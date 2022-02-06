Американский журналист не зря спросил Большунова про допинг. Давно пора было это сделать!

Главным событием второго дня Олимпиады-2022 для России, конечно, стала блистательная победа Александра Большунова. Известнейший российский спортсмен взял золото в первой же своей гонке в Пекине. Да как! Привёз минуту ближайшему преследователю – россиянину Спицову, пересёк финишную линию с флагом в руках, да ещё и разгромил своего главного соперника: беспомощный Йоханнес Клебо уступил Большунову почти десять минут.

И всё это великолепие едва не затмила одна мелочь, которая произошла на пресс-конференции после скиатлона. Дело в том, что американский журналист Натаниэль Херц не постеснялся и спросил Большунова о больном для российского спорта – о допинге.

«Некоторые наши читатели задаются вопросом: учитывая предысторию российской команды, является ли ваше выступление здесь чистым? Что бы вы им ответили?»

Большунов явно был недоволен этим вопросом и ответил американцу резко:

«Когда я слышу слова о подозрении в допинге, меня выворачивает. Здесь находятся чистые спортсмены, которые постоянно сдают допинг-тесты, заполняют АДАМС и указывают абсолютно всё за свою жизнь. Такие вопросы в нашу сторону задавать некрасиво и неправильно. За победой стоят годы тренировок. Хотите посмотреть, как мы тренируемся, приезжайте и смотрите», – эмоционально выпалил олимпийский чемпион.

И что началось в России! Беднягу Херца просто заклеймили, Дмитрий Губерниев назвал его «идиотом», и многие с ним согласились. И эмоционально понятно почему.

Но давайте посмотрим на ситуацию с другой точки зрения. Скажем, с точки зрения читателя американского издания FasterSkier.com, в котором работает рисковый Натаниэль.

Заокеанский зритель Олимпиады видит российских атлетов, которые выступают под белым флагом (да, с эмблемой ОКР, но это не триколор), и тут же вспоминает о том, что сборная России наказана за серьёзные проблемы с допингом. Вспоминает все стереотипы про коктейли Родченкова, про манипуляции в Сочи, про систему господдержки допинга.

И что он думает, когда видит, как русский богатырь привозит всем минуту? Как говорится, угадайте с одной попытки. Выстроить логическую цепочку несложно.

Мы в России всегда (а в последние годы особенно) как-то стыдливо относимся к теме допинга. Ну не хочется в очередной раз растирать ушибленное место, ой не хочется. А американец абсолютно спокойно подходит к Большунову и задаёт прямой вопрос – это нормально, в этом нет ничего плохого. Такие вопросы периодически задают и норвежцам, и американцам, и кому угодно. Так что в России вообще напрасно воспринимают это как оскорбление.

Натаниэль задал вопрос, чтобы получить прямой ответ о неприятии допинга. И Большунов, хоть и был недоволен, ответил абсолютно верно и с эмоцией.

Это мы в России знаем, что Большунов идеальный спортсмен, что он сдаёт десятки тестов в год, что в лыжных гонках совершенно не хотят наступать на старые допинговые грабли и так далее. Но американскому читателю это до лампочки – он о резко негативном отношении Александра к допингу узнал только после прямого вопроса журналиста.

И это – важный сигнал, потому что Большунов сейчас – лицо сборной России на Олимпиаде. Он говорит за себя, но при этом и за всю российскую команду. И вопрос американского журналиста вкупе с ответом нашего чемпиона был совсем не зря: Александр чётко обозначил свою позицию и позицию всей чистой (согласно результатам всех тестов) команды. На самом деле, давно пора было задать кому-то из наших ведущих спортсменов такой вопрос и получить на него однозначный, понятный и резкий ответ. Получилось вот только сейчас.

Здесь же есть важный нюанс, который в России почему-то не понимают. Мир воспринимает российских спортсменов как злых и замкнутых воинов. Они (во многом из-за банального незнания английского языка) почти не общаются с конкурентами, не говорят о своих ценностях. И даже когда совершают проступки, не готовы как-то их объяснить: история Александра Логинова, от которого требуют извинений, особенно красноречива.

Теперь же Большунов огласил нашу позицию. Да, отвечая на некомфортный и неудобный вопрос. Но в той ситуации, в которой оказался российский спорт, это очень важно.