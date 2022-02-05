Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Прямая трансляция, время старта

Главное, что нужно знать о продолжении битвы России и США за золото Игр в Пекине.

Дата и время соревнований

6 февраля состоится второй день командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине. Соревнования продолжатся короткими программами женщин и произвольными мужчин. Пока известно имя только одного российского представителя. Честь нашей команды будет отстаивать Камила Валиева. Кто выйдет на лёд из мужчин — остаётся в секрете. Начнутся соревнования в 4:30 по московскому времени.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Расписание второго дня командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022



6 февраля

4:30 мск — командные соревнования, женщины, короткая программа.

6:50 мск — командные соревнования, мужчины, произвольная программа.

Прямая трансляция

Соревнования в прямом эфире будет транслировать телеканал «Россия-1». Начало — в 4:30.



Посмотреть видео можно будет здесь.

Состав участников и порядок выступлений

В соревнованиях женщин примут участие 10 одиночниц.



1. И Жу (Китай)

2. Анастасия Шаботова (Украина)

3. Элишка Бржезинова (Чехия)

4. Анастасия Губанова (Грузия)

5. Лара Наки Гутманн (Италия)

6. Мэдлин Шизас (Канада)

7. Николь Шотт (Германия)

8. Вакаба Хигути (Япония)

9. Карен Чен (США)

10. Камила Валиева (Россия)

Кто примет участие в произвольной программе мужчин, станет известно непосредственно перед их соревнованиями.

Мнения экспертов

«Начало выступлений фигуристов было неплохим. Если оценивать все три короткие программы, то результат положительный. Все ребята находятся в хорошей форме. У нас есть хорошие основания говорить о дальнейшей борьбе за золотые медали», — сказал олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Отставание от американцев в общем зачёте составляет всего два балла — пока нет ничего страшного. Тем более женский турнир ещё не вступил в силу — там мы абсолютные фавориты, можно отыграть два этих балла. Важно, на сколько баллов от нас отстанет команда США, потому что за золото мы боремся именно с ними», — сказал серебряный призёр Олимпиады Илья Авербух.

«Перед нашими спортсменами стоит задача откататься чисто. Марк Кондратюк сегодня выполнил эту задачу на сто процентов, как и Мишина с Галлямовым. Кондратюк, да и вся команда сделали уверенный шаг в сторону золотой медали», — сказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.