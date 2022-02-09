Грандиозный скандал на Олимпиаде. Россия потеряет золото из-за допинг-пробы фигуриста?

Олимпийские игры в Пекине начались для наших фигуристов крайне успешно. Наши спортсмены одержали грандиозную победу в командном турнире и осчастливили всю страну. Но долго радоваться этому у них не получилось. Спустя два дня стало известно, что Россия может вообще остаться без медали. А виной всему положительный тест на допинг у одного из фигуристов…

Утро 9 февраля началось с тревожных новостей. Западные СМИ стали писать, что результаты командного турнира по фигурному катанию могут быть пересмотрены из-за положительного допинг-теста перед Олимпиадой у одного из российских спортсменов. У кого именно — не сообщается. Именно поэтому и была перенесена церемония награждения, которая должна была состояться через день после финала турнира.

Хотелось верить, что это просто утка от западных СМИ. Но то, что ведётся некое расследование, подтвердил и представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс. Он заявил, что церемонию награждения перенесли из-за необходимости получения юридической консультации от международной федерации.



«В это дело вовлечены спортсмены, которые выиграли медали. Все делают всё возможное, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее», — заявил Адамс.

Пока вопросов больше, чем ответов. Российская сторона сохраняет молчание. Известно только, что все участники командника, за исключением Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, проигнорировали сегодняшнюю утреннюю тренировку. Но связано ли отсутствие наших фигуристов с этим расследованием, неизвестно.



Тем временем канадские СМИ уже рассчитывают на получение их фигуристами бронзовой медали. В случае подтверждения информации о положительном допинг-тесте наша сборная будет дисквалифицирована.