«Мы решили – надо пожениться». Как американский сноубордист нашёл в России любовь и славу

Вик Уайлд родился в городке Уайт-Салмон, штат Вашингтон, и там же встал на сноуборд. Он с самого детства тянулся к спорту: играл в футбол, американский футбол и бейсбол, а ещё занимался велоспортом. В 11 лет Вик решил для себя, что однажды выступит на Олимпиаде, – к тому моменту он уже три года катался на сноуборде.

Первый заезд на профессиональном уровне он совершил в 2004 году, но долгое время особых результатов у него не было – до 2009-го даже не попадал в десятку. На Олимпиаду в Ванкувере он не отобрался и был готов уйти из спорта: мало того, что не было результатов, так ещё и американская федерация не оказывала ему финансовую поддержку.



«Это было стрессово, – рассказывал он. – Я должен был думать обо всём: был сам себе менеджером, техническим персоналом и так далее. Это очень негативно влияло на результаты»



Денег на тренировки и соревнования становилось всё меньше. Тренера у Вика не было, всю логистику и инвентарь он обеспечивал себе сам, потому что в США средства выделяются на хафпайп и слоупстайл, но не на параллельный слалом. Например, Джастин Рейтер, американский сноубордист, выступавший в Сочи, работал поваром по приготовлению пиццы, чтобы поехать на Олимпиаду. Уайлду тоже приходилось постоянно искать средства на занятия спортом, но он от этого устал, поэтому в какой-то момент был готов позвонить в федерацию и сказать, что заканчивает спортивную карьеру, чтобы двигаться дальше – в планах было получить образование. «Архитектура казалась крутым вариантом», – цитировал Уайлда Si.



Но в итоге всё круто изменилось – в лучшую для него сторону. В марте 2011 года Вик начал встречаться с российской сноубордисткой Алёной Заварзиной: к тому моменту они знали друг друга уже несколько лет, но сблизились только тогда.



«Мы были друзьями, но в этот день все свершилось, – рассказывала Заварзина Sports.ru. – Он сказал: «Let’s go!». У Вика на Кубке мира в Москве не было тренера. К семи утра я поехала на его тренировку на Воробьевы горы. Там было так скользко, что здоровые люди едва не падали. И вот я, со своей больной ногой, стараясь изо всех сил не хромать, ковыляла по льду и тренировала его».

Вик Уайлд и Алёна Заварзина Фото: РИА Новости

После Кубка мира Уайлд уехал в США, поэтому пара встречалась на расстоянии. Вик позвал Алёну к себе, после чего они решили: будет свадьба. И расписались уже летом в Новосибирске, а в сентябре появилась новость, что Уайлд хочет получить российское гражданство.



«Если бы не замужество Заварзиной, мы сами инициативу бы не проявили, – признавался вице-президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников. – Вик очень хочет выступать за сборную России. Нам, конечно, данный спортсмен интересен: россиянам не помешает хорошая конкуренция».



Без брака он бы не получил российский паспорт так просто: для «натурализации» спортсмена нужно было либо выиграть олимпийскую медаль, либо медаль чемпионата мира, а ни того, ни другого у Уайлда не было.

«Мы решили, что надо пожениться, – рассказывал Вик. – Я знал, что это даст мне возможность быть с Алёной, что в то время было для меня очень важно. А также это дало бы мне шанс достичь своих целей в сноуборде. Я знал, что если я сдамся, остановлюсь, то, наверное, буду горько об этом жалеть».

В мае 2012 года Вик получил российский паспорт, но из-за всех бюрократических процессов ему пришлось пропустить сезон. При этом он всё равно тренировался в России, получив, наконец, то, чего ему так не хватало в США: тренера, инвентарь и финансы.

Вик Уайлд

«Только сейчас я чувствую, что занимаюсь своим делом, – говорил он. – На самом деле, это потрясающе. Я никогда не думал, что буду чувствовать себя так свободно. В США мне никто не хотел помогать – люди просто не были в этом заинтересованы. У нас есть спортсмены, которые должны банкам сотни тысяч долларов, — и это хорошие спортсмены. Эти же ребята, катайся они в России, миллионерами, конечно, бы не были, но за счета платили бы без проблем и были бы в плюсе. Это очень порочная система, которая пользуется людьми».

