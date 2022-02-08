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Как сборная России сенсационно проиграла Словакии на старте ОИ-2018 – что говорили после матча

«Это кошмар». Как сборная России начала корейскую Олимпиаду с сенсационного поражения
Елена Кузнецова
Как Россия проиграла Словакии на старте ОИ-2018
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Сборная России приехала в Пхёнчхан безоговорочным фаворитом и сенсационно проиграла на старте.

Перед стартом мужской сборной России на Олимпийских играх — 2022 вспоминаем, как наша команда начала турнир на Олимпиаде в Пхёнчхане. А начался он с обескураживающей осечки. Можно сказать, начала за здравие, а закончила за упокой, хотя если смотреть на весь турнир, то получилось ровно наоборот. Итак, в 2018 году россияне открыли хоккейный турнир матчем со словаками, забросили две быстрые шайбы и вместо того, чтобы продолжать давить и не давать сопернику даже помечтать о камбэке, решили, что лёгкая победа уже в кармане. Это было крайне опрометчиво – играть оставалось 56 минут, почти весь матч.

Словаки и не думали идти на сдаваться, наоборот, сравняли счёт уже к концу первого периода и дальше смотрелись ничуть не хуже россиян. Да, пусть они играли вторым номером, поджидая шансов в контратаках, но это сработало. Самоотверженность в обороне, характер, желание и порядок команды Крэйга Рэмзи перевесили класс соперников, которые непозволительно много ошибались, а в отдельных моментах выглядели растерянно, будто не понимая, что со своим зашкаливающим классом делать. Где-то словаки оказались даже лучше – в третьем периоде они смогли реализовать большинство, чего ни разу не удалось сделать нашей команде. Эта шайба Петера Черешняка стала победной. В эти минуты сборная России дрожала от страха.

Что это было? Россия сенсационно проиграла словакам на Олимпиаде Что это было? Россия сенсационно проиграла словакам на Олимпиаде

«Сами отдали игру. Команда очень нервничала перед матчем»

Олег Знарок объяснил поражение расслабленностью после резвого старта и нервами: «Проиграли игру. Сами её отдали. Начало было очень хорошее, 2:0, — подчеркнул Знарок. — Просто, наверное, посчитали, что после такого счёта всё будет хорошо. Команда Словакии показала себя единым кулаком, показала, как надо играть на Олимпиаде.

Команда очень нервничала перед игрой. Не было никаких мыслей о том, что после 2:0 что-то произойдёт. Один пропустили, и вроде бы ничего страшного, сейчас забьём. А потом 2:2, и уже — ой! Словаки играли на контратаках, они же мало бросали. Но это спорт, к этому надо быть готовыми».

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В Корею хоккейная сборная ехала без права на ошибку и с обязанностью выиграть только золото — и ничто другое. С одной стороны, Россия с 1992 года мечтала об олимпийском триумфе. С другой – проиграть даже тогда, когда НХЛ отказалась от участия и буквально вручила тебе все карты в руки (ни у кого из соперников даже близко не было сопоставимой по силе команды), было непозволительно. И тут такой холодный душ от каких-то словаков, у которых хоккей в кризисе, а команда представлена в основном игроками из не самых сильных чемпионатов Словакии и Чехии. Как вообще так вышло, что они оказались сильнее главного фаворита, в составе которого есть Ковальчук, Дацюк, Капризов, Мозякин и Гусев? Впору было хвататься за голову.

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«Красная машина забарахлила»

Отечественные СМИ пестрели непонимающими заголовками в стиле «Что это вообще было?». Зарубежная пресса смаковала сенсацию.

«Красная машина забарахлила», — шутил журналист Associated Press Джеймс Эллингворт.

«Россия не выигрывала золото с 1992 года, а в медали не попадала с 2002 года. В этот раз из-за отказа НХЛ от Олимпиады у России было большое преимущество, но она всё равно потерпела поражение в матче со Словакией на старте. Это кошмар», — ехидничал автор Yahoo Sports Дэн Ветцель.

«Фаворит турнира — Россия — стартовал с поражения в игре со Словакией. США проиграли Словении. Это всё, что надо знать об олимпийском турнире в Пхёнчхане. В нём фаворитов нет», — отметил Пьер Лебрюн.

«Шокирующее поражение россиян. Уровень их мастерства в атаке неоспорим, но линия обороны не внушает доверия, а вратарская бригада, как показал этот матч, может стать ахиллесовой пятой. Но времени реабилитироваться ещё полно, а, учитывая, что в плей-офф выйдут все команды, Россия ещё далека от вылета», — писал Bleacher Report.

«Я не знаю, не берусь сказать, можно ли эту сборную России называть «Красной машиной», — сомневался защитник словаков Доминик Граняк.

Хотя если копнуть историю, то словаки всегда были неудобным соперником для сборной России на Олимпиадах. Из пяти матчей наша команда выиграла всего два – в овертайме ОИ-1994 и по буллитам на ОИ-2014. А если посмотреть на четыре года, что у руля словаков стоит опытный канадец Крэйг Рэмзи, то видно, что при нём команда стала выжимать из себя максимум – на ЧМ-2021, например, они тоже обыграли Россию.

В Пекине Россия снова будет фаворитом (впрочем, уже не таким безоговорочным), и группа у неё будет лёгкая – датчан и швейцарцев наши должны обыгрывать. Но это не значит, что к сопернику можно отнестись снисходительно. Немало примеров, когда это приводило к печальным результатам. «Хочу сказать, что это Олимпиада. Здесь слабых соперников нет, я это узнал ещё в 1980 году, когда мы к американцам отнеслись не с полным уважением. Так и здесь», — говорил Владислав Третьяк после матча со Словакией.

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