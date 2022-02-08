Сборная США — 17-я в медальном зачёте Олимпиады. Американцев ждут худшие Игры в истории?

Когда смотришь на медальный зачёт Олимпиады, разумеется, первым делом ищешь соотечественников — по количеству золотых медалей россияне сейчас идут на седьмой строчке. Рядом в десятке расположились привычные спортивные страны — Швеция, Китай, Норвегия и другие наши конкуренты. Кажется, что кого-то не хватает… Точно, американцев!

Сборная США после четырёх дней турнира неожиданно откатилась на 17-е место: на счету американцев четыре серебряных медали, одна бронзовая и ни одного золота. Болельщиков в Северной Америке ситуация начинает постепенно беспокоить — удивлённые голоса раздаются всё громче и громче. Хотя откровенной паники нет, что тоже вполне логично.

Можно подумать, что американцы привезли малочисленную сборную, учитывая политический конфликт с Китаем? Но нет, США в Пекине представляет солидная команда – 225 спортсменов. И готовились они во вполне комфортных условиях: коронавирусные ограничения практически не затронули «звёздно-полосатую» команду и не выбивали из строя лидеров. Поэтому сетовать сборная США может только на себя. И на откровенное невезение.

Конечно, стартовый календарь ОИ-2022 вообще не очень подходил американским спортсменам — большая часть видов спорта не считалась их «коронкой». Вряд ли кто-то всерьёз надеялся, что россияне отдадут командный фигурный турнир. Мало надежд у команды США было в лыжных гонках, да и в биатлоне хватает сильнейших спортсменов из других стран. А в тех дисциплинах, где американцы могли добыть первые места, им попросту не хватало удачи. Золотые медали у «звёздно-полосатых» ещё точно будут, стоит лишь немного подождать.

Пользователь Reddit BoBo_Hust довольно остроумно пошутил: «США догонят соперников, когда начнётся зимнее плавание, – и тут же вновь стал серьёзным. – С другой стороны, на зимних ОИ хотя бы есть конкуренция, надоело смотреть только на противостояние США и Китая».

Своё золото американцы ещё возьмут – в отдельных дисциплинах в горных лыжах, фристайле и сноуборде. А также команда США рассчитывает на серьёзный прорыв в бобслее.

Оценивать выступление американцев глобально ещё совсем рано. В Пхёнчхане и Сочи они становились четвёртыми по количеству золотых медалей, в Ванкувере оказались третьими — вряд ли в Пекине от США стоит ждать сенсационного провала. В топ-5 американцы войдут практически наверняка, если только не произойдёт какой-то экстраординарной ситуации. Но нашу сборную это точно не волнует: мы должны идти по своему медальному плану — пока получается неплохо.