Российским фигуристам не дают золото из-за допинга? Грандиозный скандал на Олимпиаде. LIVE

Источники сообщают, что наши чемпионы в команде могут остаться без заслуженного золота.

Тревожные новости приходят с Олимпиады в Пекине. Всем известно, что церемония награждения наших фигуристов, которая должна была пройти накануне, не состоялась по неназванным причинам. И сейчас появляются неутешительные подробности. Возможно, всему виной положительный допинг-тест, который сдал кто-то из российских фигуристов. Неужели нас лишат золота? Следим за развитием ситуации.