Полуголый знаменосец стал звездой церемонии открытия Олимпиады. Кто такой Натан Крамптон?

«Держит марку!»
Самым ярким героем церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине стал представитель Американского Самоа. Знаменосец Натан Крамптон вышел на парад наций с оголённым торсом. Очень необычный костюм для спортсмена, выступающего на зимней Олимпиаде!
На олимпийском стадионе в Китае было холодно – около минус пяти, и все остальные участники парада шли в куртах и пуховиках. Неудивительно, что экзотический национальный наряд Крамптона мгновенно сделал его звездой – его фото тут же разлетелось по соцсетям.
Яркий выход Крамптона оценил и Пита Тауфатофуа, ставший главной звездой церемонии открытия Олимпиады-2020. Тауфатофуа также запомнился зрителям ярким проходом на параде наций с оголённым торсом. Кстати, тхэквондист и лыжник из королевства Тонго, как и Натан Крамптон, участвовал и в зимних, и в летних Олимпийских играх.
«Представитель Американского Самоа держит марку», — написал Тауфатофуа в своём «инстаграме».
Вторая Олимпиада за шесть месяцев
36-летний Натан Крамптон — единственный представитель Американского Самоа на Олимпийских играх — 2022. В последний раз представители этой страны выступали на белой Олимпиаде в 1994 году!
Скелетонист Крамптон занимает 26-е место в общем зачёте Кубка мира этого сезона, и это позволило ему отобраться на его первые зимние Олимпийские игры в Пекине.
Фото: Getty Images
Интересно, что Натан принимал участие и в Олимпийских играх — 2020, которые прошли в Токио всего лишь шесть месяцев назад. Летом Натан выступал в соревнованиях по лёгкой атлетике, где представлял Американское Самоа в беге на 100 метров. Также он стал знаменосцем своей страны на церемонии закрытия.
Универсальный спортсмен родился в Кении, где его отец, гражданин США, оказался по службе. Из-за постоянных переездов родителей Натан успел пожить и в Африке, и в Австралии, и уже подростком переехал в США, где начал заниматься лёгкой атлетикой.
Натан Крамптон выступал на внутренних соревнованиях США, где бегал стометровки и участвовал в соревнованиях в тройном прыжке. Но с 2010 года он начал заниматься скелетоном и в 2014 году впервые принял участие в чемпионате мира. Его лучший результат на мировом первенстве — восьмое место, которое он занял в 2016 году. Крамптон мог принять участие в Играх-2018 в Пхёнчхане, но пропустил соревнования из-за травмы.
Фото: Getty Images
В 2020 году Натана пригласили выступать за команду Американского Самоа, и уже 10 февраля он представит свою страну в соревнованиях по скелетону. Крамптон уже стал главной спортивной звездой небольшого Самоа, население которого всего лишь 55 тысяч человек.
- 4 февраля 2022
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