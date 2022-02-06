«Урааа, да-да-да!» Вяльбе кричала и целовала экран ноутбука после победы Большунова

Первое российское золото на Олимпиаде в Пекине есть!
Уже сейчас героями дня можно называть Александра Большунова и Дениса Спицова. Золото в скиатлоне было завоёвано уверенно и красиво. Лидер сборной финишировал с солидным отрывом от соперников, ну а его заклятый соперник в лице Йоханесса Клебо, как тонко заметил один из норвежских экспертов, словно затерялся «где-то на холмах трассы».
Понятно, что радости российских болельщиков от такого триумфа нет предела. Но успех наших спортсменов был настолько феноменален и потрясающ, что эмоции не сдерживали не только простые фанаты, но и главные боссы отечественного лыжного спорта.
Так, президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе по-настоящему неистово поддерживала Большунова и Спицова в ходе гонки.
Ну а когда Александр и Денис добрались до финиша, Елена Валерьевна уже в буквальном смысле прыгала от счастья.
«Ураааа, да-да-да! Сейчас ещё Денчик второй и всё», – кричала Вяльбе на борту самолёта, вылетавшего в Пекин, победно потрясая кулаком. Позже Вяльбе даже поцеловала монитор ноутбука, на котором и наблюдала за славной победой российского спорта.
Видео доступно на странице Олимпийского комитета России в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Олимпийскому комитету России.
Что же, на этот раз эмоции Вяльбе не менее живые, чем на Олимпиаде в 2018 году. Тогда легендарная спортсменка расплакалась после успешной эстафеты.
Но теперь Елена Валерьевна не плачет, и в Пекин она прилетит в прекрасном настроении. Что же, наши поздравления, вместе с главным тренером радуется и вся страна! Тут уж не до слёз!
- 6 февраля 2022
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