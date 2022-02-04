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Полуголый знаменосец из Самоа стал звездой парада стран-участниц во время церемонии открытия зимней Олимпиады — 2022

Полуголый знаменосец стал звездой церемонии открытия Олимпиады. Кто такой Натан Крамптон?
Ангелина Николаева
Полуголый знаменосец стал звездой открытия ОИ
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Все остальные спортсмены шли в пуховиках, а скелетонист из Американского Самоа пронёс флаг почти без одежды!

«Держит марку!»

Самым ярким героем церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине стал представитель Американского Самоа. Знаменосец Натан Крамптон вышел на парад наций с оголённым торсом. Очень необычный костюм для спортсмена, выступающего на зимней Олимпиаде!

На олимпийском стадионе в Китае было холодно – около минус пяти, и все остальные участники парада шли в куртах и пуховиках. Неудивительно, что экзотический национальный наряд Крамптона мгновенно сделал его звездой – его фото тут же разлетелось по соцсетям.

Календарь Олимпиады-2022 в Пекине

Яркий выход Крамптона оценил и Пита Тауфатофуа, ставший главной звездой церемонии открытия Олимпиады-2020. Тауфатофуа также запомнился зрителям ярким проходом на параде наций с оголённым торсом. Кстати, тхэквондист и лыжник из королевства Тонго, как и Натан Крамптон, участвовал и в зимних, и в летних Олимпийских играх.

«Представитель Американского Самоа держит марку», — написал Тауфатофуа в своём «инстаграме».

Вторая Олимпиада за шесть месяцев

36-летний Натан Крамптон — единственный представитель Американского Самоа на Олимпийских играх — 2022. В последний раз представители этой страны выступали на белой Олимпиаде в 1994 году!

Скелетонист Крамптон занимает 26-е место в общем зачёте Кубка мира этого сезона, и это позволило ему отобраться на его первые зимние Олимпийские игры в Пекине.

Фото: Getty Images

Интересно, что Натан принимал участие и в Олимпийских играх — 2020, которые прошли в Токио всего лишь шесть месяцев назад. Летом Натан выступал в соревнованиях по лёгкой атлетике, где представлял Американское Самоа в беге на 100 метров. Также он стал знаменосцем своей страны на церемонии закрытия.

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Универсальный спортсмен родился в Кении, где его отец, гражданин США, оказался по службе. Из-за постоянных переездов родителей Натан успел пожить и в Африке, и в Австралии, и уже подростком переехал в США, где начал заниматься лёгкой атлетикой.

Натан Крамптон выступал на внутренних соревнованиях США, где бегал стометровки и участвовал в соревнованиях в тройном прыжке. Но с 2010 года он начал заниматься скелетоном и в 2014 году впервые принял участие в чемпионате мира. Его лучший результат на мировом первенстве — восьмое место, которое он занял в 2016 году. Крамптон мог принять участие в Играх-2018 в Пхёнчхане, но пропустил соревнования из-за травмы.

Фото: Getty Images

В 2020 году Натана пригласили выступать за команду Американского Самоа, и уже 10 февраля он представит свою страну в соревнованиях по скелетону. Крамптон уже стал главной спортивной звездой небольшого Самоа, население которого всего лишь 55 тысяч человек.

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Теги Олимпиада 2022 Скелетон ОИ-2022 •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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