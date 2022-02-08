«Это кошмар». Как сборная России начала корейскую Олимпиаду с сенсационного поражения

Перед стартом мужской сборной России на Олимпийских играх — 2022 вспоминаем, как наша команда начала турнир на Олимпиаде в Пхёнчхане. А начался он с обескураживающей осечки. Можно сказать, начала за здравие, а закончила за упокой, хотя если смотреть на весь турнир, то получилось ровно наоборот. Итак, в 2018 году россияне открыли хоккейный турнир матчем со словаками, забросили две быстрые шайбы и вместо того, чтобы продолжать давить и не давать сопернику даже помечтать о камбэке, решили, что лёгкая победа уже в кармане. Это было крайне опрометчиво – играть оставалось 56 минут, почти весь матч.

Словаки и не думали идти на сдаваться, наоборот, сравняли счёт уже к концу первого периода и дальше смотрелись ничуть не хуже россиян. Да, пусть они играли вторым номером, поджидая шансов в контратаках, но это сработало. Самоотверженность в обороне, характер, желание и порядок команды Крэйга Рэмзи перевесили класс соперников, которые непозволительно много ошибались, а в отдельных моментах выглядели растерянно, будто не понимая, что со своим зашкаливающим классом делать. Где-то словаки оказались даже лучше – в третьем периоде они смогли реализовать большинство, чего ни разу не удалось сделать нашей команде. Эта шайба Петера Черешняка стала победной. В эти минуты сборная России дрожала от страха.

«Сами отдали игру. Команда очень нервничала перед матчем»

Олег Знарок объяснил поражение расслабленностью после резвого старта и нервами: «Проиграли игру. Сами её отдали. Начало было очень хорошее, 2:0, — подчеркнул Знарок. — Просто, наверное, посчитали, что после такого счёта всё будет хорошо. Команда Словакии показала себя единым кулаком, показала, как надо играть на Олимпиаде.

Команда очень нервничала перед игрой. Не было никаких мыслей о том, что после 2:0 что-то произойдёт. Один пропустили, и вроде бы ничего страшного, сейчас забьём. А потом 2:2, и уже — ой! Словаки играли на контратаках, они же мало бросали. Но это спорт, к этому надо быть готовыми».

В Корею хоккейная сборная ехала без права на ошибку и с обязанностью выиграть только золото — и ничто другое. С одной стороны, Россия с 1992 года мечтала об олимпийском триумфе. С другой – проиграть даже тогда, когда НХЛ отказалась от участия и буквально вручила тебе все карты в руки (ни у кого из соперников даже близко не было сопоставимой по силе команды), было непозволительно. И тут такой холодный душ от каких-то словаков, у которых хоккей в кризисе, а команда представлена в основном игроками из не самых сильных чемпионатов Словакии и Чехии. Как вообще так вышло, что они оказались сильнее главного фаворита, в составе которого есть Ковальчук, Дацюк, Капризов, Мозякин и Гусев? Впору было хвататься за голову.

«Красная машина забарахлила»

Отечественные СМИ пестрели непонимающими заголовками в стиле «Что это вообще было?». Зарубежная пресса смаковала сенсацию.

«Красная машина забарахлила», — шутил журналист Associated Press Джеймс Эллингворт.

«Россия не выигрывала золото с 1992 года, а в медали не попадала с 2002 года. В этот раз из-за отказа НХЛ от Олимпиады у России было большое преимущество, но она всё равно потерпела поражение в матче со Словакией на старте. Это кошмар», — ехидничал автор Yahoo Sports Дэн Ветцель.

«Фаворит турнира — Россия — стартовал с поражения в игре со Словакией. США проиграли Словении. Это всё, что надо знать об олимпийском турнире в Пхёнчхане. В нём фаворитов нет», — отметил Пьер Лебрюн.

«Шокирующее поражение россиян. Уровень их мастерства в атаке неоспорим, но линия обороны не внушает доверия, а вратарская бригада, как показал этот матч, может стать ахиллесовой пятой. Но времени реабилитироваться ещё полно, а, учитывая, что в плей-офф выйдут все команды, Россия ещё далека от вылета», — писал Bleacher Report.

«Я не знаю, не берусь сказать, можно ли эту сборную России называть «Красной машиной», — сомневался защитник словаков Доминик Граняк.

Хотя если копнуть историю, то словаки всегда были неудобным соперником для сборной России на Олимпиадах. Из пяти матчей наша команда выиграла всего два – в овертайме ОИ-1994 и по буллитам на ОИ-2014. А если посмотреть на четыре года, что у руля словаков стоит опытный канадец Крэйг Рэмзи, то видно, что при нём команда стала выжимать из себя максимум – на ЧМ-2021, например, они тоже обыграли Россию.

В Пекине Россия снова будет фаворитом (впрочем, уже не таким безоговорочным), и группа у неё будет лёгкая – датчан и швейцарцев наши должны обыгрывать. Но это не значит, что к сопернику можно отнестись снисходительно. Немало примеров, когда это приводило к печальным результатам. «Хочу сказать, что это Олимпиада. Здесь слабых соперников нет, я это узнал ещё в 1980 году, когда мы к американцам отнеслись не с полным уважением. Так и здесь», — говорил Владислав Третьяк после матча со Словакией.