В последний раз наша сборная была первой на Олимпиаде-2014 в Сочи. Но этого лидерства нас лишили.

Давайте остановимся и зафиксируем очень важный исторический момент.

В начале третьего медального дня Олимпийских игр — 2022 в Пекине сборная России — на первом месте в медальном зачёте: наша команда лучшая, как по общему количеству завоёванных наград, так и по золоту. У нас сейчас красивые 2 – 2 – 2.

Да, это вроде бы мелочь. Впереди ещё вся Олимпиада, почти сотня комплектов наград в розыгрыше, и, скорее всего, нас вот-вот сдвинут с верхней строчки шведы, у которых пока сплошь золото. Но после победы фигуристов нужно зафиксировать, что мы на первом месте. Мир должен заметить это!

Помните ли вы, как на Олимпиаде-2016 немецкое издание Bild объявило России бойкот? Тогда, кстати, наша сборная ещё выступала под своим флагом. Но строчку с её медалями в этой немецкой газете просто вычёркивали. Не показывали. Не печатали.

Попробуйте-ка сделать это сейчас. Проигнорируйте медали России!

В 2018-м было ещё хуже. И ладно, что мы остались без флага и гимна, ладно, что с белым олимпийским флагом и безликим названием «олимпийские атлеты из России», так на Олимпиаду не взяли целый ряд лидеров нашей команды. С тех пор прошло четыре года, но никому из них так и не объяснили – почему их лишили олимпийской мечты?

Тогда игнорировать Россию в медальном зачёте было просто, потому что и медалей у нас было не так уж много. Золота – всего два: в женском фигурном катании и хоккее. Понятно, что с такими показателями мы были очень и очень далеко от первых мест.

А помните, когда мы в последний раз были на первом месте медального зачёта? Догадаться несложно – в последний день Олимпиады в Сочи после триумфального марафона, в котором российские лыжники заняли весь пьедестал почёта. Вот только за восемь лет нас и этого лишили. После пересмотра медальных итогов Игр в Сочи мы больше не первые. И то ли смеяться надо, то ли плакать от того, как легко у нас забирают те трудовые награды.

А теперь мы снова на первом месте.

Сборная России прошла через скандалы и унижения, через санкции и дисквалификации. Да, она выступает под флагом ОКР. Да, не может слушать свой гимн. Но все прекрасно знают и видят, что сегодня именно российские спортсмены – лучшие в мире.

Запомните этот момент.