Большунов нарушил правила, бросив палку на пути Клебо. Могут ли его лишить золота?

Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Российский лыжник, несмотря на падение в начале гонки, приехал на финиш первым с отрывом в минуту. Все поклонники россиянина уже успели отпраздновать долгожданное золото, но через пару часов после гонки пришлось напрячься: появился слух о возможном протесте норвежцев на результаты гонки. Причём повод для этого возник не на пустом месте: Александр и правда нарушил правила.

Что произошло?

После первых 15 км Большунов заехал в свой бокс на пит-стопе, чтобы сменить лыжи. В спешке Александр бросил палки позади себя: одна упала в его же бокс, а другая – на пути движения Клебо, перед первым боксом. Она помешала Большунову менять лыжи, и он рукой сдвинул её в зону переобувания норвежца.

«Когда Клебо увидел, что там палки лежат, он в сердцах их отшвырнул. Понятно, что это не специально. Это психологическое воздействие — чтобы ты знал, парень, где твоё место, а где моё, чтобы ты помнил обо мне и знал, что я впереди, а ты догоняешь. Это мои палки, смотри их не перепутай. Конечно, он их отбросил в первую очередь для того, чтобы не перепутать и не захватить их на коньковую часть», – сказал комментатор Первого канала.

Грозит ли Большунову дисквалификация?

По факту – это нарушение. Есть правила, и их надо соблюдать. Но неужели Большунова за такую мелочь могут лишить золотой медали? Отвечает опытнейший лыжный судья Валерий Махт:

«Нарушение на самом деле было. Когда мы смотрели этот эпизод с техническим делегатом, тоже заметили это нарушение. Большунов должен был положить весь свой инвентарь в своём боксе. Когда он начал разбираться с лыжами, палка встала поперёк бокса норвежцев, Александр её поправил, но она попала в бокс Клебо. Большунов мог этого не заметить и думать, что палка всё-таки упала в его бокс.

Прецедент был, нарушение было. Норвежцы могут подать протест. Трудно доказать, что Большунов сделал это умышленно. При разборе жюри схема вынесения решений такова: рассматривают, умышленно это сделали или нет. Если Большунов скажет, что не заметил, сделал это в запарке, то трудно доказать, что он специально бросил палку в бокс Клебо. Преимущества Большунов не получил. Самое простое и логичное — санкция может быть в виде устного предупреждения. В худшем случае будет письменное предупреждение. Дисквалификацией, скорее всего, не пахнет. Норвежцы будут портить кровь и пытаться чего-то добиться. Считаю, что протест может быть отклонён на 80%».

К настоящему моменту о подаче протеста ничего не известно. С другой стороны, какой в этом смысл? Клебо же проиграл Большунову на трассе почти 10 минут.