Главное, что нужно знать перед развязкой битвы России и США за золото Игр в Пекине.

Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Прямая трансляция, время старта

Дата и время соревнований

7 февраля состоится заключительный день командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине. Соревнования завершатся произвольными программами пар, танцоров и женщин. По сравнению с короткими программами составы не изменились. Честь сборной России продолжат отстаивать Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Камила Валиева.

Начнутся соревнования в 4:15 по московскому времени.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Расписание заключительного дня командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022



6 февраля

4:15 мск — командные соревнования, пары, произвольная программа.

5:30 — командные соревнования, танцы на льду, произвольный танец.

6:35 — командные соревнования, женщины, произвольная программа.

Прямая трансляция

Соревнования в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Начало — в 4:00.

Посмотреть видео можно будет здесь.

Состав участников и порядок выступлений

Парное катание:

Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд (Канада). Рику Миура и Рюити Кихара (Япония). Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (США). Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия). Чен Пен и Ян Цзинь (Китай).

Танцы на льду:

Мисато Комацубара и Тим Колето (Япония) Ван Шиюэ и Лю Синью (Китай) Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада) Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия) Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США)

Женское одиночное катание:

И Жу (Китай). Карен Чен (США). Мэдлин Шизас (Канада). Каори Сакамото (Япония). Камила Валиева (Россия).

Мнения экспертов

Эксперты высказались о решении федерации не производить замен в сборной России на командный турнир.

«Люди работают с фигуристами. Они знают, что делать, поэтому и выбирают этих спортсменов. Они отвечают за них головой и душой. Всё продумано тренерами и федерацией. Нам остаётся только болеть», — сказала заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

«Данный состав на произвольную программу — единственно правильное решение. Благодарю руководство за мудрость! Такой набор исполнителей делает нас фаворитами командного соревнования», — сказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

«Состав прекрасный. В принципе, когда был объявлен на короткую программу, это был самый сильный состав, который могла представить наша сборная. Взвесив все за и против, федерация приняла решение, что командный турнир не скажется на результатах в индивидуальном зачёте. Решили, что спортсмены смогут восстановиться, подготовиться и, главное, настроиться. Для командного турнира состав сильнее представить очень сложно. Думаю, что его просто не существует. Это вот такая нацеленность на победу, руководствуясь ей, и объявили такой состав», — сказал серебряный призёр Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт.