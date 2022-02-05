На Олимпиаде будут разыграны первые комплекты медалей. Российские спортсмены поборются за награды как минимум в половине финалов дня.

Россия на Олимпиаде-2022. 5 февраля. Бьёмся за золото в биатлоне! Где смотреть трансляцию?

В субботу, 5 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны первые медали – аж в шести видах спорта. И если в женских прыжках с трамплина и мужском фристайле российских спортсменов в борьбе за высокие места, наверное, не будет, то в остальных видах спорта точно будет, на кого посмотреть.

Неплохие шансы на медали есть в биатлоне – сборная России примет участие в смешанной эстафете. Также наши спортсменки поборются за золото в конькобежном спорте и лыжных гонках. Кроме того, сборная России может поучаствовать в гонке за медали и в смешанной эстафете в шорт-треке – если преодолеет сначала четвертьфинал и полуфинал.

Где смотреть трансляции соревнований Олимпиады, чтобы поболеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания всех каналов с эфирами. Смотрим и болеем!

5 февраля, суббота. День второй

04:05. Кёрлинг. Микст. 7-й тур. Австралия – Норвегия. «Матч! Игра»

05:45. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Квалификация. «Матч! Арена»

07:10. Хоккей. Женщины. Группа A. Канада – Финляндия. «Матч ТВ»

09:05. Кёрлинг. Микст. 8-й тур. Швеция – Канада. «Матч! Игра»

09:20. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация. «Матч! Арена»

10:45. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км. «Россия 1»

11:30. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м. «Матч ТВ»

12:00. Биатлон. Смешанная 4 x 6 км Эстафета. Первый канал

13:00. Фристайл. Мужчины. Могул. 2-я квалификация. «Матч! Арена»

14:00. Шорт-трек. Женщины. 500 м. Квалификация. «Матч! Страна»

14:10. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка. «Матч! Страна»

14:30. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 1. «Матч! Арена»

14:38. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. Квалификация. «Матч! Страна»

15:05. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 2. «Матч! Арена»

15:23. Шорт-трек. Смешанная эстафета. 1/4 финала. «Матч! Страна»

15:40. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 3. «Матч! Арена»

15:50. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка. «Матч! Игра»

15:53. Шорт-трек. Смешанная эстафета. 1/2 финала. «Матч! Страна»

16:10. Хоккей. Женщины. Группа A. США – Россия. «Матч ТВ»

16:18. Шорт-трек. Смешанная эстафета. Финал. «Матч! Страна»