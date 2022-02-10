За рубежом устали от побед России. И пытаются отобрать у нас фигурное катание

9 февраля 2022 года российские любители фигурного катания запомнят на всю жизнь. Мало того, что Камила Валиева угодила в странный допинг-скандал и теперь сборная России может остаться без командного золота. Так ещё появилась информация о скором повышении возрастного ценза, который может поставить крест на надеждах наших фигуристов, в первую очередь одиночниц.

Если в начале слова канадской журналистки Сары Дженкинс о том, чтобы исключить из программы Олимпийских игр виды, в которых доминирует одна страна, воспринимали как неудачную шутку, то сейчас возникает ощущение, что за рубежом устали от постоянных побед России и перешли к действиям, чтобы отобрать у нас фигурное катание.

Российские фигуристы попали в допинг-скандал на Олимпиаде

В российском фигурном катании настала чёрная полоса. Известие о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой поставило под угрозу олимпийское золото нашей сборной. Ещё пару дней назад болельщики и эксперты радовались победе российских атлетов, а теперь, как и Анастасия Мишина, ничего не понимают.

Сведений о происшествии ничтожно мало. Британское издание Inside The Games утверждает, что именно 15-летняя ученица Этери Тутберидзе является нарушительницей в нашей сборной. При этом подробных сведений о ситуации по-прежнему нет. Как сообщили «Чемпионату», вещество, которое было найдено в её пробе, никак не влияет на спортивные результаты, а его количество минимально.

В сложившейся ситуации нет ничего приятного. Невозможно представить, в каком стрессе сейчас находится Камила. Тем временем масла в огонь подливают западные СМИ, которые уже отдали медаль россиян американцам и поздравили с третьим местом канадскую команду. Однако пока говорить о возможном отборе золотой медали у России нужно с осторожностью. Спортивный юрист Артём Пацев объяснил почему.

«Автоматическое аннулирование результата команды подразумевается только в том случае, если положительная проба взята в период данного соревнования. Если вдруг речь идёт действительно о пробе и она взята до Олимпиады, то автоматическое аннулирование уже не попадает под данный случай. А дальше вариантов развития событий так много, что о них нет смысла говорить», — сказал Пацев «Чемпионату».

Повышение возрастного ценза ударит по российскому спорту

Самое печальное, что допинг-скандал на Олимпиаде — ещё полбеды. Второй удар нашему фигурному катанию нанесли, когда в совете Международного союза конькобежцев (ISU) приняли решение о поэтапном поднятии возрастного ценза. На конгрессе намерены оставить прежние правила выхода во взрослые без изменений в следующем сезоне, то есть с 15 лет. В сезоне-2023/2024 возраст поднимется до 16 лет, через год — до 17.

Такое решение было принято на основании данных, полученных от медицинской комиссии ISU, заявившей, что чрезмерные нагрузки на организм в раннем возрасте влияют на ментальное состояние спортсмена. Его поддержали более 86% тренеров и фигуристов.

«Соревнования, тренировки и восстановление зависят не только от хронологического возраста, но и от возраста развития (физическая, умственная, когнитивная и эмоциональная зрелость), а также от возраста скелета (степень окостенелости костной структуры). При пересмотре ценза нужно учитывать оба этих возраста.

Вполне возможно, что допуск несовершеннолетних спортсменов к (взрослым) соревнованиям может подвергнуть их нагрузкам и рискам, которые считаются неподходящими для их возраста не только физически, но и с точки зрения психологического и социального развития ребёнка», — говорится в повестке конгресса ISU.

Нет никаких сомнений, что в первую очередь подобные изменения ударят по российскому спорту.

За рубежом устали от побед России и перешли к действиям

Достаточно сказать, что нынешние юниорки, которым нет равных во всём мире, окажутся в ловушке. Блестящая Софья Акатьева не сможет выйти во взрослые в следующем сезоне из-за правил, в которых говорится, что на момент 1 июля текущего года спортсменам должно исполниться 15 лет. Ученица Этери Тутберидзе родилась на шесть дней позже, и, по сути, эта неделя поставит крест на её надеждах в большом спорте. В новых реалиях фигуристка сможет перейти в мастера только в сезоне-2026/2027, то есть через четыре года. Этот срок чрезвычайно большой для девочки, которая уже сейчас исполняет несколько квадов и тройной аксель в своих программах. Держать такой талант в юниорах — абсурдно. Находка Международного союза конькобежцев — это вовсе не панацея, а угроза всему фигурному катанию.

Если в начале слова канадской журналистки Сары Дженкинс о том, чтобы исключить из программы Олимпийских игр виды, в которых доминирует одна страна, воспринимали как неудачную шутку, то сейчас возникает ощущение, что за рубежом устали от постоянных побед России и перешли к действиям, чтобы отобрать у нас данную дисциплину.

Ведь почему-то, когда американка Тара Липински и немка Макси Гербер выигрывали свои Олимпиады, никто тревогу не бил. И только сейчас, когда на международной арене безраздельно доминируют наши замечательные девочки, чиновники решили озаботиться этим вопросом. Причина — отсутствие у других стран претенденток на золото, считает олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

«Во всех нормальных видах спорта спортсмен может спокойно выступать с 15 лет. Фигурное катание я считаю нормальным видом спорта. Уверен, что если бы у сборной США, Канады, Японии, к примеру, было бы по 15-летней девочке, которая борется за золото, то этот вопрос не поднимался бы», — отметил специалист.

И с ним трудно не согласиться.