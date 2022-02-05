Олимпиада-2022. 5 февраля. Лыжницы и биатлонисты сразу вступают в борьбу за золото

Итак, церемония открытия зимней Олимпиады – 2022 позади, а значит уже через несколько часов в Пекине будут разыграны первые медали Игр. В первый соревновательный день спортсмены будут бороться за шесть комплектов. По одному в следующих видах спорта: лыжные гонки, конькобежный спорт, биатлон, прыжки с трамплина, фристайл и шорт-трек.
Безусловно, внимание российских болельщиков будет приковано к лыжным гонками и биатлону, которые пойдут буквально друг за другом. Первые медали Олимпиады будут разыграны в скиатлоне, и бороться за них будут четыре россиянки: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина. Ух, вот это будет битва!
Но ещё интереснее будет в биатлоне, где пройдёт смешанная эстафета. Россию будут представлять Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Судя по всему, у российских спортсменов и здесь будет хороший шанс на медаль.
В конькобежном спорте Евгения Лаленкова и Наталья Воронина постараются добыть награду в забеге на 3000 метров, а в шорт-треке пройдёт смешанная эстафета, где у России есть шансы.
Также будут разыграны медали в мужском могуле (там у нас Никита Новицкий и Никита Андреев, причём первый очень бодро прошёл первый этап квалификации) и в женских прыжках с трамплина (россиянок сразу четверо, но бороться за пьедестал им будет трудно).
Особняком стоит женский хоккейный матч Россия – США. Не пропустите!
Из других событий дня, интересных российскому болельщику, стоит отметить старт соревнований в мужских одиночных санях (первые две попытки из четырёх), а также предварительные забеги в шорт-треке на 500 м у женщин и на 1000 м у мужчин.
5 февраля, суббота. День второй. Разыгрывается 6 комплектов наград
Расписание финалов:
10:45. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км.
11:30. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м
12:00. Биатлон. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
14:35. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109. Финал
15:40. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 3
16:18. Шорт-трек. Смешанная эстафета. Финал
Полное расписание соревнований:
04:05. Кёрлинг. Микст. 7-й тур. Австралия — Норвегия
04:05. Кёрлинг. Микст. 7-й тур. Швейцария — Швеция
05:45. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Квалификация
07:10. Хоккей. Женщины. Группа A. Канада — Финляндия
09:05. Кёрлинг. Микст. 8-й тур. Китай — США
09:05. Кёрлинг. Микст. 8-й тур. Чехия — Великобритания
09:05. Кёрлинг. Микст. 8-й тур. Швеция — Канада
09:05. Кёрлинг. Микст. 8-й тур. Австралия — Италия
09:20. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
10:45. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км.
11:30. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м
11:40. Хоккей. Женщины. Группа B. Япония — Дания
11:40. Хоккей. Женщины. Группа B. Чехия — Швеция
12:00. Биатлон. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
13:00. Фристайл. Мужчины. Могул. 2-я квалификация
13:45. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
14:00. Шорт-трек. Женщины. 500 м. Квалификация
14:10. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
14:30. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 1
14:35. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109. Финал
14:38. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. Квалификация
15:05. Кёрлинг. Микст. 9-й тур. Великобритания — Италия
15:05. Кёрлинг. Микст. 9-й тур. Норвегия — Китай
15:05. Кёрлинг. Микст. 9-й тур. Чехия — Швейцария
15:05. Кёрлинг. Микст. 9-й тур. США — Канада
15:05. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 2
15:23. Шорт-трек. Смешанная эстафета. 1/4 финала
15:40. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 3
15:50. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
15:53. Шорт-трек. Смешанная эстафета. 1/2 финала
16:10. Хоккей. Женщины. Группа A. США — Россия
16:18. Шорт-трек. Смешанная эстафета. Финал.
- 5 февраля 2022
-
00:21
-
00:00
- 4 февраля 2022
-
23:39
-
23:21
-
23:10
-
23:02
-
22:31
-
22:04
-
21:47
-
21:22
-
21:00
-
20:51
-
20:31
-
20:23
-
20:05
-
19:57
-
19:47
-
19:38
-
19:33
-
19:13
-
19:09
-
19:00
-
18:55
-
18:50
-
18:49
-
18:35
-
18:24
-
18:19
-
18:15
-
18:15
-
18:06
-
18:06
-
17:54
-
17:52
-
17:48