Шанс для Трусовой и Щербаковой. Кому достанется золото Олимпиады, если не будет Валиевой?

Камиле Валиевой предстоит пройти через трудное испытание. Фигуристку подозревают в использовании допинга и намереваются отстранить от личных соревнований. Россия может лишиться главной олимпийской надежды в Пекине, однако паниковать ещё рано.
Во-первых, ещё рано списывать фигуристку со счетов, а во-вторых, даже в случае неутешительного решения МОК и ISU у нас есть кому подстраховать её.
Трусова и Щербакова ещё поборются.
Валиеву подозревают в допинге
Новость о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой стала самым неприятным моментом Олимпиады. Британское издание Inside The Games утверждает, что именно 15-летняя ученица Этери Тутберидзе является нарушительницей в нашей сборной. При этом подробных сведений о ситуации по-прежнему нет. Как сообщили «Чемпионату», вещество, которое было найдено в её пробе, никак не влияет на спортивные результаты, а его количество минимально.
Тем не менее последствия для спортсменки могут быть очень серьёзными. Помимо аннулирования её результатов на командном турнире на Олимпиаде в Пекине, фигуристку могут дисквалифицировать из личного зачёта, и тогда женское одиночное катание в Китае ожидают большие перестановки.
Известно только, что лидер всё равно будет из России.
Трусова или Щербакова?
В отсутствие Валиевой на награду высшего достоинства претендуют сразу две наши фигуристки — по стечению обстоятельств из того же тренерского штаба. Александра Трусова и Анна Щербакова продолжат отстаивать честь страны на главном старте четырёхлетия. У обеих прекрасные шансы на победу, вот только кто именно из них является фаворитом, сказать трудно.
В пользу Трусовой говорят многочисленные рекорды и самый сложный набор среди девушек. Русская ракета собирается исполнить пять четверных в произвольной программе, в то же время она с большой вероятностью пойдёт на тройной аксель в короткой. Технически Саше нет равных, но с точки зрения артистизма и компонентов она заметно проигрывает Щербаковой.
Аня в этом сезоне откровенно не блистала. Некоторые эксперты даже успели списать её со счетов, но фигуристка смогла всех удивить и к Играм в Пекине подошла в шикарной форме. На тренировке действующая чемпионка мира активно разминала старшие квады — флип и лутц, причём не только сольно, но и в каскадах. Очевидно, она готовится повторить успех чемпионата России — 2020 и исполнить три четверных в одной программе. Также козырем Щербаковой является комбинация уровня ультра-си лутц-риттбергер. Поэтому конкуренция между нашими одиночницами будет плотная.
Бронза достанется иностранке
До проблем с допингом никто и подумать не мог, что на олимпийском пьедестале мы увидим кого-то из иностранок, но теперь, если Валиеву всё-таки дисквалифицируют, бронзовая медаль отойдёт представительнице другой страны. Сильны японки Вакаба Хигути и Мана Кавабе, которые владеют акселем в 3,5 оборота. Не отстаёт от них соотечественница Каори Сакамото, способная обходить их даже без элементов ультра-си за счёт высокой второй оценки.
Бельгийка Луна Хендрикс уже обыгрывала Трусову и Щербакову в Эстонии в короткой программе. Но только благодаря ошибкам самих россиянок. Помешать ей получить заветный приз могут американки Мэрайя Белл и Карен Чен. Несмотря на то что последняя неудачно выступила в команднике, в личном первенстве у неё остаются шансы.
Тёмной лошадкой является кореянка Ю Ён, когда-то показывавшая хорошие результаты. Фигуристку нарекали той, кто прервёт доминирование России на международном уровне, ведь в её арсенале также имеются тройной аксель и четверные, но в последнее время её кондиции пошли на спад, и на прошлогоднем первенстве Кореи она не попала даже в тройку, пролетев мимо чемпионата мира в Стокгольме. Спортсменка переболела коронавирусом, однако уже могла восстановиться к Олимпиаде.
Нельзя исключать из списка фигуристок с русскими корнями. Екатерина Куракова, перешедшая в сборную Польши, и Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, также представляют опасность.
Но только в том случае, если Валиеву отстранят от соревнований. На данный момент ставить крест на её карьере не стоит. Идёт разбирательство, и вполне возможно, что волнения по поводу Камилы были напрасны. Во всяком случае, очень хочется в это верить.
- 9 февраля 2022
-
21:36
-
21:30
-
21:26
-
21:03
-
20:57
-
20:53
-
20:45
-
20:39
-
20:35
-
20:33
-
20:27
-
20:22
-
20:08
-
20:07
-
19:58
-
19:52
-
19:40
-
19:40
-
19:40
-
19:30
-
19:30
-
19:27
-
19:22
-
19:08
-
19:07
-
19:06
-
19:01
-
19:00
-
18:57
-
18:56
-
18:56
-
18:50
-
18:44
-
18:43
-
18:40