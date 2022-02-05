Олимпиада-2022. 5 февраля. Лыжницы и биатлонисты сразу вступают в борьбу за золото

Итак, церемония открытия зимней Олимпиады – 2022 позади, а значит уже через несколько часов в Пекине будут разыграны первые медали Игр. В первый соревновательный день спортсмены будут бороться за шесть комплектов. По одному в следующих видах спорта: лыжные гонки, конькобежный спорт, биатлон, прыжки с трамплина, фристайл и шорт-трек.

Безусловно, внимание российских болельщиков будет приковано к лыжным гонками и биатлону, которые пойдут буквально друг за другом. Первые медали Олимпиады будут разыграны в скиатлоне, и бороться за них будут четыре россиянки: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина. Ух, вот это будет битва!

Но ещё интереснее будет в биатлоне, где пройдёт смешанная эстафета. Россию будут представлять Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Судя по всему, у российских спортсменов и здесь будет хороший шанс на медаль.

В конькобежном спорте Евгения Лаленкова и Наталья Воронина постараются добыть награду в забеге на 3000 метров, а в шорт-треке пройдёт смешанная эстафета, где у России есть шансы.

Также будут разыграны медали в мужском могуле (там у нас Никита Новицкий и Никита Андреев, причём первый очень бодро прошёл первый этап квалификации) и в женских прыжках с трамплина (россиянок сразу четверо, но бороться за пьедестал им будет трудно).

Особняком стоит женский хоккейный матч Россия – США. Не пропустите!

Из других событий дня, интересных российскому болельщику, стоит отметить старт соревнований в мужских одиночных санях (первые две попытки из четырёх), а также предварительные забеги в шорт-треке на 500 м у женщин и на 1000 м у мужчин.

5 февраля, суббота. День второй. Разыгрывается 6 комплектов наград

Расписание финалов:

10:45. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км.

11:30. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м

12:00. Биатлон. Смешанная 4 x 6 км Эстафета

14:35. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109. Финал

15:40. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 3

16:18. Шорт-трек. Смешанная эстафета. Финал

Полное расписание соревнований:

04:05. Кёрлинг. Микст. 7-й тур. Австралия — Норвегия

04:05. Кёрлинг. Микст. 7-й тур. Швейцария — Швеция

05:45. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Квалификация

07:10. Хоккей. Женщины. Группа A. Канада — Финляндия

09:05. Кёрлинг. Микст. 8-й тур. Китай — США

09:05. Кёрлинг. Микст. 8-й тур. Чехия — Великобритания

09:05. Кёрлинг. Микст. 8-й тур. Швеция — Канада

09:05. Кёрлинг. Микст. 8-й тур. Австралия — Италия

09:20. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация

10:45. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км.

11:30. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м

11:40. Хоккей. Женщины. Группа B. Япония — Дания

11:40. Хоккей. Женщины. Группа B. Чехия — Швеция

12:00. Биатлон. Смешанная 4 x 6 км Эстафета

13:00. Фристайл. Мужчины. Могул. 2-я квалификация

13:45. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109. 1-й раунд

14:00. Шорт-трек. Женщины. 500 м. Квалификация

14:10. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка

14:30. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 1

14:35. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109. Финал

14:38. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. Квалификация

15:05. Кёрлинг. Микст. 9-й тур. Великобритания — Италия

15:05. Кёрлинг. Микст. 9-й тур. Норвегия — Китай

15:05. Кёрлинг. Микст. 9-й тур. Чехия — Швейцария

15:05. Кёрлинг. Микст. 9-й тур. США — Канада

15:05. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 2

15:23. Шорт-трек. Смешанная эстафета. 1/4 финала

15:40. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 3

15:50. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка

15:53. Шорт-трек. Смешанная эстафета. 1/2 финала

16:10. Хоккей. Женщины. Группа A. США — Россия

16:18. Шорт-трек. Смешанная эстафета. Финал.