В Америке Олимпийский комитет является неправительственной структурой, которая финансируется за счёт сторонних средств. New York Times писал, что организация каждые два года получает порядка $ 200 млн от компаний, которые получают права на трансляцию соревнований. Из них $ 75 млн обычно распределяется между национальными федерациями, $ 13 млн — между спортсменами.

Тедо Реммелинк, бывший тренер Уайлда, рассказывал, что бюджет на сноуборд составлял $ 135 тыс, что «намного ниже уровня элитной программы». Если бы федерации выделяли хотя бы $ 500 тыс, то у спортсменов было бы всё необходимое: тренеры, тестировщики инвентаря, физиотерапевты, медиакоманда, а ещё оплачиваемые переезды, проживание и питание.



«Все уважают то, что он сделал», — сказал Washington Post американский гонщик параллельного гигантского слалома Майк Трапп. – Он не получал от США того, что хотел. Так что да, он переключился на Россию. Это очень хорошо сработало в его пользу. Лично я его очень уважаю. Он увидел, что он хотел сделать, увидел путь, по которому можно это сделать, и он прошёл его».



Сам Уайлд подчёркивал, что выбрал Россию не потому, что так проще, а, наоборот, «избрал нелёгкий путь».



Yahoo!Sports

«В его решении стать русским не было никакой политики, никаких заявлений или посланий, которые он бы хотел кому-то направить. Это было строго личное. Уайлд вырос в стране, которая побуждает детей преследовать свои мечты. Поэтому он гнался за своей. Годами Уайлд гнался за своей мечтой, опустошая банковские счета и одалживая деньги у мамы. Он заслужил золото Олимпиады».

Вик Уайлд — олимпийский чемпион Сочи Фото: РИА Новости

В Сочи Вик стал дважды первым и вошёл в историю: во-первых, американец ещё никогда не выигрывал медали за Россию; во-вторых, мы никогда не брали золото в сноуборде. Уайлд после признался, что завершил бы карьеру после Олимпиады, если бы не выиграл. Но, учитывая успех, решил, что поедет в Пхёнчхан, если всё для этого сложится.



В Корею Уайлд поехал, но эта Олимпиада не принесла ему ничего, кроме расстройства. Сначала была неизвестность с допуском: Вик звонил в МОК, чтобы получить хоть какую-то информацию по его делу, но ему никто не отвечал. В ОКР тоже ничего не знали. Решение о допуске было получено только в конце января.

Вик Уайлд, «Инстаграм»

«На протяжении 18 месяцев я задавался вопросом, допустят ли меня вообще до этих Игр, и если да, то на каких условиях. Такое количество неизвестных породило во мне апатию к Играм-2018. Я не мог представить, что этот допинговый скандал так сильно меня затронет, и я ошибался. Не было былого запала к Играм. Что было – стыд, унижение и чувство изгоя». «На протяжении 18 месяцев я задавался вопросом, допустят ли меня вообще до этих Игр, и если да, то на каких условиях. Такое количество неизвестных породило во мне апатию к Играм-2018. Я не мог представить, что этот допинговый скандал так сильно меня затронет, и я ошибался. Не было былого запала к Играм. Что было – стыд, унижение и чувство изгоя».

Вик Уайлд и Алёна Заварзина Фото: РИА Новости

Уайлд не завоевал ни одной медали в Пхёнчхане, но решил, что карьеру заканчивать не будет. А в ноябре прошлого года внезапно заявил, что «практически закончил со сноубордингом». И выдал целую тираду в интервью «Матч ТВ»: «Мне не нужны Игры так, как они мне были нужны раньше. Если мы поедем в Китай, то снова получим негатив, снова не самая лучшая окружающая среда для российских спортсменов. Мы по-прежнему будем не сборной России, а… Как мы будем называться? Опять Олимпийские атлеты из России? Не хочу быть козлом, но если смотреть на вещи реалистично, то я уже закончил со своей карьерой. Это было круто. В Сочи было суперкруто. У меня нет ожиданий, что в Китае будет что-то, похожее на Сочи. Всё будет примерно как в Корее, а может быть, и хуже.



Но потом в январе чуть поумерил пыл и пообещал: если отберётся на Олимпиаду в Пекине, то покажет «того самого Уайлда». «Даже не так — такого, какого прежде ещё никогда не видели, лучшего, – говорил он «СЭ». – Я знаю, что у меня есть шанс, я могу побороться за самые высокие места». И совсем скоро Вик Уайлд снова выйдет на старт на Олимпиаде.