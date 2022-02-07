«Ай-яй-яй. Минус колено». Страшное падение американки на Олимпиаде. Видео

Розыгрыш комплектов медалей в горных лыжах на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине должен был начаться ещё 6 февраля, когда должны были пройти мужские соревнования в скоростном спуске. Однако порывистый ветер над трассой «Яньцин Алпин Скиинг Сентер» заставил организаторов Олимпийских игр вносить изменения в изначальное расписание турнира. Мужской скоростной спуск перенесли на 7 февраля, и в этот же день состоялись соревнования в женском гигантском слаломе.

Одно из основных отличий двух этих видов олимпийской программы заключается в том, что сильнейший в скоростном спуске определяется по итогам одной попытки, тогда как в гиганте необходимо справиться с двумя испытаниями на пути к олимпийской мечте. И первая попытка у женщин сразу же обернулась большой сенсацией – роковую ошибку допустила двукратная олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира знаменитая американка Микаэла Шиффрин.

26-летняя уроженка Колорадо сошла с трассы в ходе исполнения первой попытки и распрощалась с надеждами на сохранение олимпийского золота в этой дисциплине. Четыре года назад Микаэла не знала себе равных в гигантском слаломе на трассе в Пхёнчхане, но в этот раз за розыгрышем медалей титулованной американке пришлось наблюдать со стороны.

В отсутствие Шиффрин все надежды американской сборной на завоевание медалей были связаны с 25-летней Ниной О’Брайен, завершившей первый спуск на высоком шестом месте. Её отставание от победившей в первой попытки шведки Сары Хектор составляло значительные 1,25 секунды. Но третьему месту, на котором располагалась итальянка Федерика Бриньоне, американка уступала меньше секунды. Это вполне рабочее отставание для вида спорта, в котором одна ошибка легко может привести к фатальным последствиям.

Стоит заметить, ещё одной особенностью гигантского слалома является столь важное обстоятельство, что трассы в двух попытках заметным образом отличаются друг от друга. Их выставляют тренеры разных команд – и порой это приводит к тому, что в одной попытке выстреливают одни участницы, а в другой лучше справляются другие спортсменки. И в своём втором спуске на олимпийской трассе в Пекине О’Брайен потерпела огромную неудачу.

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В самом конце второй попытки, буквально за несколько метров до завершения трассы, у американки резко поехала нога, в результате чего она упала на снег и кубарем пересекла финишный створ. Падение американки выглядело абсолютно жутким и повергло в шок даже её конкуренток, которые уже располагались в финишном городке в ожидании завершения соревнований. «Ой, ай-яй-яй… Ох. Минус колено», – советская и российская фристайлистка, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1992 года и бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1994 года в могуле Елизавета Кожевникова, ныне работающая комментатором «Матч ТВ», сразу же оценила всю жуть падения О’Брайен.

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Через несколько секунд после падения упавшую американку окружило большое количество работников трассы и врачей, которые оказали первую помощь пострадавшей спортсменке. Соревнования в гигантском слаломе были остановлены примерно на 10 минут, в течение которых врачи пытались определить состояние О’Брайен. Завершившая соревнования на 12-м месте ещё одна американка — Пола Мольцан — была настолько потрясена падением своей соотечественницы, что даже не стала отвечать на вопросы о произошедшем, потому что не просто смогла подобрать никаких слов. Спустя некоторое время Нину уложили на носилки и отвезли в госпиталь, откуда представители американской сборной сообщили обнадёживающие новости о своей спортсменке.

«Она в сознании и даже беспокоилась, что её падение привело к такой задержке соревнований. Также Нина хотела узнать, насколько быстра она была во время второй попытки», – рассказали американцы.

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К счастью, Нина избежала самых страшных возможных последствий, которые могли произойти после столь серьёзного падения. А олимпийской чемпионской стала 29-летняя Хектор, оказавшаяся сильнее всех и во второй попытке. Победа Сары принесла сборной Швеции уже третье олимпийское золото в Пекине, благодаря чему они вышли на текущее первое место в общемедальном командном зачёте, опередив Россию.