Как отличить аксель от тулупа, а ласточку от собачки? Гайд по элементам в фигурном катании

Камила Валиева выиграла золото на Олимпийских Играх — 2022 в командных соревнованиях и попутно вписала в историю Олимпиады пять рекордов. Наша фигуристка стала первой одиночницей, которая сделала прыжок в четыре оборота и взяла каскад с четверным прыжком. Кроме того, она прыгнула два четверных в одной программе и сделала четверной прыжок и тройной аксель в одной программе. Звучит круто, но слишком сложно? Мы создали максимально простой и понятный гайд, чтобы разобраться во всех элементах фигурного катания. Сохраняйте в закладки!

Начнём с азов. Все элементы в фигурном катании в первую очередь делятся на прыжковые и непрыжковые. Тут всё просто: есть прыжки и есть всё остальное.

К «остальному» относятся вращения, спирали, шаги — всё, что превращает выступления фигуристов из последовательной демонстрации прыжков в произведение искусства. Танцоры на льду вообще ничего не прыгают, зато максимально раскрывают владение коньком.

Какие бывают прыжки

Понятие прыжкового элемента включает в себя прыжки, каскады и комбинации прыжков.

Под прыжками в фигурном катании подразумевается не просто отрыв ото льда, а вращение в воздухе в один, два, три, четыре (и так далее, пока позволяют законы физики и человеческие возможности) оборота. Дальше будут названия, которые просто нужно запомнить.

Основные прыжки — это аксель, сальхов, риттбергер, тулуп, флип и лутц. Их исполняют как сольно, так и объединяют в каскады — последовательности нескольких прыжков без дополнительных шагов и других элементов между ними. В каскадах с сальховом и флипом используют вспомогательный однооборотный прыжок — ойлер. Если же фигурист делает какие-то другие элементы для связки прыжков, это считается комбинацией прыжков или по-другому — секвенцией.

Все прыжки можно выполнять с поднятыми руками наверх. Когда поднята одна рука — это тано, когда две — риппон.

Сами прыжки делятся на две группы по способу отталкивания:

рёберные (аксель, сальхов, риттбергер);

зубцовые (тулуп, флип, лутц).

При исполнении рёберного прыжка фигурист отталкивается ото льда с помощью ребра на коньке опорной ноги: как бы чиркает коньком по льду перед прыжком. При зубцовом прыжке отталкивание происходит зубцом конька свободной ноги: фигурист бьёт зубцом конька о лёд и взлетает вверх.

Рёберные прыжки: аксель, сальхов, риттбергер

Из всех прыжков проще всего отличить аксель. За рубежом это Axel или сокращённо A, английский перевод будем давать в скобках. Аксель единственный выполняется лицом вперёд. Все остальные прыгают вперёд спиной. Этого знания достаточно, чтобы не путать аксель с другими прыжками.

Также он выделяется неполным числом оборотов как раз из-за исполнения на ход вперёд. То есть у двойного акселя на самом деле 2,5 оборота (дупель), у тройного — 3,5 (всеми любимый триксель). И да, тройной аксель — очень сложный прыжок, девушкам выучить его зачастую сложнее, чем четверной.

Сальхов (Salchow — S) выполняется с левой ноги с характерным махом правой вокруг тела. Есть и вариант исполнения прыжка сразу с двух ног. Приземление с сальхова происходит на внешнее ребро правого конька.

Несложно отличить из прыжков риттбергер (Loop — L): при его исполнении фигурист, прежде чем оторваться ото льда, скрещивает ноги. Каскады с этим прыжком настолько же эффектные, насколько и сложные.

Зубцовые прыжки: тулуп, флип, лутц

При исполнении тулупа (Toeloop — T) фигурист двигается спиной вперёд на внутреннем ребре правого конька, затем заносит левую ногу за правую и отталкивается зубцом ото льда. Приземление происходит на правую ногу. Тулуп считается простым прыжком, и его наиболее часто используют в качестве второго в каскадах.

Флип (Flip — F) и лутц (Lutz — Lz) — одни из самых сложных прыжков в фигурном катании. Оба исполняют, ударяя о лёд зубцом правого конька.

Различие в том, что левую ногу при флипе ставят на внутреннее ребро конька, а при лутце — на внешнее.

К сожалению, фигуристы порой сами путают зрителей неправильной постановкой рёбер на флипе и лутце. Но есть ещё одна особенность, которая помогает различить эти прыжки. При исполнении лутца всегда можно заметить, как фигурист относительно долго скользит на левой ноге, а затем бьёт зубцом правого конька о лёд и прыгает. При флипе такой подготовки не требуется: фигурист просто заходит на прыжок с разворота, отталкивается правым зубцом и взлетает в воздух.

При исполнении любого прыжка самая грубая ошибка — вовсе не падение, а так называемая «бабочка», когда фигурист вместо многооборотного прыжка делает только одинарный. При такой ошибке одна нога фигуриста раскрывается в воздухе в сторону, и такая позиция напоминает крылья бабочки. Отсюда и название.

Вращения, спирали, шаги

Даже у одиночников, которым больше всего баллов приносят прыжки, невозможно представить полноценного проката без непрыжковых элементов. Качество исполнения спиралей, вращений и шагов — важный показатель мастерства любого фигуриста.

