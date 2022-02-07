«Русских нельзя было пускать на Олимпиаду». В Норвегии бесятся от побед наших спортсменов

Казалось, ничто не омрачит победу лыжника Александра Большунова в мужском скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Действующий победитель Кубка мира финишировал в одиночестве, и его отрыв от ближайшего преследователя составил больше минуты. Норвежские спортсмены полностью провалили гонку — никто из них не попал в тройку призёров, а Йоханнес Клебо проиграл Большунову больше девяти минут. И всё бы хорошо для России, но после гонки в норвежской прессе снова всплыла тема, связанная с допингом. Там буквально бесятся от того, что российские спортсмены отобрали победу у Норвегии.

«Ни Большунова, ни других спортсменов из России не должно быть на Олимпиаде»

Обозреватель NRK Ян Петтер Сальтведт отдал должное лидеру мужской лыжной сборной России, но при этом подчеркнул, что эта Олимпиада должна была пройти без российских спортсменов.

«И Большунов, и его партнёр по команде Спицов показали очень редкую демонстрацию превосходства на китайском искусственном снегу во время мужского скиатлона. Естественно, мы, норвежцы, в такие дни испытываем очевидное разочарование. Впрочем, уровень конкуренции вырос, нашего превосходства не было и в помине. Большунов был настолько великолепен, что праздновал успех и получал аплодисменты на протяжении последнего километра. На финише одетый в красный комбинезон спортсмен размахивал большим флагом.

Это был не флаг России, а флаг олимпийского комитета страны. Белый, с пятью олимпийскими кольцами, над которыми располагаются три полоски белого, синего и красного цветов. Это сбивает с толку — и это должно сбивать с толку. Ведь Россия не может быть самой собой на Олимпийских играх. Именно поэтому организаторы, россияне и Международный олимпийский комитет максимально плотно работают над пределом дозволенного. Всё, что сейчас происходит — лёгкая пародия на приговор, над которым постоянно смеются. Конечно, можно улыбаться, хотя, на самом деле, спортсменов из России не должно быть на Олимпиаде.

До сих пор тяжело принять ту некомпетентность, с которой международные спортивные институты приняли решения в отношении России. Всё это было после грандиозного допингового скандала, связанного с Олимпиадой в Сочи. Кульминацией всего стал довольно непонятный вердикт в Спортивном арбитражном суде в Лозанне в 2020 году, который привёл к уменьшению срока наказания. Вердикт в отношении России — клякса в истории спорта. МОК делает всё возможное, чтобы потушить пожар. В конце 2020-го срок санкций сократили до двух лет. Российские спортсмены выступают без флага, его нельзя использовать ни в каком контексте. Но единственное серьёзное наказание — запрет на использование необычайно красивого государственного гимна России на церемонии награждения.

На Олимпиаде-2018 русские называли себя олимпийскими атлетами из России, теперь они именуют себя сборной Олимпийского комитета России. Буквенная конструкция стала чистой воды провокацией. Приговор не имеет реального значения. Именно на это и рассчитывал МОК. Организация хотела отправить на Игры одну из крупнейших спортивных держав в мире и получить деньги от спонсоров. Так быть не должно. Русских нельзя было пускать на Олимпиаду.

Единственный правильный вариант — полный запрет на участие в Играх в течение четырёх лет. Именно так необходимо действовать перед лицом серьёзного и систематического мошенничества, даже если это всё происходит под эгидой правительства. Дело не в том, что невинным спортсменам нельзя давать шанс осуществить олимпийские мечты. Просто наказание без реальных последствий лишается своего основного элемента, а именно предупредительного эффекта. Хотя стоит признать, что коллективное наказание — инструмент, которым пользуются неохотно.

Большунов в блестящем стиле завоевал золото на Олимпиаде, но проблема в том, что ни его, ни других российских спортсменов не должно было быть на Олимпиаде. Он вполне мог бы победить в 2026 году и отпраздновать как положено. И тогда все хвалили бы его. А сейчас дискомфорт по-прежнему не проходит. Ведь на пресс-конференции после гонки один из вопросов как раз касался допинга. Большунов возмутился и сказал, что всё это вызывает у него тошноту. Но от таких вопросов не уйти. Точно так же, как Терезе Йохауг никогда не избавится от допинг-штампа. Даже после её первого олимпийского золота в личных гонках тема всё равно всплывает».

Почему российские олимпийцы выступают на Играх без флага и гимна

Причина — нарушение антидопинговых правил. История скандалов началась ещё в 2015 году. Именно тогда Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) начало расследование. А бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сообщил американской прессе о «государственной допинговой программе», якобы существующей в России. Чуть позже появился доклад канадского профессора Ричарда Макларена, рассказавшего о махинациях с допинг-пробами на Олимпиаде-2014 в Сочи.

В 2019-м исполком ВАДА отстранил Россию от крупных международных соревнований (Олимпиады, чемпионаты мира) на четыре года. Наша сторона подала апелляцию, в результате чего Спортивный арбитражный суд в конце 2020-го сократил срок наказания до двух лет. По этой причине последние Олимпиады российские спортсмены проводят в нейтральном статусе. Вместо национального флага разрешено использовать флаг ОКР, а вместо гимна прозвучит композиция Петра Чайковского.