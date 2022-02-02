Олимпиада-2022 станет для России лучшей в истории. Вот обоснованный медальный прогноз

Олимпиада в Пекине должна стать для нас одной из самых успешных в истории. По крайней мере, к этому есть все предпосылки.

Давайте сразу к делу: «Чемпионат» ещё до старта Олимпиады-2022 знает, сколько медалей будет у сборной России на Играх в Пекине. Конечно, не точно, мы же не волшебники, чтобы заглядывать в будущее. Но обоснованный прогноз у нас всё-таки есть.

Если вы не верите, что Россия поразит всех в Китае, то очень зря. Грядущая Олимпиада вполне может стать очень успешной для наших спортсменов. По крайней мере, к этому есть все предпосылки. Игры-2022 уж точно не пойдут ни в какое сравнение с тем, что было четыре года назад в Пхёнчхане, где наша команда выступала в урезанном составе.

Традиционное «Неблагодарное дело» снова с вами, дорогие друзья. На турнире, когда любой спортсмен в любой день может выпасть из-за одного положительного теста на коронавирус, оно, конечно, особенно неблагодарное. Но нас это не пугает. По доброй традиции, которая началась ещё на Играх-2012 в Лондоне, мы даём точный прогноз не просто по количеству медалей, но и по конкретным дисциплинам и фамилиям. Это поможет всем его читателям сориентироваться в программе Олимпиады, а в случае нашей неудачи ещё и обрушить на головы журналистов (которые ничего не понимают в спорте) волны критики.

Но команда «Чемпионата» старалась быть максимально дотошной и объективной. Наверное, где-то мы были чересчур оптимистичны, но и перед Играми в Токио многим казалось, что наш медальный прогноз не имеет никаких шансов. Однако российские спортсмены превзошли наши ожидания по золоту, а по сумме недобрали лишь три награды из 74.

Итак, перейдём к самому главному. Ниже будут представлены две таблицы: медали по дням и по видам спорта. Медальный зачёт будет обновляться ежедневно: проверим, будет ли сборная России набирать медали по графику, который мы предложили.

В левой части таблицы – медали, которые запланировали для России мы. В центральной будет появляться то, что реально завоевали спортсмены. В правой – место в медальном зачёте, как по количеству золотых наград, так и по общему количеству добытых медалей.

Наш прогноз – 32 медали. 9 золотых, 10 серебряных, 13 бронзовых. Это даже больше, чем в Сочи (29 наград после пересмотра результатов). А до Сочи у нас было лишь 23 медали в 1994 году. Так что по нашим ожиданиям Игры в Пекине станут для России лучшими в истории! Забавно, что даже при этом, скорее всего, мы не будем лидерами медального зачёта.

Цифры выглядят удивительно, но от объективных данных выступлений российских спортсменов на крупных турнирах никуда не деться. На Олимпиаду в Пекин едет мощная, разносторонняя команда, которая будет бороться за медали практически во всех видах спорта, кроме разве что горных лыж, прыжков с трамплина и лыжного двоеборья.

Во вступительном тексте мы пока не будем называть никаких имён, но все они будут упомянуты в ежедневных медальных прогнозах на каждый следующий день. Впрочем, в качестве подсказки предложим вам таблицу предполагаемых медалей по видам спорта.

Легко заметить, что наши главные медальные надежды связаны с лыжниками и фигуристами. Ещё у нас есть обоснованные надежды на золото в биатлоне, конькобежном спорте, а также сноуборде и фристайле. Заберут ли фавориты своё или это просто наша фантазия разыгралась слишком бурно – узнаем в следующие две недели. С нетерпением ждём старта Олимпиады и готовимся считать российские медали. Хочется верить, нам будет, что считать.