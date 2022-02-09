Грандиозный скандал на Олимпиаде. Россия потеряет золото из-за допинг-пробы фигуриста?

Олимпийские игры в Пекине начались для наших фигуристов крайне успешно. Наши спортсмены одержали грандиозную победу в командном турнире и осчастливили всю страну. Но долго радоваться этому у них не получилось. Спустя два дня стало известно, что Россия может вообще остаться без медали. А виной всему положительный тест на допинг у одного из фигуристов…
Утро 9 февраля началось с тревожных новостей. Западные СМИ стали писать, что результаты командного турнира по фигурному катанию могут быть пересмотрены из-за положительного допинг-теста перед Олимпиадой у одного из российских спортсменов. У кого именно — не сообщается. Именно поэтому и была перенесена церемония награждения, которая должна была состояться через день после финала турнира.
Хотелось верить, что это просто утка от западных СМИ. Но то, что ведётся некое расследование, подтвердил и представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс. Он заявил, что церемонию награждения перенесли из-за необходимости получения юридической консультации от международной федерации.
«В это дело вовлечены спортсмены, которые выиграли медали. Все делают всё возможное, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее», — заявил Адамс.
Пока вопросов больше, чем ответов. Российская сторона сохраняет молчание. Известно только, что все участники командника, за исключением Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, проигнорировали сегодняшнюю утреннюю тренировку. Но связано ли отсутствие наших фигуристов с этим расследованием, неизвестно.
Тем временем канадские СМИ уже рассчитывают на получение их фигуристами бронзовой медали. В случае подтверждения информации о положительном допинг-тесте наша сборная будет дисквалифицирована.
- 9 февраля 2022
-
11:01
-
10:58
-
10:54
-
10:54
-
10:53
-
10:51
-
10:46
-
10:45
-
10:42
-
10:40
-
10:34
-
10:28
-
10:22
-
10:17
-
10:13
-
10:10
-
10:08
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:48
-
09:44
-
09:40
-
09:40
-
09:38
-
09:34
-
09:32
-
09:27
-
09:24
-
09:06
-
08:58
-
08:54
-
08:50
-
08:32
-
08:28