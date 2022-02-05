Олимпиада строгого режима. Российский журналист прорвался на открытие через все заборы

Салют, возвестивший о начале церемонии открытия зимних Олимпийских игр – 2022, я смотрела из окна автобуса, точно так же, как смотрю на Пекин все эти дни. Но это мелочи. Ведь вот оно, «Птичье гнездо», в нескольких сотнях метров от меня, и я уже практически там. Квест успешно выполнен, хотя три часа назад казалось, что попасть на церемонию открытия невозможно.

Привет из «Птичьего гнезда» Фото: Championat.com

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Приехав в главный медиацентр получать специальную карточку, без которой не пройти на стадион, я узнала, что на церемонию уже никак не попаду. Последний автобус только что уехал. Рядом нашлись товарищи по несчастью — группа журналистов из Казахстана и Азербайджана.

Волонтёры за стойкой информации лишь повторяли, что ничем не могут помочь: все дороги к «Гнезду» перекрыты из соображений безопасности глав государств, которые приехали на церемонию. И даже сам стадион уже закрыт, опечатан и чуть ли не накрыт куполом. Так что мы безнадёжно опоздали. Такая вот на этой Олимпиаде организация, которую не ругает только ленивый.

Всё вроде бы очень строго и направлено на борьбу с проклятым коронавирусом, а на деле – крайне безалаберно. Пример: вместо того чтобы организовать проход по улице между тренировочной и основной аренами, где пару минут пешком по свежему воздуху, организаторы перекрывают все пути заборами и заставляют журналистов набиваться в крохотный автобусик, который курсирует раз в полчаса. У одного и другого входа действуют «пузыри», а между ними уже гуляет коронавирус, туда нельзя.

Но автобус может опоздать, водитель — заблудиться и уехать не туда или просто не понять, как въезжать в «пузырь». Маршруты ужасно неудобные. Только позавчера я вынужденно побывала на двухчасовой обзорной экскурсии по Пекину – водитель решил покататься по городу и в итоге вернул меня туда, откуда забирал, хотя должен был увезти на другую арену. При этом ты даже не можешь поинтересоваться, что происходит – на английском водители не говорят.

Водитель другого автобуса запутался, где именно надо подъезжать к арене, и несколько раз объехал её вокруг, останавливаясь там, где нельзя выйти. Повезло, что в автобусе были китайские журналисты, которые смогли с ним объясниться.

Закрыть «Гнездо» на время церемонии открытия в отдельный «пузырь», поменять график автобусов и не прислать никакого уведомления всем находящимся в «пузыре» — вполне в духе этой Олимпиады. Китайцы ограничились тем, что делали объявления в главном медиацентре, которым пользуются далеко не все, да дали новость на информационном сайте. Не повесили огромный баннер на всю страницу большими красными буквами, а опубликовали новость в надежде на то, что люди сами догадаются, что им необходимо её найти (этот сайт в основном используют для уточнения расписания тренировок и соревнований).

***

Но вернёмся к стойке информации. Пока я начинаю вежливо, но сердито ругаться, подтягивается фотограф из Латвии, репортёры из Литвы, Болгарии, чуть позже подбегает запыхавшийся китаец. Кто-то не успел, потому что сломался автобус, кто-то ехал четыре часа из горного кластера, а кому-то пришлось возвращаться за билетом в отель и тратить два лишних часа на то, чтобы проехать каких-то 12 километров — так замечательно организована здесь логистика.

Фото: «Чемпионат»

Наверное, нам повезло, что собралась достаточно большая группа недовольных. И что мы были предельно настойчивыми и отказывались смириться с ситуацией и уйти. Сначала мы завалили аргументами волонтёров, потом к нам вышла менеджер, которую тоже пришлось пытать минут 30, прежде чем она перестала повторять, что ехать на стадион уже запрещено, и стала искать выход из ситуации. Она звонила своему начальнику, тот – ещё выше, и так далее. Мы подняли на уши все службы Олимпиады и своим упорством заставили их отойти от правил и найти для нас выход из ситуации.

Проблем было несколько. Во-первых, перекрытые пути. Во-вторых, отсутствие автобусов. В-третьих, надо было найти специальную машину сопровождения, которая выступала как вожделенный пропуск на арену.

Честно, за те два с половиной часа, что мы провели в подвешенном состоянии, я прошла все стадии эмоций. Гнев, отрицание, обида и финал – благодарность той маленькой китаянке, чьё имя я даже не догадалась спросить в суматохе. Когда нам подали автобус для «запрещённой» поездки, все прыгали от радости, менеджер-китаянка делала с нами селфи и обнималась, а азербайджанский журналист выуживал из своего огромного рюкзака всем сувениры на память.

Но церемония разочаровала – я ожидала размах Пекина-2008 с бегущим по стене стадиона факелоносцем, а получила бюджетное представление с танцами и куцым олимпийским огнём. Негусто, да ещё и после церемонии пришлось отстоять гигантскую очередь на автобусы. Если бы я приехала сюда за три часа (некоторые приезжали за все восемь!), то точно расстроилась бы. То, с каким боем я прорывалась на эту церемонию, подарило гораздо больше впечатлений.

Фото: Чемпионат

Вот такая вся эта Олимпиада строгого, но слегка безалаберного режима. Каждый день ты удивляешься абсурдности правил, ругаешь совершенно невозможную логистику, расстраиваешься из-за того, что не можешь посмотреть на Пекин по-настоящему. И в то же время, если очень попросить, китайцы готовы вывернуться наизнанку, чтобы помочь, и подарят тебе приключение, которое ты будешь помнить всю жизнь.