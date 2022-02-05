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Зимняя Олимпиада 2022 в Пекине – расписание соревнований на 5 февраля 2022: биатлон, лыжные гонки, коньки, шорт-трек

Олимпиада-2022. 5 февраля. Лыжницы и биатлонисты сразу вступают в борьбу за золото
Михаил Чесалин
Олимпиада-2022. Расписание на 5 февраля
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Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов.

Итак, церемония открытия зимней Олимпиады – 2022 позади, а значит уже через несколько часов в Пекине будут разыграны первые медали Игр. В первый соревновательный день спортсмены будут бороться за шесть комплектов. По одному в следующих видах спорта: лыжные гонки, конькобежный спорт, биатлон, прыжки с трамплина, фристайл и шорт-трек.

Безусловно, внимание российских болельщиков будет приковано к лыжным гонками и биатлону, которые пойдут буквально друг за другом. Первые медали Олимпиады будут разыграны в скиатлоне, и бороться за них будут четыре россиянки: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина. Ух, вот это будет битва!

Но ещё интереснее будет в биатлоне, где пройдёт смешанная эстафета. Россию будут представлять Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Судя по всему, у российских спортсменов и здесь будет хороший шанс на медаль.

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В конькобежном спорте Евгения Лаленкова и Наталья Воронина постараются добыть награду в забеге на 3000 метров, а в шорт-треке пройдёт смешанная эстафета, где у России есть шансы.

Также будут разыграны медали в мужском могуле (там у нас Никита Новицкий и Никита Андреев, причём первый очень бодро прошёл первый этап квалификации) и в женских прыжках с трамплина (россиянок сразу четверо, но бороться за пьедестал им будет трудно).

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Из других событий дня, интересных российскому болельщику, стоит отметить старт соревнований в мужских одиночных санях (первые две попытки из четырёх), а также предварительные забеги в шорт-треке на 500 м у женщин и на 1000 м у мужчин.

Календарь Олимпиады-2022 в Пекине

5 февраля, суббота. День второй. Разыгрывается 6 комплектов наград

Расписание финалов:

10:45. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км.
11:30. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м
12:00. Биатлон. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
14:35. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109. Финал
15:40. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 3
16:18. Шорт-трек. Смешанная эстафета. Финал

Полное расписание соревнований:

04:05. Кёрлинг. Микст. 7-й тур. Австралия — Норвегия
04:05. Кёрлинг. Микст. 7-й тур. Швейцария — Швеция
05:45. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Квалификация
07:10. Хоккей. Женщины. Группа A. Канада — Финляндия
09:05. Кёрлинг. Микст. 8-й тур. Китай — США
09:05. Кёрлинг. Микст. 8-й тур. Чехия — Великобритания
09:05. Кёрлинг. Микст. 8-й тур. Швеция — Канада
09:05. Кёрлинг. Микст. 8-й тур. Австралия — Италия
09:20. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
10:45. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км.
11:30. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м
11:40. Хоккей. Женщины. Группа B. Япония — Дания
11:40. Хоккей. Женщины. Группа B. Чехия — Швеция
12:00. Биатлон. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
13:00. Фристайл. Мужчины. Могул. 2-я квалификация
13:45. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
14:00. Шорт-трек. Женщины. 500 м. Квалификация
14:10. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
14:30. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 1
14:35. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109. Финал
14:38. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. Квалификация
15:05. Кёрлинг. Микст. 9-й тур. Великобритания — Италия
15:05. Кёрлинг. Микст. 9-й тур. Норвегия — Китай
15:05. Кёрлинг. Микст. 9-й тур. Чехия — Швейцария
15:05. Кёрлинг. Микст. 9-й тур. США — Канада
15:05. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 2
15:23. Шорт-трек. Смешанная эстафета. 1/4 финала
15:40. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 3
15:50. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
15:53. Шорт-трек. Смешанная эстафета. 1/2 финала
16:10. Хоккей. Женщины. Группа A. США — Россия
16:18. Шорт-трек. Смешанная эстафета. Финал.

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Теги Олимпиада 2022 Россия — Олимпиада ОИ-2022 •••

Заглавное фото: Karl-Josef Hildenbrand/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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