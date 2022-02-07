Валиева довершила триумф наших фигуристов на Олимпиаде. Невероятный успех России!

Командный турнир фигуристов завершился полным триумфом России. Наши спортсмены просто разгромили сборную США и стали олимпийскими чемпионами ещё до завершения соревнований.

Хотя произвольные программы сложились для наших спортсменов непросто. Анастасия Мишина и Александр Галлямов допустили страшное падение с высокой поддержки. Виктория Синицина и Никита Кацалапов получили штраф от судей и вновь проиграли американцам. А Камила Валиева упала с прыжка, из-за чего едва не расплакалась. Но даже со всеми ошибками и недочётами наши фигуристы оказались на голову выше всех остальных. Отрыв России от США составил баснословные девять баллов.

Наши фигуристы добились невероятного успеха на Олимпиаде и осчастливили всю страну!

Мишина и Галлямов страшно упали, но победили

Открыли финальный день командного турнира произвольные программы пар. Проникновенным и практически безошибочным выступлением поразили опытные канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд. Немногочисленные зрители тепло встретили знаменитых фигуристов, а за свой прокат они получили 130,07 балла. Отличное выступление выдали японцы Рику Миура и Риюти Кихара. Фигуристам было тяжеловато кататься, но они боролись за каждый элемент. Ребята, как обычно, поразили эффектными поддержками и выдающейся интерпретацией. Своим прокатом и высокими баллами (139,60) они практически гарантировали Японии бронзу.

Слабый прокат продемонстрировали американцы Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер. Фигуристы сорвали каскад, а партнёрша допустила касание рукой на выбросе. В «кисс энд крае» они выглядели очень грустными, видимо, понимая, что шансы США на золото улетучились окончательно. Но их сокомандники не упали духом и очень тепло поддержали Алексу и Брендона, которые набрали всего 128,97 балла.

Мишина и Галлямов вышли на лёд с заметным волнением, но его заложниками не стали. Начали программу ребята очень уверенно, идеально исполнив свой коронный каскад из тройных сальховов через ойлер. Все прыжковые элементы были исполнены на высшем уровне, но беда пришла оттуда, откуда не ждали. В самом конце программы Сашу стало заметно потряхивать во время поддержки, и во время выхода из неё он не удержал равновесие и упал вместе с Настей. Фигурист до последнего старался спасти партнёршу и уронил её на себя. Ребята быстро поднялись и докатали программу до конца, хотя падение выглядело страшно. Галлямов был заметно расстроен, но и Мишина, и товарищи по команде его поддержали. Благодаря сильному контенту нашей паре удалось выбиться в лидеры, но баллы они ожидаемо получили для себя невысокие — 145,20.

Завершали выступления пар китайцы Чен Пен и Ян Цзинь, которые не обошлись без грубых ошибок. Фигуристы выдали чувственный прокат, но баллы получили скромные — 131,75.

По итогам произвольных пар США не просто отстали от России на семь баллов, но ещё и сравнялись с Японией. Американцы полностью сдали борьбу нашим фигуристам.

Синицина и Кацалапов вновь проиграли американцам, но гарантировали досрочную победу

Произвольные танцевальных дуэтов начались с колоритного проката Мисато Комацубары и Тима Колето. Японцы выдали яркое выступление под музыку из фильма «Мемуары гейши», но получили за него всего 98,66 балла. Проникновенно откатались под азиатскую мелодию китайцы Ван Шиюэ и Лю Синью, но и их оценили скромно — 107,18 балла. Канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье растопили лёд трогательным выступлением, показав фирменное скольжение и уникальные поддержки. За свой прокат они получили 124,39 балла.

Синициной и Кацалапову надо было реабилитироваться после неудачи в ритм-танце, где они проиграли американцам Хаббелл/Донохью. И они сделали всё для этого: выдали потрясающий прокат, поразив зрителей сложнейшими поддержками и выдающимся артистизмом. Вика с Никитой выложились на все сто и получили приличную оценку — 128,17. Однако судьи дали им штраф за передержку поддержки, который в последствии оказался решающим.

