Россия в ожидании первой медали Олимпиады. Кто же сможет её завоевать?

Начинаем считать российские награды в Пекине. Пока у всех по нулям. Но в первый медальный день порадовать должны биатлонисты.

Олимпийские игры – 2022 в Пекине объявлены открытыми. Все церемониальные моменты остались позади, и даже огонь какой-никакой на олимпийском стадионе зажгли. Теперь пришло время того, ради чего все в Китае и собрались – борьбы за медали.

«Чемпионат» перед стартом Игр дал свой подробный прогноз на всю Олимпиаду по дням и видам спорта. Правда, показал только цифры. Ну а теперь начинаем называть и имена.

Мы рассчитываем, что в Пекине Россия сможет завоевать 32 медали. Но самая ценная для болельщиков обычно самая первая. Кто же сможет отбить её у соперников?

По нашим ожиданиям, в первый же день порадовать страну могут биатлонисты. Да, у них прежде никогда не было медалей в смешанной эстафете – а именно с этой гонки начнётся олимпийская программа. Но всё же когда-то бывает в первый раз. И мы верим, что он наступит уже завтра. Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов вполне способны выиграть бронзу, несмотря на силу соперников.

И это, увы, единственная наша запланированная на первый день медаль.

Да, сегодня ещё пройдут финалы в конькобежном спорте и шорт-треке, фристайле и прыжках на лыжах с трамплина, а также женский скиатлон в лыжных гонках. Но есть ощущение, что в этих дисциплинах бороться за призы нам будет сложно. Хотя, конечно, если у нас будет неожиданная медаль, нарушающая прогноз, это нас совершенно не огорчит.

На данный момент сборная России располагается на 73-м месте в медальном зачёте. Но пугаться не надо. Пока у всех стран по нулям, ранжирование идёт по алфавиту. Наверняка завтра наша команда сможет отыграть одним махом позиций 60, а то и больше.

Болеем за сборную России и ждём медалей! Теперь Олимпиада начинается по-настоящему!