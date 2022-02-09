Российским фигуристам не дают золото из-за допинга? Грандиозный скандал на Олимпиаде. LIVE
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Источники сообщают, что наши чемпионы в команде могут остаться без заслуженного золота.
Тревожные новости приходят с Олимпиады в Пекине. Всем известно, что церемония награждения наших фигуристов, которая должна была пройти накануне, не состоялась по неназванным причинам. И сейчас появляются неутешительные подробности. Возможно, всему виной положительный допинг-тест, который сдал кто-то из российских фигуристов. Неужели нас лишат золота? Следим за развитием ситуации.
Live Михаил Чесалин
Тревожную новость с пометкой «Срочно» о положительном допинг-тесте сообщает Inside the Games. Стоит признать, что это информационный портал с хорошей репутацией. Они вряд ли бы стали публиковать такое, не имея достоверной информации.
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