Завершали танцевальный турнир американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Фигуристы вновь ошеломили зрителей своим космическим во всех смыслах танцем, за что получили свой «сизн бэст» — 129,09 балла. К сожалению, из-за обидного штрафа Вика с Никитой уступили в итоге Мэдисон и Эвану. Им не хватило как раз того злосчастного балла, чтобы занять первое место.

Перед личным турниром за Синицину и Кацалапова становится по-настоящему тревожно. Теперь им не то что за золото, а даже за медаль будет бороться очень сложно. Но главное, что в личном турнире они уже будут выступать в ранге олимпийских чемпионов. Причём это стало известно как раз после их выступления. Девяти баллов, которые принесли команде Вика с Никитой, хватило, чтобы гарантировать России досрочную победу в командном турнире.

Камиле Валиевой оставалось просто довершить успех сборной.

Валиева довершила успех сборной в ранге олимпийской чемпионки

Женские произвольные начались с печального зрелища. Китаянка И Жу вдрызг развалила свою программу, сорвав большинство прыжков. После своего выступления она не смогла сдержать слёз — горько разрыдалась прямо на льду. Китайцы трогательно поддержали девушку, поаплодировав ей стоя. За свой прокат И Жу получила всего лишь 91,41 балла.

Не всё получилось и у американки Карен Чен: большинство прыжков у девушки вышли недокрученными. Тем не менее она смогла выдать яркий перформанс, эмоционально откатав свою программу. После проката Чен разрыдалась, а её сокомандники поддержали её стоячими овациями. Даже несмотря на помарки, Карен осталась собой довольна. Видимо потому, что откаталась без падений. Судьи сильно порезали ей технику, но поставили неплохие баллы — 131,52. Этого оказалось достаточно, чтобы гарантировать США серебряную медаль.

Отличный прокат выдала канадка Мэдлин Шизас. Девушка выступала очень расслаблено, благодаря чему без труда справилась с большинством прыжковых элементов. Мэдлин выдала эмоциональный прокат, заполняя зал своей энергетикой. Канадцы бурно поддержали свою спортсменку, которая в эти дни сделала максимум для своей сборной. 132,04 и третье место — очень достойный результат для Шизас.

Сильным перформансом поразила японка Каори Сакамото. Фигуристка уверенно и хладнокровно вбивала прыжки в лёд, не забывая при этом отыгрывать каждую нотку на льду. Каори продемонстрировала отличную форму и показала, что приехала на Олимпиаду биться за медали. Конечно, уровень Камилы Валиевой для японки всё ещё недосягаем, но задачу-минимум она выполнила — завоевала бронзу в командном турнире. При этом вклад в медаль Сакамото внесла весомый — она заняла второе место в произвольной с личным рекордом — 148,66.

Камила Валиева выходила на лёд уже в ранге олимпийской чемпионки. Ученица Тутберидзе могла бы откататься вполсилы и всё равно бы получила медаль. Но фигуристка не привыкла снижать для себя требования. Перед выступлением Камила выглядела очень сосредоточенной и явно была взволнована. Она собиралась показать свой максимальный контент. Начало программы получилось у девушки суперуверенным — четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп — тройной тулуп были выполнены идеально. Однако во второй части программы Валиева не справилась с ещё одним четверным тулупом, который был запланирован в каскаде. Комбинацию Камила в итоге переместила, благодаря чему обошлась малыми потерями. А на дорожке шагов она наконец дала волю эмоциям и вошла в кураж.



После своего выступления Камила не смогла сдержать слёз. То ли была расстроена ошибкой, то ли только осознала, что стала олимпийской чемпионкой. Однако уже в «кисс-энд-крае» Валиева озарилась улыбкой, ведь там её встретили счастливые сокомандники.



Фигуристка вместе с тренерами и коллегами по сборной радовалась выдающейся победе, которую она подарила не только себе, но и всей стране.



Наши замечательные фигуристы добились невероятного успеха на Олимпиаде!