

Японцы Рику Миура и Риюти Кихара могли пободаться с американцами и отнять у них драгоценные баллы. Но фигуристы допустили несколько мелких ошибок, из-за чего совсем незначительно, но всё-таки Книрим и Фрейзеру проиграли. Их баллы — 74,75. Не смогли вклиниться в борьбу с американцами и итальянцы. Николь Дела Моника и Маттео Гуаризе выдали откровенно слабый прокат, получив всего лишь 60,30 балла. Не всё получилось и у канадцев Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Маринаро — им поставили 67,34 балла.

Восхитительный прокат на домашней арене выдали Вэньцзин Суй и Цун Хань. Всё было чётко, эмоционально, безошибочно. Китайская пара серьёзно настроена выиграть золото если не в командном, то в личном турнире точно. Благоволят Суй и Ханю на родной земле и судьи. Первый прокат — и китайцы бьют мировой рекорд Мишиной и Галлямова. 82,83 — новая планка для наших пар.

После блестящего выступления конкурентов настрой Насти и Саши мог поугаснуть. Но наша пара показала, что нервы у них стальные. Ученики Тамары Москвиной выдали потрясающий прокат, безукоризненно исполнив все элементы. При этом Мишина и Галлямов не забывали и про интерпретацию программы — артистизм у ребят был на высшем уровне. Оценили великолепное мастерство российской пары и судьи, поставив ей лучшие баллы в карьере — 82,64. К сожалению, этого не хватило для того, чтобы обогнать китайцев, из-за чего фигуристы заметно расстроились. Но никаких претензий к себе у них однозначно быть не может. Ребята сделали всё, чтобы достойно выступить за команду.

По итогам первого дня командного турнира Россия идёт только второй. Наша сборная уступает команде США два балла. Но расстраиваться и паниковать раньше времени не стоит. Впереди выступления девушек, которые наверняка перевесят чашу весов в нашу пользу.