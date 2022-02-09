Золото у фигуристов пока не отобрали. Но в медальном зачёте Россия всё равно опустилась

Главной новостью пятого дня Олимпиады стала не наша единственная медаль и даже не старт мужского хоккейного турнира в Пекине, а, к сожалению, положительная допинг-проба Камилы Валиевой. Спортивные чиновники вот уже третий день не знают, что же с ней делать и можно ли награждать сборную России по фигурному катанию медалями или нет.

Но в медальном зачёте это золото у нас уже есть, пока его не отобрали, поэтому и мы будем исходить из того, что у нас сейчас две победы на Олимпиаде и 11 медалей в сумме.

В среду, 9 февраля, 11-ю награду в российскую копилку добавил шорт-трекист Семён Елистратов. На своей коронной дистанции 1500 м он до последнего боролся даже за золото, но в контактном противостоянии был вынужден отступить. Олимпийский чемпион финишировал с небольшим отрывом, а до серебра не хватило 0,013 секунды!

Больше медалей у России не было, да и взять их по большому счёту было неоткуда.

На данный момент у нашей сборной две золотых, три серебряных и шесть бронзовых наград. Это по-прежнему больше, чем у всех остальных (у Норвегии и Австрии – по 10), но золота нам уже не хватает. Две золотых награды позволяют нам находиться только на восьмом месте в медальном зачёте, в то время как у лидирующих немцев уже пять побед на Олимпиаде.

По таблице прогнозов всё просто. Сборная России отстала от нашего плана на те самые 0,013 секунды, потому что мы надеялись, что Елистратов возьмёт серебро. Почти попали.

Мы предполагаем, что завтра у сборной России будет серебро и две бронзы. Первая бронза – в лыжных гонках. Наталья Непряева, разозлённая неудачей в спринте, покажет себя на 10 километрах классикой. А вторую награду в копилку принесёт эстафета в санном спорте. Хочется верить, что мужчины соберутся и в командном виде проявят себя лучше, чем в личных дисциплинах. Благо и конкуренция здесь всё-таки ниже. На пятое-шестое места мы всегда рассчитывать можем, а вот если кто-то из лидеров ошибётся, то нужно свой шанс использовать.

А вот серебро сборная России добудет в лыжной акробатике. Не знаете, что это такое? Посмотрите обязательно! Во-первых, это зрелищно, а во-вторых, это вид, где российские спортсмены на первых ролях. В командном миксте биться за золото с Китаем будет почти нереально, но серебро у сборной России должно быть!