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Фигурное катание на зимней Олимпиаде — 2022: реакция иностранцев на столкновение американцев с Синициной и Кацалаповым

«Мы будем игнорировать это?» Американский фигурист перешёл грань, коснувшись Синициной?
Яна Левхина
Фигурное катание на зимней Олимпиаде 2022
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Иностранцы обвиняют Закари Донохью в домогательствах. И уверяют: будь Вика американкой, в США уже давно бы подняли скандал.

Олимпиада в Пекине для Синициной и Кацалапова началась с неприятного инцидента. Наши фигуристы столкнулись с американцами Хаббелл и Донохью на разминке, что вывело их из себя. Соперники из США не уступили Вике с Никитой дорогу, а Закари и вовсе задел девушку. Вопрос о том, кто прав, а кто виноват в этой ситуации, обсуждается до сих пор. Иностранцы развели очень бурную дискуссию на эту тему в «Твиттере».

Одни осуждают поведение Донохью и обвиняют его в домогательствах. Другие же уверены, что американец поступил благородно, коснувшись девушки и не дав ей упасть.

Так кто же из них прав?

«Все бы плакали, если бы русский мужчина сделал это с американкой»

Инцидент с Синициной/Кацалаповым и Хаббелл/Донохью на разминке перед ритм-танцем вызвал огромный ажиотаж в сети. Болельщики разбирают ситуацию буквально покадрово и пытаются вычислить, кто же виноват в этой ситуации. Удивительно, но большинство иностранцев находится на стороне Вики и Никиты. На одном из кадров видно, как Закари задевает нашу фигуристку за ягодицы, что за рубежом посчитали домогательством. Болельщики жёстко осудили поведение Донохью и удивились, почему же этот инцидент до сих пор не предался огласке. По их мнению, будь Вика американкой, а Закари русским, то в США уже давно бы поднялся скандал.

— Он поиздевался над ней намеренно. Вы бы все плакали, если бы русский мужчина сделал это с американкой.

— Мы все будем просто игнорировать то, как этот американец врезался прямо в русскую пару и нарочно прикоснулся к попе девушки? Как будто просто протянул руку и всё такое. Это вообще нормально? Если поменять роли местами, и парень оказался бы русским, а девушка американкой, СМИ были бы в огне. В этом поведении нет ничего крутого и гангстерского. Об этом нужно кричать.

— Хотелось бы услышать комментарии о том, что парень коснулся попы девушки. Но подождите… это же русская девушка, так что всё в порядке. Это гангстерский момент, никаких домогательств. Американское лицемерие.

— Извините, но это американцы их побеспокоили. Российские фигуристы сейчас лучшие в мире. Так что неудивительно, что американские фигуристы пытаются жульничать, потому что они знают, что не могут победить их честно. И это я даже не говорю о домогательствах со стороны Закари Донохью!

— Это совсем не гангстерский поступок и не олимпийский. Это домогательство, и это было сделано намеренно.

Американец незаметно ударил нашу фигуристку по голове. Подлый поступок разозлил Кацалапова Американец незаметно ударил нашу фигуристку по голове. Подлый поступок разозлил Кацалапова

«Донохью протянул руку, чтобы удержать её»

Тем не менее не все посчитали американскую пару виноватой в столкновении. Некоторые иностранные зрители сочли, что вся эта ситуация — не что иное, как нелепая случайность. И Донохью, по их мнению, ещё и благородно поступил, коснувшись Синициной и не дав ей упасть. Мнения кардинально разделились.

— Пересмотрите снова. Это было бы большим делом, если бы американец случайно задел фигуристку. Но тут он очень близко, но не касается её.

— Для меня это выглядит, будто он понял, что они собираются столкнуться друг с другом, и протянул руку, чтобы удержать её или их обоих от полного столкновения/падения.

— Он не касался её попы, если внимательно посмотреть, видно, что его рука отодвинулась от российской фигуристки.

— Столкновения довольно распространены. Он просто прикоснулся к ней, чтобы дать понять, что они здесь, и не напугал её и, возможно, не стал причиной падения. И это вы называете домогательством?

— Никите стоило её немного втянуть. Он видел, что Хаббелл и Донохью были рядом.

Было прикосновение Донохью к Синициной намеренным или нет, мы, наверное, никогда не узнаем. Но ситуация неприятная. С нашими фигуристами поступили некрасиво и даже не извинились. Хочется верить, что Вика с Никитой уже остыли после этой ситуации и трансформировали все эмоции в спортивную злость.

Лучший ответ, который они могут дать американцам — превзойти их на льду.

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