Спирали: ласточка, шарлотта, собачка, флажок, кораблик, бауэр и кантилевер

Спираль — это красивое скольжение на льду, чаще всего с опорой на одну ногу (но есть исключения). К основным видам спиралей относятся: ласточка, шарлотта, собачка, флажок, кораблик, бауэр, кантилевер.

Вращения: винт, волчок и либела

Вращение — это повороты фигуриста на месте вокруг своей оси. Существуют три базовых вида: винт — вращение стоя, волчок — вращение сидя, либела — вращение в ласточке. Скорость вращения и центровка — необходимые условия эстетичности элемента.

Из базовых позиций вращения вытекает множество вариаций. Так, заклон и бильман — наиболее популярные разновидности вращения стоя.

Заклон исполняется с прогибом в позвоночнике и запрокинутой назад головой. А в бильмане происходит захват руками конька поднятой ноги. При этом тот же бильман, который по эталону должен зрительно напоминать бутон тюльпана, сегодня приобрёл уже дополнительные версии. Камила Валиева и Анна Щербакова, например, вытягивают его в шпагат, хватая свободную ногу не за конёк, а за лодыжку.

Кроме того, на соревнованиях базовые вращения соединяют между собой в комбинации вращений: они могут быть без смены опорной ноги или со сменой.

По степени сложности выделяют четыре уровня вращения, а присваивают их по наличию определённых черт: количество оборотов, смена позиции, ноги и рёбра, сложный заход и вариация, наличие прыжка, увеличение скорости, вращение в разных направлениях.

Шаги: беговые, дуги, твизлы, чиктао и дорожка

Шаги — то, благодаря чему фигуристы перемещаются по льду. А ещё набирают скорость перед прыжковыми элементами и отдыхают после.

Самые простые шаги — это беговые и дуги. Беговые как раз используют для набора скорости, а на дугах движутся на одной ноге, принимая эффектную позу (так получаются спирали).

Сложными шагами считаются твизлы — вращения по часовой или против часовой стрелки в движении. Твизлы обязательны для танцевальных пар, которые в своих программах не делают прыжки, а демонстрируют красивое катание. Но наиболее трудным для исполнения является чиктао — шаг, который характеризуется сменой направления, ребра и ноги.

Из разных видов шагов в программах фигуристов строится дорожка — эффектное выполнение под музыку шагов и поворотов, демонстрация фигуристом своего владения коньком. В зависимости от количества сложных шагов, поворотов, их комбинаций, работы корпуса, рук и других частей тела дорожке могут присвоить от базового до четвёртого уровня сложности.

Но, несмотря на знание правил, далеко не все фигуристы катают максимально дорогие дорожки, даже если отлично владеют коньком. Сложные шаги и их комбинации тоже отнимают немало сил, которые обычно уже израсходованы у спортсменов на прыжки. Поэтому полноценно насладиться мастерством владения шагами можно в основном у танцоров.

Особое искусство парных элементов: поддержки, выбросы и подкрутки

Элементы парного катания, которые не встретишь у одиночников, нужно рассматривать отдельно.

В первую очередь это поддержки, когда партнёр поднимает партнёршу в определённое положение. Поддержки выполняют и спортивные, и танцевальные пары. Однако есть разница: в спортивных парах партнёр должен поднимать партнёршу выше плеч, иначе это не будет засчитано в качестве поддержки. У танцоров же бывают и нижние поддержки, а выше плеч — нечастое явление.

Очень зрелищные элементы у спортивных пар — выбросы и подкрутки.

Выброс — это прыжок партнёрши с помощью партнёра. Приземляется девушка самостоятельно, но на лёд её выталкивает и задаёт вращение партнёр. Выбросы делятся на те же виды, что и обычные прыжки: аксель, тулуп, сальхов, риттбергер, флип и лутц.

На подкрутке партнёр подбрасывает партнёршу в воздухе, а после ловит и ставит обратно на лёд. В зависимости от количества оборотов в подкрутке определяется её сложность. Четверная подкрутка — это ультра-си парников, но сейчас её практически не исполняют. Хотя китайские парники Суй и Хань в этом сезоне успели её опробовать и, скорее всего, повторят на Олимпиаде в Пекине.

Ещё один из обязательных элементов парного катания — это тодес. Во время него партнёр, держа партнёршу за руку, описывает вокруг себя круги. Фигуристка при этом едва не касается льда.

В своих программах парники также делают параллельные прыжки и вращения: не такие сложные, как у одиночников, но с дополнительным критерием в оценке — синхронностью исполнения. А парные вращения и спирали отличаются тем, что два фигуриста выполняют их как единое целое.

Ну и напоследок про танцы на льду. Необычные поддержки, твизлы и близость катания фигуристов друг к другу — вот на что нужно обратить внимание при просмотре выступлений танцоров. Оценить технику исполнения их многообразных шагов, не будучи самим фигуристом, довольно проблематично, поэтому просто наслаждайтесь эстетикой движений на льду и яркими эмоциональными или нежными утончёнными образами. И помните: танцы — это во многом искусство, пусть и на льду. А искусство всегда субъективно.