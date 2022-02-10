Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Статьи

Как у России забирают фигурное катание — допинг-скандал на Олимпиаде-2022, объявление о повышении возрастного ценза

За рубежом устали от побед России. И пытаются отобрать у нас фигурное катание
Екатерина Авдонина
Допинг-скандал на Олимпиаде в Пекине — ещё полбеды
Комментарии
Допинг-скандал на Олимпиаде в Пекине — ещё полбеды. Повышение возрастного ценза может поставить крест на надеждах наших спортсменов.

9 февраля 2022 года российские любители фигурного катания запомнят на всю жизнь. Мало того, что Камила Валиева угодила в странный допинг-скандал и теперь сборная России может остаться без командного золота. Так ещё появилась информация о скором повышении возрастного ценза, который может поставить крест на надеждах наших фигуристов, в первую очередь одиночниц.

Если в начале слова канадской журналистки Сары Дженкинс о том, чтобы исключить из программы Олимпийских игр виды, в которых доминирует одна страна, воспринимали как неудачную шутку, то сейчас возникает ощущение, что за рубежом устали от постоянных побед России и перешли к действиям, чтобы отобрать у нас фигурное катание.

Российские фигуристы попали в допинг-скандал на Олимпиаде

В российском фигурном катании настала чёрная полоса. Известие о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой поставило под угрозу олимпийское золото нашей сборной. Ещё пару дней назад болельщики и эксперты радовались победе российских атлетов, а теперь, как и Анастасия Мишина, ничего не понимают.

Сведений о происшествии ничтожно мало. Британское издание Inside The Games утверждает, что именно 15-летняя ученица Этери Тутберидзе является нарушительницей в нашей сборной. При этом подробных сведений о ситуации по-прежнему нет. Как сообщили «Чемпионату», вещество, которое было найдено в её пробе, никак не влияет на спортивные результаты, а его количество минимально.

В сложившейся ситуации нет ничего приятного. Невозможно представить, в каком стрессе сейчас находится Камила. Тем временем масла в огонь подливают западные СМИ, которые уже отдали медаль россиян американцам и поздравили с третьим местом канадскую команду. Однако пока говорить о возможном отборе золотой медали у России нужно с осторожностью. Спортивный юрист Артём Пацев объяснил почему.

«Автоматическое аннулирование результата команды подразумевается только в том случае, если положительная проба взята в период данного соревнования. Если вдруг речь идёт действительно о пробе и она взята до Олимпиады, то автоматическое аннулирование уже не попадает под данный случай. А дальше вариантов развития событий так много, что о них нет смысла говорить», — сказал Пацев «Чемпионату».

Грандиозный скандал на Олимпиаде. Россия потеряет золото из-за допинг-пробы фигуриста? Грандиозный скандал на Олимпиаде. Россия потеряет золото из-за допинг-пробы фигуриста?

Повышение возрастного ценза ударит по российскому спорту

Самое печальное, что допинг-скандал на Олимпиаде — ещё полбеды. Второй удар нашему фигурному катанию нанесли, когда в совете Международного союза конькобежцев (ISU) приняли решение о поэтапном поднятии возрастного ценза. На конгрессе намерены оставить прежние правила выхода во взрослые без изменений в следующем сезоне, то есть с 15 лет. В сезоне-2023/2024 возраст поднимется до 16 лет, через год — до 17.

Такое решение было принято на основании данных, полученных от медицинской комиссии ISU, заявившей, что чрезмерные нагрузки на организм в раннем возрасте влияют на ментальное состояние спортсмена. Его поддержали более 86% тренеров и фигуристов.

«Соревнования, тренировки и восстановление зависят не только от хронологического возраста, но и от возраста развития (физическая, умственная, когнитивная и эмоциональная зрелость), а также от возраста скелета (степень окостенелости костной структуры). При пересмотре ценза нужно учитывать оба этих возраста.

Вполне возможно, что допуск несовершеннолетних спортсменов к (взрослым) соревнованиям может подвергнуть их нагрузкам и рискам, которые считаются неподходящими для их возраста не только физически, но и с точки зрения психологического и социального развития ребёнка», — говорится в повестке конгресса ISU.

Нет никаких сомнений, что в первую очередь подобные изменения ударят по российскому спорту.

Повышайте на здоровье! Россия только выиграет от поднятия минимального возраста фигуристок Повышайте на здоровье! Россия только выиграет от поднятия минимального возраста фигуристок

За рубежом устали от побед России и перешли к действиям

Достаточно сказать, что нынешние юниорки, которым нет равных во всём мире, окажутся в ловушке. Блестящая Софья Акатьева не сможет выйти во взрослые в следующем сезоне из-за правил, в которых говорится, что на момент 1 июля текущего года спортсменам должно исполниться 15 лет. Ученица Этери Тутберидзе родилась на шесть дней позже, и, по сути, эта неделя поставит крест на её надеждах в большом спорте. В новых реалиях фигуристка сможет перейти в мастера только в сезоне-2026/2027, то есть через четыре года. Этот срок чрезвычайно большой для девочки, которая уже сейчас исполняет несколько квадов и тройной аксель в своих программах. Держать такой талант в юниорах — абсурдно. Находка Международного союза конькобежцев — это вовсе не панацея, а угроза всему фигурному катанию.

Если в начале слова канадской журналистки Сары Дженкинс о том, чтобы исключить из программы Олимпийских игр виды, в которых доминирует одна страна, воспринимали как неудачную шутку, то сейчас возникает ощущение, что за рубежом устали от постоянных побед России и перешли к действиям, чтобы отобрать у нас данную дисциплину.

Ведь почему-то, когда американка Тара Липински и немка Макси Гербер выигрывали свои Олимпиады, никто тревогу не бил. И только сейчас, когда на международной арене безраздельно доминируют наши замечательные девочки, чиновники решили озаботиться этим вопросом. Причина — отсутствие у других стран претенденток на золото, считает олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

«Во всех нормальных видах спорта спортсмен может спокойно выступать с 15 лет. Фигурное катание я считаю нормальным видом спорта. Уверен, что если бы у сборной США, Канады, Японии, к примеру, было бы по 15-летней девочке, которая борется за золото, то этот вопрос не поднимался бы», — отметил специалист.

И с ним трудно не согласиться.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022