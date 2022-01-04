«Мамочка, почему ты в меня не веришь?» Поразительная история преодоления дочери Тутберидзе

Хоть Диана Дэвис и дочь знаменитого тренера Этери Тутберидзе, не это делает её интересной персоной. Диана — фигуристка, чей путь в большом спорте с самого начала был очень сложен и тернист. Дэвис долгое время боролась с серьёзным недугом, который мешал ей стабильно выступать в одиночном катании. Из-за настояний матери девушка была вынуждена перейти в танцы на льду, но и там неприятности её не оставили — из-за перелома ноги и коронавируса Диана пропустила практически весь предолимпийский сезон.

Но судьба всё-таки улыбнулась фигуристке в самый подходящий для этого момент. В олимпийском сезоне Диана с Глебом совершили прорыв, став серебряными призёрами чемпионата России. Теперь ребята метят на Олимпиаду.

Неужели это компенсация за все испытания, выпавшие на долю Дэвис?

Диана заработала недуг из-за врачебной ошибки

Судьба преподнесла Диане и её матери Этери Тутберидзе серьёзное испытание. В результате врачебной ошибки на фоне приёма антибиотиков у Дэвис в два года развилась сенсоневральная тугоухость третьей степени. Девочка очень плохо слышала, некоторые слова разбирала только по губам. Она была вынуждена использовать слуховой аппарат, но даже он не избавил её от страха перед общением с другими людьми. Тутберидзе прикладывала все силы, чтобы вылечить свою дочь, даже возила её на лечение в Германию. Но ничего не помогало. В какой-то момент тренеру пришлось смириться и просто постараться дать Диане нормальную жизнь.

Этери Георгиевна делала всё, чтобы её дочь не чувствовала каких-либо ограничений. Дэвис росла энергичным ребенком и мечтала о спорте. Но, несмотря на то что её мама была тренером по фигурному катанию, девочка изначально рвалась не на лёд, а в воду: хотела заниматься синхронным плаванием. И, кстати, у неё были для этого хорошие данные: Диана могла надолго задерживать под водой дыхание. Но синхронисткой она так и не стала. Тутберидзе не хотела, чтобы дочь надолго оставалась без её присмотра, поэтому вместо бассейна, в шесть лет, привела её к себе на каток. Диана стала заниматься фигурным катанием под руководством своей матери. Этери Георгиевна была очень строга к дочке: требовала с неё больше, чем с других воспитанников. Никаких поблажек Диане Тутберидзе не давала.

Тутберидзе заставила Диану перейти в танцы на льду

Вопреки проблемам со слухом, Диана отлично слышала музыку. Болезнь мешала ей воспринимать речь, но для катания она не имела большого значения. Проблемой стало другое: у людей с нарушениями слуха страдает координация, поэтому делать прыжки и вращения Диане было куда сложнее, нежели другим фигуристам. Тутберидзе постоянно беспокоилась, что дочь может травмироваться, а самой девочке прыгать очень нравилось. У неё определенно был талант к фигурному катанию, но результаты на соревнованиях она показывала нестабильные. К тому же в 13 лет Диана резко выросла, и многие прыжки перестали получаться. Тутберидзе решительно настояла на том, чтобы Дэвис перешла в танцы на льду. Правда, сама Диана сначала и слышать об этом не хотела.

«Я была уверена, что она будет выше меня. Если я в молодости была 178 см, то я думала, что она будет 180 см. Когда ей было лет 12, я была уверена, что все эти прыжки бесполезны с ростом 180 см будут. Я её просто заставила насильно пойти в танцы. Она плакала.

Был такой тяжёлый момент: она стояла на коленях, плакала и говорила: «Мамочка, почему ты в меня не веришь?» Я говорила: «Диана, ты будешь высокой». Она говорила: «Нет, я не буду высокой, я буду маленькая». Формула не сработала, она оказалась 163 см. Но ладно, что бог ни делает, всё к лучшему» — рассказывала Тутберизе в интервью Дмитрию Борисову.

Дэвис собиралась выступать за Грузию и переехала в США

Интересно, что в начале карьеры в танцах на льду Диана собиралась выступать за сборную Грузии. По определённым причинам этот переход так и не состоялся и, по всей видимости, к лучшему. У Дианы есть всё, чтобы достичь больших успехов, представляя родную страну.

Первым партнёром Дианы в танцах стал другой бывший одиночник и ученик Тутберидзе Денис Пичужкин. С ним они катались совсем немного — около полугода, но за это время Диана получила звание мастера спорта России. На соревнованиях Диана дебютировала уже со вторым партнёром, Фёдором Варламовым. Но заметных успехов она достигла только с Глебом Смолкиным, с которым стала кататься в 2018 году. Ребята смогли заявить о себе уже спустя год совместного катания. В сезоне-2019/2020 они взяли две серебряные медали на этапах Гран-при и бронзу на первенстве России, а затем стали пятыми на юниорском чемпионате мира.

Во многом такой прогресс был обусловлен их переездом в США к известному тренеру Игорю Шпильбанду. Под его руководством Диана и Глеб стали настоящей парой. Но тренировки вдали от родителей оказались тяжёлым испытанием. В первую очередь для Дианы, которой пришлось уехать за океан всего в 16 лет. Таковой была жертва ради будущих побед.

Неудивительно, что самым близким человеком в США для Дианы стал Глеб. Как и она для него. Поклонники подозревают, что из пары на льду они стали парой и в жизни, но сами ребята этого никак не подтверждают. Правда, их многочисленные совместные фото и трогательные отношения друг с другом говорят об обратном.

Диана пережила череду травм

Летом 2020-го Диана сломала лодыжку на левой ноге, из-за чего ей долгие семь недель пришлось ходить в гипсе. Далее последовало длительное восстановление с физиотерапией и упрощёнными тренировками в зале. Лишь в августе девушка вновь вышла на лёд. Но беда постучалась снова: на плановом осмотре у неё обнаружили перелом другой косточки — той, которая была рядом с первой сломанной. Ещё один гипс. Ещё месяц без тренировок. Столь затянувшееся расставание со льдом фигуристка в итоге не выдержала: вышла на каток спустя две недели.

Глебу и Диане предстояла крайне усердная работа, чтобы вернуться на прежний уровень катания. Они очень надеялись выступить на первенстве России, но случилась очередная неприятность: оба заболели коронавирусом. Казалось, что сезону можно помахать рукой и спокойно готовиться к следующему. Но Шпильбанд и Тутберидзе убедили их выступить на финале Кубка России и не прогадали: Диана и Глеб взяли там золото.

Компенсация за испытания

В 2019 году Дэвис сообщила, что преодолела проблему со слухом. В один момент девушка решила побороть недуг, отказавшись от аппаратов, и стала прекрасно слышать. Это отличная новость, однако есть ощущение, что Диана всё же сознательно преуменьшила масштаб своей детской болезни. Просто ей надоело, что её воспринимают через призму плохого слуха и постоянно жалеют.

Диане не нужна ничья жалость: она красивая девушка и успешная фигуристка. А сейчас её жизнь всё больше напоминает сказку: едва выйдя во взрослые, их пара с Глебом семимильными шагами покоряет соревнования в танцах на льду. Первый чемпионат России — а они уже с серебром. Очень вероятно, что Дэвис и Смолкин поедут на Олимпийские игры.

Всё это похоже на чудо, но, может, на самом деле это компенсация за все испытания, выпавшие на долю Дианы?