«В душе комок невысказанной боли». Горе Этери Тутберидзе на Олимпийских играх — 2018

Ради золотых медалей спортсменам и их тренерам приходится идти порой на самые огромные жертвы. И речь здесь не только про здоровье и размеренную жизнь, но и про общение с близкими, времени на которое порой отведено крайне мало. Маргарита Мамун готовилась к Олимпиаде в Рио, когда её папа медленно умирал от рака. Накануне вылета на чемпионат Европы — 2013 Максим Траньков узнал о смерти своего отца.

Есть трагичная история и в биографии Этери Тутберидзе. Состояние любимой матери тренера начало ухудшаться как раз в тот момент, когда Этери Георгиевна держала путь на Олимпиаду-2018.

«Она это делала всё для меня, не для себя»

Этери Тутберидзе родилась в многодетной семье и получила своё имя в честь мамы – Этери Петровны, которая, будучи обычным советским инженером, старалась всесторонне развивать своих детей. Они изучали музыку и иностранные языки. Но её самая младшая дочь Этери выбрала совсем другой путь в жизни. Увидев однажды, как дети скользят по льду, попросила отвести её туда. И пусть первые шаги на катке обернулись падениями, характера девочке было не занимать. Так Тутберидзе оказалась в группе Евгении Зеликовой. На льду её всегда сопровождала мама, которая очень внимательно следила за спортивными достижениями дочери.

«Я боялась остановиться, мне нельзя было останавливаться. Я, уже делая какое-то упражнение или движение, думала, что делать следующим, чтобы не останавливаться. Чтобы мама не ругалась. Она это делала всё для меня, не для себя», — рассказывала Тутберидзе. Именно мама мотивировала её работать упорнее.

Стать великой фигуристкой у Этери Георгиевны не вышло: из-за травмы и сильного скачка в росте она сменила одиночное катание на танцы на льду, а потом и вовсе уехала выступать в шоу в Америке. В 90-е годы фигурное катание там было фантастически популярным. Сначала было сложно: низкие заработки, плохие условия проживания. Но говорить об этом матери Этери не могла. Знала, как та волнуется о ней и переживает. Даже рассказывая о причинах возвращения на родину, тренер всегда упоминает связь с близкими: «Чего-то не хватает, семья-то там».

Мать Тутберидзе наведывалась на работу к дочери

Когда Тутберидзе вернулась в Россию, легче ей не стало. Никто не хотел брать никому неизвестного и неопытного тренера на работу даже за бесплатно. Только вера в Этери самых близких людей её и спасала. После безрезультатных поисков Тутберидзе всё-таки удалось найти работу в Подмосковье. И только в 2008 году она попала в знаменитую школу «Самбо-70», где тренирует и по сей день. Мама Этери часто наведывалась к дочери на каток, следила за её успехами в работе. Её знали и любили все фигуристки и сотрудники школы.

Этери Петровне удалось застать первый олимпийский успех своей дочери, который состоялся в 2014 году в Сочи, когда Тутберидзе привела к командной золотой медали Юлию Липницкую. Но ощутить грандиозный триумф в Пхёнчхане, где ученицы её дочери взяли два первых места в личном турнире, уже не смогла. Её поразила страшная болезнь.

«Самолёт приземлялся, у меня был включён телефон, Диана звонит и рыдает»

Последние годы жизни Этери Петровна боролась с тяжёлой болезнью — раком головного мозга. Перед Олимпиадой в Пхёнчхане она уже не обладала речью, но её состояние было стабильным. Перед отъездом Тутберидзе на сборы в Японию ничего не предвещало беды. Однако она случилась: в то время как Этери Георгиевна летела в Ниигату, состояние её матери резко ухудшилось.

«Всё как-то очень резко произошло, приехала Диана с тренировки, а я уже приземлялась на сборы в Японии. Самолёт приземлялся, у меня был включён телефон, Диана звонит и рыдает: я не понимаю, что-то не то, с мамой что-то не то. Я говорю: вызывай скорую. Она говорит: не, ты вызывай скорую. Отвечаю: я в Японии, вызывай скорую. Я позвонила на каток, дирекции, говорю: помогайте, вызывайте скорую, езжайте сами. Вначале я думала, что это инсульт…

Всё равно мама меня дождалась, и мы даже как-то продлили её месяцы жизни», — рассказывала позже Тутберидзе.

«В душе стоит комок, комок невысказанной боли»

Во время Олимпиады в Пхёнчхане мало кто догадывался, что же происходило в душе тренера. Этери Георгиевна не считала нужным делиться самым сокровенным. Она была полностью погружена в работу — подвести страну и своих учениц она не могла. На Олимпиаде Тутберидзе вообще была скупа на эмоции, даже когда Алина Загитова и Евгения Медведева завоевали золото и серебро. И в то время, пока никто не понимал, почему же Тутберидзе так спокойна и холодна, она добилась грандиозного успеха.

«Странные, смешанные чувства в душе. Казалось бы, вот — апогей спортивных достижений и профессионального счастья, столько лет безостановочной работы, две личных медали на Олимпиаде. Целых две. Ну, радуйся, ну хотя бы улыбнись. А в душе стоит комок, комок невысказанной боли», — спустя долгое время признавалась Этери Георгиевна.

Ещё на Олимпиаде она написала письмо, в котором поделилась своими чувствами, но опубликовала его в «Инстаграме» только спустя год. Тогда, когда уже смогла отпустить боль.

«Каждый из нас хотел бы вернуться в тот момент, где живы твои родители»

Привязаны к матери Тутберидзе были и фигуристки «Хрустального». После смерти Этери Петровны в ноябре 2018 года слова соболезнования в своих соцсетях разместили Александра Трусова, Алина Загитова и даже покинувшая на тот момент «Хрустальный» Евгения Медведева. «Буду всегда помнить», — написала фигуристка.

В жизни Этери Георгиевны было множество побед, значимых достижений и высоких результатов. Но, отвечая на вопрос, в какое время она хотела бы вернуться, она говорит: «Каждый из нас хотел бы вернуться в тот момент, где живы твои родители».